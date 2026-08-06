Restaurarea Coifului de la Coțofenești începe oficial. Comisia Națională a Muzeelor a dat undă verde intervenției

Procesul de restaurare a Coifului de la Coțofenești, recuperat după spectaculosul furt de la Muzeul Drents din Țările de Jos, poate începe oficial. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru demararea intervenției, după finalizarea etapelor de documentare și a analizelor fizico-chimice non-invazive, a anunțat joi Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).

Potrivit comunicatului, citat de Agerpres, documentația de specialitate a fost analizată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, care a aprobat strategia de conservare-restaurare propusă de specialiștii MNIR. În perioada următoare va începe prima etapă a intervenției directe asupra coifului.

Documentația a fost realizată de o comisie interdisciplinară formată din muzeografi, restauratori specializați în conservarea bunurilor arheologice din metal și cercetători în investigații fizico-chimice. Strategia de restaurare respectă principiile intervenției minime, compatibilității materialelor, reversibilității și documentării complete, în conformitate cu legislația în vigoare.

Înaintea restaurării propriu-zise, specialiștii au realizat o amplă documentare imagistică pentru evaluarea stării de conservare a artefactului. Ulterior, coiful a fost supus unui complex de analize fizico-chimice non-invazive, inclusiv microscopie optică și digitală, spectroscopie de fluorescență de raze X (XRF), microscopie electronică de baleiaj (SEM), spectrometrie EDX, PIXE și metalografie.

Analizele au fost efectuate în colaborare cu cercetători ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și cu experți ai Agenției Patrimoniului Național din Regatul Țărilor de Jos. Investigațiile au avut ca scop caracterizarea materialelor și tehnicilor folosite la realizarea coifului, evaluarea stării sale de conservare și identificarea modificărilor produse la nivelul suprafeței și structurii piesei.

MNIR precizează că va actualiza constant o pagină web dedicată restaurării, astfel încât publicul să poată urmări etapele intervenției desfășurate în laboratorul muzeului.

Recuperat după unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate în noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. Hoții au folosit explozivi pentru a pătrunde în muzeu, au spart vitrinele și au fugit cu obiectele de patrimoniu, abandonând ulterior o mașină incendiată.

După mai multe arestări, comorile au rămas dispărute mai bine de un an. În cele din urmă, Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice au fost recuperate și returnate României, însă cea de-a treia brățară este în continuare de negăsit. Parchetul olandez a anunțat că suspecții nu au putut indica locul în care se află aceasta.

La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape patru ani de închisoare.

La revenirea coifului în România, managerul Muzeului Național de Istorie a României declara că artefactul prezintă un obrăzar desprins pe o veche zonă restaurată și o ușoară deformare, însă aprecia că intervenția nu va fi una complicată și va beneficia inclusiv de colaborarea specialiștilor olandezi.