Horoscop marți, 26 august. O zodie de apă ar trebui să-şi ţină secret un proiect important, dacă vrea să aibă şanse de reuşită

Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de marţi, 26 august, şi are câte o recomandare pentru fiecare nativ.

Berbec

Iubire - Reuşiţi să treceţi de unele ziduri cu prieteni cu care aţi avut discuţii aprinse. Nu lăsaţi ocazia să scape.

Sănătate - Temerile trebuie discutate. Mergeţi cu prietenii la plimbare şi ieşiţi să vă împărtăşiţi noutăţile.

Bani - Câştigurile de acum apar prin parteneriate sau vin clienţi noi pe care vi-i recomandă partenerii.

Taur

Iubire - Luați o pauză de la ritmul de du-te-vino. Alegeți câteva întâlniri la care să participați.

Sănătate - Dacă evitați excesele de orice fel și păstrați disciplina la orele de masă, somn, aveți parte de susținere energetică.

Bani - Relația cu autoritățile se desfășoară cursiv și, dacă puneți întrebări interesante, aflați multe informații de la cei cu experiență.

Gemeni

Iubire - Doriți să petreceți timpul într-o stare de solitudine, să exersați activități creative care să vă pună ordine în gânduri.

Bani - Învățați din trecut, fiți mai discret și vedeți ce metode profesionale merită păstrate.

Sănătate - Dacă vă aplecați către partea spirituală, tehnici meditative de exemplu, vă eliberați mai ușor de poverile zilei.

Rac

Iubire - Magnetismul vostru atrage persoanele de sex opus, determinându-le să se îndrepte către voi.

Sănătate - Veți fi binecuvântați de vitalitate și rezistență, dar în aceeași măsură și de iritare legată de problemele de serviciu.

Bani - Dacă doriți să fiți siguri că munca voastră o să dea roade, vă sfătuiesc să țineți secret un proiect.

Leu

Iubire - Ca să fiţi bun la ceva, cheia e repetiţia. Ieşiţi sau exersaţi-vă hobby-urile. Implicați în asta partenerul și familia!

Sănătate - Schimbaţi perspectiva. Fiţi puţin mai aventuros şi rupeți-vă de mediul curent. E o schimbare și asta, că tot sunteți voi curioși despre toate.

Bani - Căutaţi sponsori pentru ideile avute. Faceţi sondaje de opinie în jur şi găsiţi noi pieţe ţintă.

Fecioară

Iubire - Căutați să scăpați de rutină prin relații noi, care însă nu sunt decât o sursă temporară de noutăți.

Sănătate - Mergeți la coafor sau cosmetica atunci când timpul permite. Bucurați-vă și de sport.

Bani - Devin importante detaliile. Fiți concentrat și nu neglijați amănunte, chiar dacă le vedeți nesemificative.

