Cuvintele anului 2025 în întreaga lume: de la „slop” la „tarif”

Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială - precum „slop”, „Kl-Ara” şi „hallucineren” - sau cu reţelele sociale - precum „parasocial” şi „rage bait” - sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană, respectiv olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este „arancel” (tarif). Dictionary.com a optat pentru un termen mai dificil de definit, și anume „67”, potrivit EFE, citat de Agerpres.

Alegerea acestor termeni reprezentativi pentru anul 2025 arată, în majoritatea cazurilor, modul în care schimbările tehnologice au influenţat limbajul, potrivit instituţiilor şi dicţionarelor din întreaga lume. Noii termeni arată modul în care limbile se adaptează la evoluţiile tehnolgiei sau a platformelor sociale în întreaga lume.

Termeni asociați inteligenței artificiale

Două instituţii - dicţionarul Merriam-Webster, cel mai vechi din Statele Unite, şi cel australian Macquarie - au ales acelaşi cuvânt ca fiind reprezentativ pentru anul 2025: „slop”, care înseamnă „conţinut digital de slabă calitate ce este produs în mod obişnuit în cantităţi mari folosind inteligenţa artificială”.

„Acest cuvânt se referă la videoclipuri absurde, imagini publicitare dezordonate, propagandă siropoasă, ştiri false care par surprinzător de reale, cărţi despre inteligenţa artificială prost scrise şi numeroasele pisici vorbitoare care au invadat reţelele de socializare ale oamenilor în acest an”, au sublinat reprezentanţii dicţionarului american, vechi de un secol.

„Oamenii au considerau enervant (un astfel de conţinut - n.r.), dar chiar şi aşa l-au consumat”, au adăugat ei.

În schimb, reprezentanţii Macquarie au subliniat că, deşi în 2025 înţelegem ce înseamnă „slop” generat de IA şi deşi în ultimii ani am învăţat să fim ingineri de căutare pentru a găsi informaţii semnificative”, acum trebuie să navigăm „prin dezastrul IA”.

Din acest motiv, estimează aceștia, cuvântul „slop” nu va dispărea prea curând din limbaj şi se întreabă dacă în scurt timp cei care consumă şi regurgitează acest tip de conţinut nu vor fi numiţi „slopperi de AI”.

Cu toate că au ales un cuvânt diferit, dicţionarul olandez Van Dale, care a optat pentru „hallucineren” (a halucina), este de acord, dar într-un alt sens, și anume furnizarea de informaţii care nu sunt deloc de încredere în mijlocul ascensiunii inteligenţei artificiale.

Asociaţia pentru Limba Germană (GfdS) a ales, de asemenea, cuvântul anului din domeniul IA. Este vorba de „Kl-Ara” („Era IA”), explicația fiind că Inteligenţa Artificială a „intrat în centrul societăţii”.

Totodată, prestigiosul dicţionar Harper Collins a selectat „vibe coding” - literalmente „codarea undelor” - care se referă la dezvoltarea de software ce converteşte limbajul natural în cod informatic folosind inteligenţa artificială.

Reţelele sociale, un teren fertil pentru limbaj

De la inteligenţa artificială la reţelele sociale, unde limbajul este în continuă evoluţie, Oxford University Press a ales „rage bait” drept cuvântul anului 2025, termen care descrie o strategie ce exploatează emoţiile negative şi provoacă furie în timpul navigării pe reţelele sociale.

În lumea digitală, „rage bait”este o tactică folosită de branduri şi influenceri pentru a provoca furia utilizatorilor cu scopul de a creşte traficul web şi veniturile.

Tot în Anglia, Cambridge Dictionary, unul dintre cele mai prestigioase dicţionare ale limbii engleze, a ales „parasocial”.

Acest adjectiv se referă la „conexiunea pe care cineva o simte între sine şi o persoană faimoasă pe care nu o cunoaşte, un personaj dintr-o carte, film, serial de televiziune sau inteligenţă artificială (IA)”, conform definiţiei instituţiei britanice.

De la „tariful” lui Trump la „67”

În lumea hispanofonă, FundeuRAE (Fundacion del Espanol Urgente) este instituţia care, din 2013, alege termenul care defineşte cel mai bine anul.

În 2025 FundeuRAE a optat pentru „arancel” (tarif), un termen folosit pentru tarifele impuse importurilor şi care a fost în centrul multor conversaţii în contextul negocierilor şi obligaţiilor comerciale promovate de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Dar dacă există un cuvânt complicat printre cele alese anul acesta, acesta este „67” - un termen selectat de Dictionary.com după analizarea titlurilor din ziare, a tendinţelor de pe reţelele sociale şi a rezultatelor motoarelor de căutare.

Despre acesta se știe că se pronunţă „six seven” (şase şapte) şi că provine dintr-o melodie numită „Doot Doot” de Skrilla.

Cât despre o definiție, dicţionarul recunoaşte că este „complicat” de explicat. Ar putea fi „mai mult sau mai puţin” sau „poate asta, poate aia”, întotdeauna însoţit de un gest cu mâna, cu ambele palme orientate în sus şi mişcându-se în sus şi în jos. Tinerii îl folosesc pentru a răspunde la aproape orice întrebare, spre disperarea adulţilor.

Un alt exemplu despre faptul că limbajul stradal se mişcă într-un ritm complet opus celui al dicţionarelor.