Unul dintre hoții tezaurului dacic vinde tricouri cu Coiful de la Coțofenești. Magazinul online e înregistrat pe adresa pușcăriei

Douglas W., unul dintre autorii furtului tezaurului expus la Muzeul Drents din Assen, și-a lansat din închisoare un magazin online unde vinde haine. Pe articolele vestimentare este și un tricou care are imprimat un logo inspirat de Coiful de la Coțofenești.

Potrivit datelor Camerei de Comerț, el folosește adresa penitenciarului de lângă aeroportul Schiphol ca adresă poștală, scrie publicația olandeză Puna.

În timpul procesului de la Assen, W., alt complice la furt, a apărut purtând un tricou din propria sa colecție vestimentară, cu o referire la site-ul bookarrest.nl. La ora publicării articolului, nicio piesă vestimentară nu mai este pe stock, potrivit unui mesaj publicat pe site.

Pe site, W. se prezintă printr-un mesaj neobișnuit:

„Numele meu este Douglas Chesley W. Poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să le dau o turnură pozitivă, așa că am creat acest brand.”

Numele brandului face trimitere la București, iar pe site sunt prezentate și informații despre artefactul din aur, furat alături de mai multe brățări dacice dintr-o expoziție organizată de Muzeul Drents cu obiecte împrumutate de un muzeu din capitala României.

Furtul a provocat tensiuni între Țările de Jos și România, unde coiful este considerat un obiect de patrimoniu de valoare inestimabilă. Potrivit Camerei de Comerț, firma este înregistrată din 23 ianuarie 2023, însă la început avea profil de lucrări și reparații.

În februarie 2026, W. a transformat-o într-un magazin de îmbrăcăminte.

Vineri, 5 iunie, cei trei bărbați acuzați de furtul Coifului de la Coțofenești și a trei brățări dacice de aur au fost condamnați la câte 47 de luni de închisoare.

„Ținând cont de natura și de gravitatea faptelor, nu poate fi pronunțată decât o pedeapsă severă cu închisoare”, a transmis instanța într-un comunicat.

Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents din Assen și au sustras Coiful de la Coțofenești, datat în secolul al IV-lea î.Hr., precum și trei brățări dacice din aur. Obiectele aparțin Muzeului Național de Istorie a României și se aflau în Olanda în cadrul unei expoziții temporare.

Furtul a provocat o amplă dezbatere în România privind condițiile de securitate în care au fost expuse artefactele și responsabilitatea instituțiilor implicate în organizarea expoziției. Cazul a fost urmărit îndeaproape atât de autoritățile române, cât și de cele olandeze, pe fondul importanței istorice și simbolice a obiectelor furate.

Deși suspecții au fost arestați la scurt timp după furt, artefactele au fost recuperate abia câteva luni mai târziu.