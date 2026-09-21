 Începe prima etapă de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia din 2025: „Au fost aduși 480 de stâlpi de susținere” | adevarul.ro
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Începe prima etapă de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia din 2025: „Au fost aduși 480 de stâlpi de susținere”

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Primăria Municipiului București anunță că, de marți, 22 septembrie, vor începe lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova grav afectat de explozia din 17 octombrie 2025, incident în care au murit trei persoane și au fost rănite alte 20. Municipalitatea precizează că au fost aduși aproape 500 de stâlpi de susținere necesari primei etape a operațiunii.

A fost încheiată organizarea de șantier
A fost încheiată organizarea de șantier Foto: FB PMB

„E șantier la blocul din Rahova. Au fost aduși 480 de stâlpi de susținere, așa-numiții «popi». Constructorul a terminat organizarea de șantier, și-a adus echipamentele și materialele necesare” , se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de PMB.

Sute de stâlpi urmează a fi montați
Sute de stâlpi urmează a fi montați Foto: FB PMB

Primăria anunță că luni a avut loc o ultimă ședință de coordonare, la care au participat procurorul de caz și comisarul‑șef care a efectuat cercetarea penală:

„Azi am avut cu toții o ultimă ședință, la care au participat procurorul de caz și comisarul-șef care a făcut cercetarea penală. Am stabilit modul și calendarul de acțiune. De mâine dimineață începe montarea popilor pe casa scării, conform proiectului tehnic”.

Muncitorii vor purta camere video corporale. Etajele superioare vor fi demolate controlat

Municipalitatea precizează că toți muncitorii vor fi monitorizați:

„Vor avea camere video corporale, iar imaginile se descarcă la fiecare două ore și jumătate”.

Prima etapă, „popirea”, va dura zece zile, anunță Primăria Municipiului București. „În tot acest timp, vor fi aduse la fața locului o macara și o «foarfecă» uriașă care va începe «ciupirea» blocului afectat de explozie de sus, de la etajele superioare, în jos”.

Primăria avertizează că accesul în apartamentele de deasupra etajului 5 este imposibil:

„Nu se va putea intra în apartamentele aflate deasupra etajului 5, afectat de explozie. Acestea vor fi demolate controlat și le vom facilita locatarilor posibilitatea de a-și recupera, atât cât se poate, din resturile de moloz, bunurile de valoare”, se arată în aceeași postare.

Locatarii vor putea intra etapizat pentru a-și recupera acte și obiecte mici

După demolarea controlată a etajelor superioare, urmează punerea în siguranță a restului clădirii:

„După această etapă, punem în siguranță restul etajelor. Locatarii de aici vor intra etapizat, însoțiți de echipe specializate și de lucrători ISU, pentru a-și lua o parte din bunuri: acte, haine. Nu obiecte mari, gen mobilă”.

Primăria promite comunicare constantă cu locatarii.

Amintim că explozia a avut loc pe 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de familii au rămas fără locuințe.

În mai, procurorii Parchetului General anunțau că ancheta privind explozia din cartierul Rahova avansează, fiind cercetate patru persoane fizice și trei persoane juridice.

În dosar au fost depuse 176 de cereri de despăgubiri, iar anchetatorii au instituit sechestre de peste 53 de milioane de euro și peste 10 milioane de lei. În total, au fost indisponibilizate 21 de imobile și 4 autoturisme, evaluate astfel încât să acopere eventualele despăgubiri.

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