SUA, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul arctic, „o zonă de apărare importantă pentru toți membrii NATO”

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți, 22 septembrie, acordul privind teritoriul arctic, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunțat luni seara cabinetul premierului danez Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen, în Groenlanda Foto: EPA EFE

În comunicatul oficial se precizează că „ceremonia de semnare va avea loc în clădirea Națiunilor Unite, la ora locală 10:30 (14:30 GMT)”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Acordul, „care vizează consolidarea securității în regiunea arctică și a Atlanticului de Nord”, va fi semnat de prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, premierul danez Mette Frederiksen și președintele american Donald Trump.

Documentul vine după tensiunile provocate de liderul american, care a generat o criză diplomatică în Europa prin amenințarea de a anexa teritoriul autonom danez, apreciat pentru poziția sa strategică și resursele naturale.

Acordul recunoaște suveranitatea Danemarcei și dreptul Groenlandei la autodeterminare

Deși textul acordului nu a fost încă publicat, guvernul danez a reafirmat că acesta „recunoaște” suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.

Mette Frederiksen a declarat la New York, pentru postul DR, că „este un acord bun din punct de vedere danez”.

Premierul danez a adăugat că documentul este benefic pentru întreaga regiune:

„Și, fiind benefic pentru țările nordice și pentru securitatea din regiunea arctică, este benefic și pentru NATO și pentru Europa”.

Washingtonul: acordul limitează influența Rusiei și Chinei în Groenlanda

Potrivit administrației americane, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda și nici nu vor putea realiza investiții majore fără acordul autorităților de la Nuuk.

Documentul ar urma să permită și o consolidare a prezenței militare americane în regiune.

Mette Frederiksen a subliniat importanța strategică a zonei:

„Este un lucru asupra căruia am convenit cu americanii de foarte, foarte mult timp: regiunea arctică, Atlanticul de Nord, constituie o zonă de apărare importantă pentru toți membrii NATO”.