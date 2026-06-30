Federația Sindicatelor din Cultură cere intervenția autorităților la Opera Brașov: „Criza managerială și abuzurile continuă”. Acuzații de hărțuire și intimidare a angajaților

Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură (F.S.I.C.), afiliată Blocului Național Sindical, trage un semnal de alarmă privind situația tot mai tensionată de la Opera Brașov. Organizația sindicală acuză conducerea instituției de abuzuri, măsuri ilegale, intimidări și decizii administrative care pun în pericol funcționarea unei instituții culturale de interes public.

Federația avertizează, într-un comunicat, că Opera Brașov, una dintre instituțiile emblematice ale vieții culturale din România, se confruntă cu o deteriorare accelerată a climatului profesional și cu un conflict colectiv care „putea și trebuia evitat”.

Salarii tăiate cu 30% și recuperări retroactive: sindicatele acuză măsuri ilegale

Cea mai recentă decizie a conducerii Operei Brașov ar fi diminuarea cu aproximativ 30% a veniturilor angajaților, precum și inițierea unor proceduri de recuperare retroactivă a unor drepturi salariale deja acordate, amintește organizația.

„Respectăm rolul și atribuțiile instituțiilor de control ale statului și considerăm că acestea contribuie la asigurarea legalității în gestionarea fondurilor publice, dar constatările din cadrul unui control nu produc, prin ele însele, efectul modificării contractelor individuale de muncă, al diminuării salariilor sau al recuperării unor drepturi salariale deja executate”, subliniază Federația.

Organizația sindicală atrage atenția că doar instanțele pot decide legalitatea unor astfel de măsuri, cu respectarea dreptului la apărare.

Angajații reclamă intimidări și presiuni după proteste

Potrivit F.S.I.C., angajații care au participat la manifestații pașnice au fost ulterior intimidați. Federația compară atitudinea conducerii cu practici din perioada comunistă:

„Remarcăm în documentul de mai sus o atitudine similară cu vechile practici ale securității, pentru o acțiune care doar a semnalat situația cu care se confruntă angajații, fără să perturbe desfășurarea activității. Libertatea de exprimare, libertatea sindicală și dreptul salariaților de a participa la acțiuni sindicale reprezintă drepturi fundamentale garantate de Constituție, de legislația muncii (art. 5 și 6) și de convențiile internaționale la care România este parte”.

Federația afirmă că a solicitat în repetate rânduri dialog, însă nu a primit deschidere din partea conducerii.

Sindicatele acuză managementul interimar de destabilizarea instituției

F.S.I.C. susține că problemele au început odată cu numirea managerului interimar Petrean Lucian, în august 2025, „pe alte criterii decât cele de competență”.

De asemenea, Federația afirmă că diminuarea salariilor continuă un proces de destabilizare început în martie, când au fost eliminate 12 posturi esențiale pentru activitatea artistică și tehnică.

„Chiar dacă instituția deplânge în rapoartele de activitate și control numărul redus de personal calificat, cei responsabili forțează atât reducerea posturilor deja insuficiente cât și a salariilor acestora. Acest comportament este unul contrar bunului mers al instituției. De ce intenționează primăria Brașov așa ceva, împotriva unei instituții atât de iubite de publicul brașovean?”, se mai arată în comunicat.

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Organizația afirmă că adevăratul motiv al acestor măsuri ar fi faptul că angajații au obținut în instanță drepturi salariale restante, iar primăria refuză să le plătească.

Lista neregulilor semnalate de F.S.I.C.

Federația sintetizează problemele într-o listă amplă: tăieri de venituri prin proceduri considerate ilegale; eliminarea a 12 posturi esențiale; hărțuire și intimidare a angajaților. limitarea libertății sindicale, lipsă de transparență, suprasolicitare psihică, șantaj financiar, interese personale ale conducerii și lipsă de viziune artistică, relocarea concertelor estivale în interiorul clădirii și expirarea mandatului managerului interimar.

Federația cere intervenția autorităților și solidaritate publică

F.S.I.C. afirmă că situația Operei Brașov nu este un caz izolat, ci parte dintr-un fenomen național de vulnerabilizare a instituțiilor culturale.

„F.S.I.C. solicită autorităților competente să trateze cu responsabilitate, obiectivitate și transparență situația de la Opera Brașov și să adopte toate măsurile necesare pentru restabilirea legalității, a unui climat profesional bazat pe respect și performanță. Apelăm de asemenea la susținerea artiștilor de către publicul prezent constant la spectacolele operei, căruia îi mulțumim pe această cale”, transmite organizația

Federația își exprimă solidaritatea cu angajații și promite să folosească toate mijloacele legale pentru apărarea drepturilor acestora.

Amintim că managerul interimar al Operei Brașov s-a baricadat joi, 25 iunie, în birou pentru a se proteja de artiștii care îi cereau demisia în cadrul unui protest.

Revolta angajaților a izbucnit după ce șeful instituției le-a solicitat note explicative șefilor de compartimente, ca reacție la o altă manifestație organizată de colectiv sâmbăta trecută, la finalul unui spectacol.

„După spectacolul de sâmbătă, angajații Operei Brașov au ieșit în mod pașnic și au exprimat o opinie. Azi, șefii de compartimente au fost chemați de managerul interimar să dea notă explicativă. Drept răspuns, angajații au cerut o ședință cu el. Managerul a mințit că se află la primărie, ca mai apoi să aflăm că este în birou, așa că ne-am adunat cu toții în fața biroului. A ieșit, a spus că el face ce vrea, că-i manager, apoi s-a închis în birou”, explica, atunci, un angajat al Operei Brașov, pentru „Adevărul”.