 Escaladare majoră: Administrația Trump pregătește sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale. Funcționarea instanței ar putea fi paralizată | adevarul.ro
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Escaladare majoră: Administrația Trump pregătește sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale. Funcționarea instanței ar putea fi paralizată

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Administrația președintelui Donald Trump a pregătit un pachet de sancțiuni împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI) și intenționează să îl anunțe în curând, au declarat două surse familiare cu situația pentru Reuters.

Administrația Trump și-a exprimat în mod repetat opoziția față de CPI
Administrația Trump și-a exprimat în mod repetat opoziția față de CPI Foto: AFP

Măsura ar marca o escaladare majoră în conflictul Washingtonului cu instanța internațională care investighează crime de război și genocid.

Potrivit surselor, sancțiunile sunt deja pregătite, însă „momentul exact al anunțului rămâne neclar”.

The Wall Street Journal a relatat că decizia ar putea fi finalizată chiar în această săptămână, în timpul Adunării Generale a ONU.

Washingtonul vrea ca CPI să renunțe la mandatele de arestare împotriva liderilor israelieni

Administrația Trump și-a exprimat în mod repetat opoziția față de CPI. Potrivit Reuters, oficialii americani „vor ca instanța să renunțe la mandatele de arestare împotriva liderilor israelieni, precum și la o investigație anterioară privind trupele americane din Afganistan”.

În iulie, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat o campanie de izolare a Curții Penale Internaționale, cerând altor state să se retragă din CPI. Washingtonul a sancționat deja mai mulți judecători și procurori ai instanței, însă până acum a evitat sancționarea instituției în ansamblu.

Sancțiunile ar putea paraliza activitatea CPI

Sancționarea întregii organizații ar putea afecta grav funcționarea Curții Penale Internaționale . Conform avertismentelor oficialilor CPI, sancțiuni la nivelul instituției ar putea perturba „achiziția de servicii IT și asigurări, angajarea de investigatori și tranzacțiile financiare de zi cu zi, precum plata zecilor de angajați americani”.

Orice sancțiuni impuse de Departamentul Trezoreriei ar interzice cetățenilor și companiilor americane să furnizeze fonduri, bunuri sau servicii către CPI fără o licență OFAC. Băncile tind să respecte excesiv astfel de sancțiuni, deoarece depind de accesul la sistemul financiar american.

Context: opoziția administrației Trump față de CPI datează din primul mandat

Opoziția președintelui Trump față de CPI nu este nouă. Reuters amintește că aceasta „datează din primul său mandat” și a reapărut în noiembrie 2024, când Trump a fost reales, iar CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime de război în conflictul din Gaza.

CPI a fost înființată în 2002 pentru a judeca crime de război, genocid și crime împotriva umanității, având jurisdicție doar atunci când statele membre nu pot sau nu vor să investigheze astfel de fapte. Statele Unite nu au fost niciodată membre ale Curții.

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