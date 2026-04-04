Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Provocările restauratorilor după recuperarea Coifului de la Coțofenești: „Greșelile nu sunt o opțiune”

Coiful de aur de la Cotofenești, recuperat în urma furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, este deteriorat, dar specialiștii precizează că poate fi adus la forma inițială.

Coiful de la Coțofenești FOTO: AFP
Coiful de aur de la Cotofenești, faimos în întreaga lume, recuperat în urma furtului de la Muzeul Drents din Assen, este ușor deteriorat, dar se află din nou în siguranță în mâinile autorităților. Deocamdată nu se știe încă cât timp va dura până când casca va putea fi în sfârșit restaurată complet și expusă din nou în muzeul din București, dar restauratorii spun că acest lucru va depinde de România.

„Depinde de România să decidă unde va fi restaurat coiful. Fie că este vorba de Paris, Londra sau Olanda. Nu depinde de noi”, a declarat directorul muzeului, Robert van Langh, după conferința de presă de la muzeu, unde comorile de artă dacică recuperate au fost prezentate presei, scrie RTV Drenthe.

Urme ale trecutului

Restauratorii de obiecte arheologice din muzee folosesc tehnici speciale pentru a repara metalele vechi, explică Paulien Kaan pentru sursa citată.

„Pagubele sunt limitate: probabil constau în lovituri și zgârieturi”, spune Kaan. El și-a exprimat admirația pentru măiestria coifului, pe care l-a examinat cu o săptămână înainte ca acesta să dispară de la Muzeul Drents. „Este incredibil cum era făcut pe vremea aceea. Foarte impresionantă.”

Când se restaurează un obiect ca acesta, este vorba în principal de îndoirea și îndreptarea lui cu grijă, fără a-i pierde caracterul istoric. „Trebuie folosite unelte mai moi decât aurul, cum ar fi bețe de lemn, pentru a nu se produce zgârieturi.”

Povestea din spatele deteriorării joacă și ea un rol. „Uneori este chiar frumos să vezi adâncituri și cute. Aceasta face parte din povestea obiectului. Dar dacă o piesă este atât de deformată, încât se pierd detalii, aceasta este restaurată cu grijă la forma corectă”, explică ea. Kaan subliniază faptul că restaurarea este întotdeauna un compromis: cât de departe o restaurezi și ce urme ale trecutului lași vizibile. „De asemenea, va depinde de proprietarul căștii să includă acest lucru în comanda pentru restaurator”.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost recuperate (© captură video RTV Drenthe)
Primele imagini cu coiful de la Coțofenești găsit FOTO Profimedia
Primele imagini cu coiful de la Coțofenești găsit FOTO AFP
Conferință la Muzeul Drents (Assen) despre recuperarea coifului de la Coțofenești și a două brățări de aur. FOTO Inquam Photos / Vincent Jannink

Risc limitat de daune suplimentare, dar nu absente

„În cazul Coifului de la Coțofenești, sperăm că este vorba doar de repararea micilor lovituri, astfel încât ornamentele și detaliile să fie din nou clar vizibile”.

Un instrument important în restaurare este scanarea coifului. Acest lucru permite restauratorilor să vadă exact unde metalul este suficient de flexibil pentru a fi îndoit cu grijă și unde este nevoie de o precauție suplimentară. Zgârieturile, gropile și cutele ascuțite sunt mai dificil de reparat.

Secțiunile subțiri și decorate ale coifului sunt deosebit de vulnerabile: metalul de aici se poate crăpa mai ușor dacă se aplică o forță prea mare. „Riscul unor deteriorări suplimentare în timpul restaurării este relativ limitat, dar nu absent. Aurul are o anumită maleabilitate, dar fiecare piesă trebuie manipulată cu grijă și inspectată și documentată în prealabil”, spune Kaan.

Ea explică, de asemenea, că restaurarea obiectelor metalice vechi se efectuează de preferință fără încălzirea metalului sau lipirea permanentă a acestuia. „Dacă lipiți sau lucrați cu prea multă căldură, modificați structura metalografică a metalului și se pierd informații despre cum a fost fabricat inițial coiful”, spune ea. 

Prin urmare, restauratorii preferă să utilizeze un adeziv cu proprietăți bune de îmbătrânire, astfel încât totul să poată fi inversat ulterior fără a deteriora aurul.

Lucrarea necesită multă precizie și răbdare”, subliniază Kaan. „Cu o cască ca aceasta, întreaga lume se uită. Greșelile nu sunt o opțiune.” 

Kaan subliniază că păstrarea acelei valori istorice este tocmai esențială pentru restaurări: „Scopul nu este să arate ca «nou», ci ca să continue să-și spună povestea.”

Încă nu se știe cine va realiza în cele din urmă restaurarea după ce coiful a fost recuperat. Kaan spune râzând: „Nu aștept un apel telefonic. Este foarte posibil ca România să fi terminat cu Olanda. Dacă restauratorul ales în cele din urmă va fi foarte ocupat, cred că vor acorda prioritate acestei comenzi. Cel puțin așa aș face.”  

