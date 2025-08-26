Horoscop miercuri, 27 august. Surprize plăcute pentru unii nativi, incertitudini financiare pentru alții

Se anunță o zi cu incertituni financiare sau iresponsabilitate în cheltuirea bugetului familiei pentru două dintre zodii, dar şi cu surprize plăcute pentru unul dintre cele 12 semne zodiacale. Lorina, astrologul Click!, aduce predicțiile complete pentru ziua de miercuri, 27 august.

Berbec

Iubire - Transformați înfrângerea în triumf dacă acordați atenție detaliilor. Altfel, dezamăgirea e mare mai târziu.

Sănătate - Continuați cu ce vă face bine. Psihicul se calmează dacă mențineți activă socializarea.

Bani - Deveniți neliniștit din cauza incertitudinilor financiare. Nu lăsați să ajungă de nesuportat și nici nu vă divulgate planul.

Taur

Iubire - Câteodată, întâlnirile restrânse și simple înseamnă mai mult decât evenimentele pompoase, cu multă lume.

Sănătate - Vreţi să fiţi alături de ceilalţi dar vă temeţi să vă puneţi sufletul pe tavă. Vă e teamă că un suflet bolnav se va reflecta la fel și pe organism.

Bani - O dată sunteţi mână largă, iar în momentul următor vă zgârciţi pentru că vă simţiţi vinovat că v-aţi oferit un moft.

Gemeni

Iubire - E un moment bun pentru dragoste și aventuri romantice. Trăiți pasiunea cu tot sufletul, dar nu călcați pe alții pentru plăceri egoiste!

Bani - Căutați informații despre colaboratori. Vă interesează să aflați cine este onest și cine este superficial.

Sănătate - Pielea dumneavoastră este organul cel mai sensibil la stimulii din exterior. Îngrijiți-vă și protejați-vă pe cât posibil.

Rac

Iubire - Reluați legătura cu prietenii cu care nu ați mai ieșit. Trimiteți mailuri, mesaje sau sunați-i. O să aveți surpriză plăcută.

Sănătate - Eliberați tensiunea prin odihnă activă, o plimbare într-un parc sau pe malul unei ape.

Bani - Mergeți mai devreme la plimbare ca să aveți ocazia să vă puneți ordine în gânduri în timpul deplasării.

Leu

Iubire - Observați ușor micile schimbări ale celorlați. Aprecierea voastră este cu atât mai importantă cu cât vine din inimă. Le va crește încrederea în sine.

Sănătate - Vă bucurați de starea de bine și vă încărcați de la conversațiile avute cu cei dragi.

Bani - Dispoziția intelectuală dă șansa să vă exprimați ideile logic și să fiți eficienți profesional.

Fecioară

Iubire - Vă confruntați cu mici blocaje în viața de familie. Admiteți că și partenerul are dreptate măcar parțial.

Sănătate - Sunteți sensibil la modul de încadrare a unei probleme. Dacă terapeutul vă acordă răbdare și înțelegere, vă deschideți mai ușor.

Bani - Dați dovadă de ușoară iresponsabilitate în cheltuirea banilor comuni.

