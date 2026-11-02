 Prima imagine cu Coiful de la Coțofenești după restaurare. Cea mai gravă problemă a fost rezolvată | adevarul.ro
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Prima imagine cu Coiful de la Coțofenești după restaurare. Cea mai gravă problemă a fost rezolvată

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Coiful de la Coțofenești, recuperat după spectaculosul furt de la Muzeul Drents din Olanda, a intrat în ultima etapă a procesului de restaurare, iar cea mai dificilă problemă provocată de jaf a fost deja rezolvată. Specialiștii Muzeului Național de Istorie a României au prezentat luni, 2 noiembrie,  stadiul lucrărilor, explicând că artefactul a fost adus foarte aproape de forma pe care o avea înainte de furt.

Coiful de la Coțofenești, după restaurare.
Coiful de la Coțofenești, după restaurare. Foto: FB Muzeul Național de Istorie a României

„După ce s-a realizat un set complet și complex de investigații și analize fizico-chimice, a fost stabilită procedura în urma căreia coiful a fost readus la forma de dinaintea furtului de la Muzeul Drents. Această etapă a reprezentat cea mai importantă și mai complicată parte a procesului de restaurare, iar intervenția a fost una de succes”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.

Restauratorul Alexandru Dozsa a arătat că principala provocare a fost deformarea severă a coifului, potrivit  News.ro.

„Ceea ce o să vedeţi astăzi este momentul în care a fost rezolvată cea mai importantă, cea mai serioasă problemă, cea care era cea mai complicată, respectiv, cea legată de turtirea coifului. Atunci când a venit era aplatizat, trecuse, ca să zic aşa, printr-o traumă destul de mare”, a declarat specialistul.

Restaurare realizată prin metode experimentale

Potrivit restauratorului, intervenția a presupus proceduri care nu mai fuseseră utilizate până acum asupra unui asemenea obiect.

„Metodele sunt experimentale (...) Eu personal nu am mai încercat aceste metode”, a explicat Dozsa.

Acesta a precizat că deformările au fost corectate prin aplicarea controlată a presiunii între mulaje realizate special pentru fiecare etapă a restaurării.

„Am reuşit să-l aduc la formă bucată cu bucată”, a spus restauratorul.

MNIR a prezentat stadiul restaurării Coifului de la Coțofenești.
MNIR a prezentat stadiul restaurării Coifului de la Coțofenești. Foto: FB Muzeul Național de Istorie a României

Fotografiile și o replică au fost reperele restaurării

Refacerea formei originale a fost îngreunată de lipsa unor măsurători exacte realizate înainte de furt.

„Forma dinaintea furtului este documentată doar fotografic. Nu avem o scalare cu dimensiunile exacte ale obiectului decât după furt”, a explicat Dozsa.

Specialiștii s-au orientat după o replică aflată în colecția muzeului.

„Ca formă generală, este o replică unul la unul cu obiectul original, prin urmare am putut să mă ghidez după ea”, a adăugat acesta.

Coiful nu poate fi încă expus

Deși cea mai dificilă etapă a restaurării a fost finalizată, artefactul nu poate fi expus încă în poziția sa normală.

„Coiful încă nu poate fi expus în poziţia lui normală din cauza obrăzărului desprins şi nu are stabilitatea necesară pentru a putea fi expus în acest fel”, a precizat restauratorul.

Provocările restauratorilor după recuperarea Coifului de la Coțofenești: „Greșelile nu sunt o opțiune”

Potrivit acestuia, obiectul este „foarte aproape de forma iniţială, dinaintea furtului”, iar lucrările rămase vizează reatașarea unor componente și consolidarea fisurilor.

Costuri de zeci de mii de euro

Directorul Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Ilie, a anunțat că restaurarea a costat „câteva zeci de mii de euro”, sumă care va fi recuperată din polița de asigurare.

Acesta a precizat că piesa va putea fi admirată de public începând cu 15 ianuarie 2027.

„Orice itinerare a lui în străinătate va fi analizată foarte, foarte serios”, a avertizat directorul MNIR, referindu-se la eventuale împrumuturi viitoare ale artefactului.

„Furtul face parte din anamneza sa”

Mihaela Simion, directorul adjunct al MNIR, a subliniat că episodul furtului nu poate fi șters din istoria obiectului.

„Furtul prin care a trecut face parte din anamenza sa. Este o practică general-universală, un model de bună practică pentru absolut toate obiectele muzeale şi evident că, într-o formă sau alta, istoria fabuloasă a acestei piese conţine în acest moment şi acest eveniment dramatic. (...). Aducerea la forma absolut iniţială nu este un standard de bună practică”, a afirmat aceasta.

Recuperat după unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents, cu puțin timp înainte de închiderea unei expoziții dedicate Daciei. Hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire și au fugit după jaf, abandonând ulterior o mașină incendiată.

Unul dintre hoții tezaurului dacic vinde tricouri cu Coiful de la Coțofenești. Magazinul online e înregistrat pe adresa pușcăriei

La mai bine de un an de la furt, coiful și două dintre brățările dacice au fost recuperate și returnate României. A treia brățară este în continuare de negăsit.

Vicepremierul Marian Neacșu a salutat revenirea artefactului în patrimoniul național.

„Faptul că acum se află din nou aici a meritat tot efortul”, a declarat vicepremierul, adăugând că autoritățile vor continua demersurile pentru recuperarea brățării dispărute.

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