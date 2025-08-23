search
Horoscop duminică, 24 august. Nativii unei zodii primesc bani exact când vor avea nevoie

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 24 august.

Fecioarele vor primi o mică sumă de bani FOTO Arhivă
Berbec

Iubire - Puneţi bază pe prietenii de la distanţă. Depărtarea nu e o piedică dacă vor să vă rămână alături.

Sănătate - Nu faceţi schimbări drastice, doar suplimentaţi ceea ce faceţi deja. Câteva repetări la sală nu vă ocupă mult timp.

Bani - Aveţi răbdare şi verificaţi să aveţi toate actele şi autorizaţiile în ordine înainte de a vă ocupa de marketing.

Taur

Iubire - Propuneţi un plan cu bătaie lungă pentru viaţa de familie şi fiţi ferm. Nu vă lăsaţi influenţat de comentarii.

Sănătate - Perseverenţa vă aduce stare de bine şi vă confirmă că sunteţi pe calea ok.

Bani - Sunteţi satisfăcut, dar mai mult moral şi sufleteşte că aţi salvat o situaţie delicată. Recompensa materială se lasă aşteptată.

Gemeni

Iubire - Relaţiile capătă profunzime dacă reuşiţi să ascultaţi mai mult. Nu totul se rezumă la glumă sau superficialitate.

Sănătate - Odihna vă este absolut necesară, altfel riscaţi să vă consumaţi energia în direcţii inutile.

Bani - Apar oportunităţi mici, dar constante. Ceea ce părea neînsemnat devine baza unor câştiguri viitoare.

Rac

Iubire - Un membru al familiei are nevoie de sprijinul vostru. Gesturile mici de grijă contează enorm.

Sănătate - Sunteţi mai sensibili la schimbările de vreme, aşa că protejaţi-vă imunitatea.

Bani - Nu cheltuiţi doar din impuls. O amânare poate aduce o variantă mai bună şi mai avantajoasă.

Leu

Iubire - Sunteţi mai romantici şi dornici de afecţiune. Surprindeţi-vă partenerul cu un gest tandru.

Sănătate - Energia e bună, dar nu forţaţi limitele corpului. Echilibru între efort şi relaxare.

Bani - O idee creativă poate fi monetizată rapid dacă o puneţi în practică. Curajul e cheia.

Fecioară

Iubire - Atenţia la detalii vă face să păreţi critici. Încercaţi să fiţi mai toleranţi cu micile defecte ale celor dragi.

Sănătate - Alimentaţia echilibrată şi hidratarea vă aduc claritate mentală.

Bani - O mică sumă de bani vă intră în cont exact când aveţi nevoie. Prudenţa rămâne necesară.

Horoscop

