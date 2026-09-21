Cum ar putea folosi Trump o nouă tactică pentru a distruge definitiv baza nucleară subterană a Iranului, vizând un punct slab secret

Donald Trump ar putea recurge la o tehnică neobișnuită de „lovitură dublă” pentru a distruge complet baza nucleară subterană a Iranului, aflată la aproape 100 de metri sub pământ și considerată, până acum, „invincibilă”.

Bombardierele americane ar putea viza Muntele Târnăcopului din Iran.FOTO:Shutterstock

Muntele Pickaxe (Muntele Târnăcopului), unde Teheranul ar ascunde, potrivit informațiilor disponibile, stocuri de uraniu aproape de gradul necesar pentru arme nucleare, ar putea deveni, în următoarele săptămâni, ținta unui atac american, scrie The Sun.

Învăluit în secret, buncărul puternic fortificat este suspectat a fi locul unde Iranul construiește o instalație atomică practic indestructibilă, sub un strat de granit solid de aproape 100 de metri.

Pentru a distruge complexul și, eventual, a bloca ambițiile nucleare ale regimului de la Teheran, cea mai eficientă opțiune aflată la dispoziția Washingtonului este bomba GBU-57, cunoscută drept „Massive Ordnance Penetrator” (MOP), destinată distrugerii buncărelor.

Însă această bombă, folosită pentru prima dată în istorie abia anul trecut, are o adâncime maximă de penetrare de aproximativ 60 de metri, ceea ce ar însemna că nu ar reuși să ajungă la adâncimea reală a instalației.

Există temerea că bomba, folosită singură, nu ar fi suficientă pentru a distruge complet situl nuclear iranian, care, potrivit experților, are totuși un punct vulnerabil.

Punctele slabe identificate de experți

Spencer Faragasso, expert în cadrul Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, a declarat că există două puncte critice pe care Statele Unite le-ar putea viza pentru a anihila baza.

Acesta a identificat o pereche de puțuri de ventilație pe care Washingtonul le-ar putea viza pentru a avea cele mai mari șanse de a distruge instalația fortificată.

Faragasso a declarat pentru publicația The Sun: „Am identificat două posibile puțuri de ventilație care ar putea fi vizate cu arme de penetrare adâncă, precum bomba GBU-57 MOP.”

Potrivit acestuia, dacă aceste puncte ar fi lovite cu precizie, în succesiune rapidă, acest lucru ar „permite armelor să pătrundă mai adânc în munte, pentru a distruge, eventual, chiar instalația”.

„O armă sau mai multe ar urma una după alta, astfel încât să poți lansa două sau trei bombe pe aceeași gaură, pentru a săpa, practic, tot mai adânc spre instalație și a încerca să o distrugi,” a adăugat expertul.

Structura și importanța sitului nuclear

Muntele Pickaxe este un loc puternic fortificat, cu două perechi de intrări care duc către două complexe de tuneluri îngropate adânc în subteran.

Cunoscut în limba persană drept Kuh-e Kolang Gaz La, presupusul laborator nuclear se află la doar 2 kilometri sud de uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Situl a rămas neafectat de atacurile americano-israeliene din timpul războiului de 12 zile din iunie 2025.

Israelul consideră că Teheranul a mutat mii de centrifuge de îmbogățire a uraniului adânc în interiorul Muntelui Pickaxe, la scurt timp după campania de bombardamente țintite asupra siturilor nucleare din acea vară.

Centrifugele sunt echipamente avansate folosite pentru obținerea uraniului îmbogățit, care poate fi utilizat atât pentru combustibil nuclear civil, cât și pentru fabricarea de arme nucleare.

Pentru a fi utilizabil în scopuri militare, uraniul îmbogățit trebuie să depășească un prag de puritate de 90%.

Activitate intensă la Muntele Pickaxe

Săptămâna trecută, experți din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) au declarat că imaginile din satelit au arătat, în 2026, o activitate la Muntele Pickaxe „mai intensă decât în orice alt moment din istoria sitului”.

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Analiza acestora a arătat că ritmul construcțiilor a crescut semnificativ în ultimul an și că Teheranul a ridicat un nou inel de protecție în jurul fortăreței.

Directorul de politici al organizației United Against Nuclear Iran, Jason Brodsky, a declarat pentru The Sun: „Există temeri că acest sit ar putea fi locul unei eventuale tentative secrete a regimului iranian de a se apropia de fabricarea unei arme nucleare.”

Amenințările lui Trump

Trump a amenințat în mod repetat, în ultimele săptămâni, că va lovi baza: „Este posibil să lovim foarte curând Muntele Pickaxe... dacă se întâmplă ceva acolo.”

Liderul american a mai declarat, joia trecută, că se află într-un moment de răscruce în privința reluării atacurilor asupra Iranului, sugerând că ar putea viza baza respectivă.

„Urmează să iau o decizie importantă. Vreau să intru și să-i anihilez sau nu?”, a declarat el pentru Axios.

„Este o decizie majoră. Orice se poate întâmpla, în ceea ce mă privește.”

Negările Iranului și evaluările experților

Iranul a negat constant acuzațiile potrivit cărora ar depozita, la Muntele Pickaxe, uraniu aproape de gradul necesar pentru arme nucleare.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat pe 22 iulie: „Nu se desfășoară nicio activitate nucleară la Muntele Pickaxe.”

Experții susțin însă că muntele este suficient de mare pentru a găzdui echipamente de îmbogățire a uraniului.

Faragasso a adăugat: „Am evaluat că instalația este probabil suficient de mare pentru a găzdui nu doar o linie de asamblare a centrifugelor, ci și o uzină de îmbogățire și, eventual, în viitor, componente legate de arme nucleare.”

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Analistul a mai spus că intrările în fortăreață ar putea reprezenta, la rândul lor, un punct slab pe care Statele Unite l-ar putea exploata.

„Intrările în tuneluri ar putea fi surpate prin lovirea lor cu arme distructive pentru buncăre”, a spus el.

Totuși, lovirea intrărilor ar reprezenta doar o soluție temporară, a avertizat expertul.

„Acest lucru ar bloca accesul Iranului în instalație, sigilând-o, în esență, în timp ce obiectivul final este fie distrugerea completă a instalației, fie determinarea Iranului să o dezafecteze singur”, a explicat el.

Calendarul unei posibile decizii

Potrivit lui Brodsky, Trump ar putea începe să analizeze opțiunea unui atac asupra bazei chiar în următoarele săptămâni.

Expertul a precizat că președintele american va aștepta, probabil, până după alegerile de la jumătatea mandatului (midterms) pentru a lua o decizie privind eventualele atacuri.

Un alt factor care ar putea grăbi decizia sa ar fi confirmarea, de către serviciile de informații americane, a afirmațiilor israeliene potrivit cărora la Muntele Pickaxe sunt depozitate centrifuge nucleare.

„Dacă Statele Unite confirmă informațiile privind mutarea centrifugelor în interiorul bazei, acest lucru i-ar apropia, cu siguranță, de decizia unei acțiuni militare împotriva instalației”, a spus el.

„Cred că distrugerea Muntelui Pickaxe ar slăbi și mai mult programul nuclear iranian și infrastructura rămasă, împiedicând reconstruirea acestuia,” a adăugat expertul.