Video Coșmar în Tunelul Canalului Mânecii: mii de pasageri Eurostar blocați până la 12 ore în trenuri fără curent și toalete, înainte de Anul Nou

Mii de pasageri Eurostar au rămas blocați ore întregi în trenuri peste noapte, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a paralizat traficul feroviar între Marea Britanie și Franța. Incidentul a provocat anularea sau întârzierea tuturor trenurilor de la Londra spre Europa, afectând mii de călători înainte de Revelion.

Potrivit pasagerului James Weatherby, familia sa era programată să plece cu trenul de la St Pancras către Lille la 11:04, dar a fost nevoită să schimbe biletele pentru un tren de la 18:04.

„Am urcat în tren la ora 19:00 și am așteptat ca echipajul să sosească de la un tren sosit din sens opus. Am plecat din Londra la 21:00 și trebuia să ajungem la Lille la 23:10. Trenul s-a oprit însă înainte de intrarea în Tunelul Canalului, la 21:30, și am stat cu iluminarea de urgență până la 2:30 dimineața,” a povestit Weatherby, potrivit dailymail.

În cele din urmă, pasagerii au ajuns la Lille la 7:08 dimineața, la aproximativ 12 ore după plecare.

„Când ai stat blocat în Eurostar timp de 10 ore”, a comentat o călătoare TikTok, Eloise De Marco, a postat un videoclip cu trenul blocat.

Un alt pasager, Dennis Van Der Steen, aflat într-un tren de la Londra la Amsterdam, a declarat că trenul său a așteptat șase ore fără curent la intrarea în tunel, înainte de a se întoarce la Londra.

„Sperăm să fim acasă pentru Revelion și să sărbătorim cu familia și prietenii. Trenul este întunecat, pasagerii dorm și așteaptă, și sunt foarte îngrijorați,” a spus el pentru BBC News.

Situația nu a afectat doar Eurostar. În Yorkshire, pasagerii care încercau să călătorească în Ajunul Anului Nou au întâmpinat perturbări majore din cauza furtului de cabluri de semnalizare între Doncaster și Sheffield.

Mai multe companii feroviare – CrossCountry, Northern și TransPennine Express –au raportat întârzieri și au pus la dispoziție autobuze de înlocuire între Doncaster și Swinton.

Pasagerii francezi au relatat, de asemenea, condiții dificile. Un călător de pe trenul de la 19:01 către Paris a spus că, la ora 3 dimineața, trenul era blocat în Londra.

„Atmosfera era destul de relaxată, cu oameni care dormeau și copii jucându-se, dar echipajul nu dormise deloc și trebuia să facă față unor pasageri furioși,” a declarat acesta pentru BBC.

„Nu există electricitate, nici toaletă, nici informații”, a spus un pasager pe X.

„Oamenii au stat blocați într-un tren aglomerat de la Londra la Paris timp de cinci ore. Trenul nu avea energie, nici încălzire sau toalete funcționale. Personalul a fost nevoit să limiteze anunțurile pe PA și pasagerii nu știau dacă vor merge înapoi la Londra sau înainte spre Paris”, a spus jurnalista France24, Annette Young.

Eurostar a declarat că serviciile au fost reluate astăzi după problema de curent, dar că există încă întârzieri și posibile anulări de ultim moment.

Compania oferă clienților afectați „compensații îmbunătățite”, inclusiv rambursarea integrală a biletului și 150% din prețul biletului sub formă de e-voucher.

Primul tren de astăzi, programat la 6:01 de la St Pancras la Paris, a fost anulat. Următorul tren, de la 6:31, a plecat cu întârziere la 7:06 și va ajunge la Gare du Nord la 10:24, peste jumătate de oră după ora programată.

LeShuttle, serviciul de transport al vehiculelor prin Tunelul Canalului, a fost și el afectat.

În Folkestone, întârzierile au scăzut de la șase ore la 30 de minute, însă în Calais pasagerii mai așteptau încă șase ore.

„Ceea ce m-a șocat cel mai mult este că nimeni nu a venit să ofere fiecăruia câte o sticlă cu apă. Știu că se întâmplă lucruri, dar cu siguranță ar fi fost un mod ușor de a ajuta”, a spus Tim Brown, blocat cu mașina sa.

Tunelul Canalului găzduiește atât serviciile Eurostar, cât și trenurile LeShuttle.