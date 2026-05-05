Coiful de la Coțofenești produce bani: peste 9.000 de vizitatori în două săptămâni

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță, marți, că peste 9.000 de persoane au admirat, în perioada 22 aprilie-3 mai, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice din aur, care au fost readuse recent în țară. Coiful va intra într-un program complex de investigații neinvazive, necesare stabilirii intervențiilor de restaurare.

Potrivit MNIR, în perioada următoare, coiful de la Coțofenești va fi supus unor analize științifice detaliate, în vederea completării documentației ce urmează a fi înaintată Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, scrie Mediafax.

De asemenea, „coiful de la Coțofenești va fi subiectul unor investigații neinvazive”, care includ examinări macroscopice și microscopice pentru evaluarea stării de conservare, mai menționează MNIR. De asemenea, vor fi utilizate metode moderne precum „spectroscopie cu fluorescență de raze X (XRF) – tehnică de analiză neinvazivă pentru determinarea compoziţiei elementale” și fotogrametria, „prin care se poate construi un model 3D fidel, util pentru documentare, prezentare și arhivare digitală”.

MNIR mai precizează că specialiștii vor realiza măsurători detaliate și o cartografiere completă a eventualelor deformări sau intervenții anterioare, urmând ca rezultatele să fie comparate cu cele existente dinaintea furtului, pentru a identifica „eventualele modificări survenite și pentru stabilirea celor mai bune metode și tehnici de restaurare”.

Totodată, cei care nu au reușit să ajungă la muzeu pentru a admira tezaurul dacic revenit în țară, vor putea să mai vadă doar cele două brățări dacice din aur. Acestea nu necesită intervenții de restaurare și vor putea fi admirate în expoziția permanentă Tezaurul Istoric.

În data de 21 aprilie, coiful de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice, recuperate în urma furtului din 2025 de la muzeul Drents din Olanda, au fost readuse în țară.