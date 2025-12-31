search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Șase români, cercetați în Italia după ce au transformat subsolul unui bloc din Milano într-un cazinou clandestin

Publicat:
Ultima actualizare:

Șase români din Milano sunt cercetați după ce au ocupat ilegal subsolul unui bloc și l-au transformat într-un cazinou clandestin, fiind prinși în flagrant în timpul unei razii, chiar în timp ce se pregăteau să deschidă o sticlă de șampanie.

Şase români sunt cercetaţi în urma unei razii a carabinierilor. FOTO: ilgiorno
Șase români sunt în centrul unei anchete desfășurate de autoritățile italiene, după ce au ocupat abuziv subsolul unui bloc din cartierul San Siro din Milano și l-au transformat într-un cazinou clandestin. Descoperirea a fost făcută în urma unei razii a carabinierilor, desfășurată într-o acțiune mai amplă de verificare a locuințelor și unităților comerciale din zonă.

Potrivit presei italiene, cei șase au fost surprinși în flagrant în timp ce jucau cărți și zaruri. În momentul in care carabienierii au intrat în cazonoul improvizat, românii se pregăteau să deschidă o sticlă de șampanie.

Autoritățile au confiscat suma de 3.220 de euro, despre care există suspiciunea că provine din activitatea de jocuri de noroc ilegal.

Pe lângă acuzațiile legate de cazinoul clandestin, ancheta a scos la iveală și alte nereguli: în subsol au fost identificate cinci contoare de gaz, dintre care două conectate ilegal, ceea ce, potrivit autorităţilor italiene, pune probleme serioase de siguranță pentru locatari.

Operațiunea a vizat și unitățile comerciale din San Siro. Două localuri au fost închise temporar pentru lipsa documentelor legale și pentru angajarea de persoane fără acte.

În total, autoritățile au aplicat 36 de sancțiuni, în valoare de 18.912 euro, au evacuat mai multe apartamente ocupate ilegal și au eliminat aproximativ 2,5 tone de deșeuri din spațiile comune ale blocurilor.

