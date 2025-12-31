Sistemul naţional sanitar-veterinar este funcţional: 212 tone de alimente au fost retrase de la comercializare. Amenzi de 90 milioane de lei

Sistemul naţional sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor este funcţional, credibil şi capabil să răspundă rapid atât riscurilor interne, cât şi cerinţelor internaţionale, susţine preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, precizând că în 2025 peste 212 tone de alimente au fost retrase de la comercializare, fiind aplicate amenzi de aproape 90 de milioane de lei.

„2025 a fost un an cu provocări majore, dar şi cu decizii ferme. Într-un context dificil, am demonstrat că sistemul naţional sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor este funcţional, credibil şi capabil să răspundă rapid atât riscurilor interne, cât şi cerinţelor internaţionale. În spatele acestor cuvinte stau mii de ore de muncă, acţiuni de control, intervenţii în focare, măsuri de prevenţie, analize, comunicări publice şi soluţii aplicate, zi de zi, cu responsabilitate", a scris Bociu într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei, în care face un bilanţ al activităţilor derulate în 2025.

Acesta menţionează sprijinul acordat de Guvernul României, care a contat pentru stabilitate, continuitate şi pentru capacitatea de a rămâne prezentă ANSVSA „acolo unde contează cel mai mult: în teren, în ferme, în unităţi, în pieţe, la frontieră" şi cel al colegilor care, "prin munca lor zilnică", contribuie la protejarea sănătăţii publice şi a sectorului agroalimentar românesc.

România a extins exporturile de produse de origine animală

Potrivit sursei citate, una dintre cele mai importante responsabilităţi ale ANSVSA este protejarea sănătăţii animalelor şi, implicit, a economiei zootehnice şi a consumatorilor.

„În 2025, am continuat acţiunile de supraveghere, prevenire şi combatere a unor boli cu potenţial devastator pentru zootehnie: pesta porcină africană, gripa aviară, pesta micilor rumegătoare, variola ovină. Monitorizarea permanentă şi intervenţiile rapide au fost esenţiale pentru protejarea fermierilor şi a consumatorilor. În fiecare acţiune de control, în fiecare verificare, în fiecare decizie luată în timp real, obiectivul a rămas acelaşi: limitarea riscurilor şi menţinerea încrederii în sistem", a punctat şeful ANSVSA.

De asemenea, în 2025, România şi-a consolidat statutul de partener de încredere prin deschiderea sau extinderea exporturilor de produse de origine animală către pieţe precum Albania, Azerbaidjan, Vietnam, Algeria, Emiratele Arabe Unite, Tunisia, şi altele.

„Aceste rezultate nu apar peste noapte. Ele se construiesc prin consecvenţă, prin respectarea standardelor, prin dialog tehnic susţinut şi prin credibilitate. Fiecare piaţă deschisă înseamnă o oportunitate în plus pentru producătorii români şi un semnal clar că România poate livra calitate, siguranţă şi predictibilitate", a mai adăugat Bociu.

Modernizare cu fonduri europene

În opinia sa, un pas important în 2025 a fost consolidarea cooperării trilaterale România - Ucraina - Republica Moldova, pentru întărirea siguranţei sanitar-veterinare la frontiera de est a Uniunii Europene. „Într-o regiune în care riscurile pot traversa graniţele rapid, cooperarea nu este un "bonus" - este o necesitate. Prin această abordare, am întărit capacitatea de prevenţie şi răspuns şi am contribuit la protejarea sănătăţii animalelor, a comerţului şi a siguranţei alimentare", a transmis preşedintele ANSVSA pe reţeaua de socializare.

De asemenea, în 2025, ANSVSA a accelerat procesul de modernizare printr-un proiect de peste 20 de milioane de euro, finanţat din fonduri europene, destinat digitalizării sistemului sanitar-veterinar, care are un obiectiv clar: eficienţă crescută, utilizarea optimă a resurselor şi reacţie mai rapidă în situaţii de risc.

„Digitalizarea nu este doar despre tehnologie - este despre timp câştigat acolo unde contează: în intervenţii, în analiză, în decizie, în prevenţie. Este despre un sistem mai robust, mai coerent şi mai conectat la realităţile actuale. În 2025, ANSVSA a pus accent pe informare corectă şi constantă: avertizări publice, recomandări pentru cetăţeni, ghiduri practice şi o prezenţă activă pe platformele online. Încrederea se construieşte prin fapte, dar se menţine prin comunicare. Iar în domeniul siguranţei alimentelor şi sănătăţii animalelor, informarea corectă este parte din protecţia publică", a mai arătat el în postarea sa.

212 tone de alimente retrase de la comercializare

Acesta face un bilanţ şi al activităţilor de control şi sancţiunilor aplicate în 2025. Astfel, suma totală a amenzilor aplicate a fost de 89,39 milioane de lei, numărul total de controale efectuate: 258.578, numărul total de amenzi (sancţiuni contravenţionale): 9.461 de amenzi, numărul total de avertismente: 2.002 avertismente.

De asemenea, au fost emise 858 de ordonanţe de suspendare şi interzicere a activităţii, iar cantitatea totală de alimente retrasă a depăşit 212.328,63 kilograme de produse alimentare diverse (carne, peşte, lactate, legume, fructe, panificaţie) şi 706.916 bucăţi de ouă.

„Aceste cifre reflectă un lucru simplu: prezenţă în teren şi responsabilitate. Controalele nu sunt un scop în sine; ele sunt instrumentul prin care prevenim, corectăm şi protejăm. Dincolo de enumerare, mesajul nostru rămâne consecvent: regulile există pentru a proteja consumatorul, pentru a sprijini operatorii corecţi şi pentru a păstra încrederea în produsele de pe piaţă. ANSVSA va continua să fie fermă acolo unde sunt abateri, dar şi parteneră acolo unde există responsabilitate şi dorinţă reală de conformare", a subliniat Alexandru Bociu.

Şi pentru 2026 miza este una comună, respectiv „sănătatea publică, bunăstarea animalelor, stabilitatea sectorului agroalimentar şi reputaţia României în lume". "Toate aceste acţiuni au un numitor comun: angajamentul faţă de fiecare român - faţă de sănătatea copiilor noştri, faţă de munca fermierilor şi a operatorilor economici, precum şi faţă de reputaţia României în lume", a mai transmis pe reţeaua de socializare şeful ANSVSA, Alexandru Bociu.