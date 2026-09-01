„Longing to Love”, un spectacol care explorează iubirea, dorința, singurătatea și absența ei, pe scena Teatrului Național

Spectacolul „Longing to Love”, regizat de Răzvan Oprea, va fi prezentat la Teatrul Național din București pe 21 și 28 septembrie. Producția explorează iubirea, dorința, singurătatea și absența ei, pornind de la universul lui Cehov și aducând povestea într-o zonă mai personală și contemporană.

Foto: LONGING TO LOVE

„Ce se întâmplă cu noi atunci când iubim? Dar atunci când nu mai iubim? Cât dintr-o relație este iubire și cât este nevoie, frică, dorință, singurătate sau speranță?

Acestea sunt întrebările de la care pornește «Longing to Love», un spectacol regizat de Răzvan Oprea, despre una dintre cele mai puternice și complicate experiențe umane: nevoia de a iubi și de a fi iubit”, transmit organizatorii.

Aceștia adaugă că spectacolul explorează iubirea în toate formele sale, de la cea care ne salvează sau ne rănește până la iubirea imposibilă ori pierdută, punând accent și pe absența ei, singurătatea și dorința de a fi văzuți, înțeleși și acceptați.

„În viziunea lui Răzvan Oprea, «Longing to Love» devine un spectacol construit în jurul actorului și al relației vii dintre oameni. Regizorul caută un teatru direct, vulnerabil și fără protecții inutile, în care emoția să apară din adevărul situațiilor și din întâlnirea autentică dintre personaje”, adaugă organizatorii spectacolului.

Aceștia precizează că, în viziunea lui Răzvan Oprea, universul lui Cehov este transpus într-o zonă mai personală și mai modernă, punând accent pe alegerile personajelor și pe urmările acestora.

„Longing to Love” este rezultatul unui proces artistic desfășurat în cadrul Quantum Training, atelier creat și coordonat de regizor, conceput ca un laborator de cercetare și creație în care actorii își dezvoltă relația cu partenerii de scenă și capacitatea de a fi prezenți și vulnerabili.

„O parte importantă a distribuției spectacolului este formată chiar din artiștii care participă la acest proces de lucru. Spectacolul devine astfel și o întâlnire între oameni care au construit împreună, prin exercițiu, improvizație și repetiții, un univers comun.

Rezultatul este un spectacol în care viața personală, experiența actorului și ficțiunea scenică se întâlnesc”

Nu în ultimul rând, „Longing to Love” vorbește despre cupluri, întâlniri și despărțiri, pasiune și frică, apropiere și imposibilitatea de a ne apropia cu adevărat, dar mai ales despre dorința de a iubi și de a fi iubit.

Din distribuția spectacolului fac parte Răzvan Oprea, Zisu Stanciu, Laur Nicolescu, Angela Rafailoff, Gabriela Enescu, Victoria Ecaterina Moraru, Tudor Bondoc și Cătălina Lupu.