 Procurorul „pistolar” George Bucurică, internat până când nu va mai reprezenta un pericol | adevarul.ro
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Procurorul „pistolar” George Bucurică, internat până când nu va mai reprezenta un pericol

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Curtea de Apel Alba Iulia a decis luni internarea medicală provizorie a procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș‑Severin, revocând măsura arestării preventive dispusă anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Radu George Bucurică a fost reținut pe 10 august
Radu George Bucurică a fost reținut pe 10 august Foto: Facebook Sindicatul Europo

Instanța a respins „ca nefondată solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de prelungire a măsurii arestării preventive față de inculpatul Bucurică Radu George”, se arată în soluția publicate pe portalul instanței

Curtea de Apel Alba Iulia a admis însă cererea procurorilor privind internarea medicală, potrivit Agerpres:

„Dispune internarea medicală provizorie a inculpatului Bucurică Radu George (…) într-o unitate specializată de asistență medicală, până la însănătoșire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii”, mai arată instanța, care a revocat măsura arestării preventive a inculpatului, dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție  Secția penală.

Două cereri, soluționate în aceeași zi

Instanța a avut luni pe rol cererea de prelungire a arestării preventive, după ce vineri judecarea fusese amânată la solicitarea inculpatului. În aceeași zi, Parchetul CA Alba Iulia a depus o cerere separată prin care solicita internarea medicală provizorie și revocarea arestării, cele două măsuri neputând fi aplicate simultan.

În urma judecării ambelor cauze, instanța a admis internarea și a respins prelungirea arestului.

Hotărârea nu este definitivă. Poate fi contestată în 48 de ore în ceea ce privește arestarea preventivă și în 5 zile în privința internării medicale provizorii.

Scandalul care a dus la arestarea procurorului George Bucurică

Radu George Bucurică a fost reținut pe 10 august, fiind acuzat că ar fi provocat un scandal într-un local din Hunedoara, iar la intervenția poliției ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat.

Inițial, CA Alba Iulia a respins arestarea preventivă și a dispus eliberarea sa, însă procurorii au contestat decizia. Înalta Curte a admis contestația și a dispus arestarea pentru 30 de zile, începând cu 27 august.

Pe 1 septembrie, instanța supremă i-a respins contestația în anulare ca inadmisibilă.

În 28 august, Secția pentru procurori a CSM a decis suspendarea sa din funcție, după dispunerea arestării preventive.

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