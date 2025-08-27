Horoscop joi, 28 august. Sfaturi neașteptate pentru Fecioare, câștiguri mici și nesperate pentru Lei

Horoscop joi, 28 august. Sfaturi neașteptate pentru Fecioare, câștiguri mici și nesperate pentru Lei0
Berbecii pot părea distanți joi, 28 august, iar racii au parte de începuturi de relații incitante. Lorina, astrologul Click!, aduce predicțiile complete pentru ziua de joi, 28 august.
Berbec
Iubire - Pentru că nu spuneți tot ce gândiți sau simțiți, puteți fi perceput distant, inclusiv de către parteneră.
Sănătate - Petreceți timpul făcând lucruri care vă plac, cu oameni apropiați care să vă înțeleagă dispoziția.
Bani - Nu lăsați lucruri nespuse sau neclarificate întrucât pot apărea neînțelegeri și conflicte.
Taur
Iubire - Mergeţi la evenimente de natură variată, pentru a cunoaşte oameni diferiţi!
Sănătate - Puteţi scăpa de un obicei dăunător dar e nevoie să vă implicaţi. Înscrieţi-vă într-un grup cu aceeaşi dilemă.
Bani - Daţi bani pentru orice activitate, cu excepţia celor pe care trebuie să le faceţi. Nu mai amânaţi să rezolvați importantul!
Gemeni
Iubire - Nu staţi cu braţele încrucişate sau cu casa încuiată! Socializaţi şi chiar invitaţi amici în cămin.
Sănătate - Focusaţi-vă pe aspectele pozitive, chiar dacă puţine sau mici. Lăsaţi deoparte grijile şi anxietăţile.
Bani - Mergeţi cu prietenii în parc şi cumpăraţi lucrurile care vă atrag. Nu fiţi îngrijorat pentru că vă intră suficienţi bani în cont.
Rac
Iubire - Aveți parte de începuturi de relații incitante, și e important să păstrați inima plus opțiunile deschise.
Sănătate - Rezervați-vă energia pentru romantism, pentru activități creative, care să vă aducă starea de bine!
Bani - Plecați mai repede de la muncă și mergeți să prindeți ultimele reprezentații ale evenimentelor la care doreați să ajungeți.
Leu
Iubire - Eforturile pentru alții vă aduc câștiguri mici și nesperate, dar cei apropiați vă pot reproșa lipsa timpului petrecut cu ei.
Sănătate - Indiferent că e vorba de un regim sau un sport nou, vă interesează păreri ale celor care au testat deja.
Bani - Direcționați conștient mai mult timp către planul profesional.
Fecioară
Iubire - Vi se subliniază vulnerabilitățile din relația de cuplu. Recunoașteți că unele obiceiuri le puteți ajusta după celălalt.
Sănătate - Sunteți prea atent la micile dureri cotidiene și vă îngrijorați rapid din mărunțișuri. Fiți mai curajos.
Bani - Persoane apărute întâmplător vă dau sugestii care vă pun pe gânduri. Interesați-vă dacă vă încadrați pe acele idei.