Maia Morgenstern și Diana Sar schimbă regulile poveștii în „Don Quijote”, un spectacol în care teatrul întâlnește muzica live

Pe 15 iulie, Sala Radio din București găzduiește una dintre cele mai neobișnuite montări ale verii: „Don Quijote”, un spectacol care aduce împreună teatrul și muzica live într-o reinterpretare contemporană a capodoperei lui Miguel de Cervantes. Biletele sunt disponibile pe Eventim.

Există povești care rezistă timpului tocmai pentru că fiecare generație găsește în ele alte întrebări. „Don Quijote” este una dintre acestea, iar noua producție semnată de String Theory propune o perspectivă diferită asupra celebrului cavaler și a credinciosului său însoțitor.

Într-o distribuție surprinzătoare, Maia Morgenstern îl interpretează pe Sancho Panza, în timp ce Diana Sar dă viață lui Don Quijote. Alegerea schimbă convențiile și oferă publicului o nouă cheie de lectură asupra relației dintre cele două personaje, transformând dialogul dintre idealism și realism într-o reflecție actuală despre curaj, fragilitate și puterea de a continua să visezi.

Spectacolul nu urmărește doar firul romanului lui Cervantes. Construcția dramaturgică traversează și universul lui Mihail Bulgakov, iar muzica poemului simfonic Don Quijote, op. 35, de Richard Strauss, devine parte integrantă a poveștii. Nu este un simplu acompaniament, ci un personaj în sine, care completează emoția și tensiunea dramatică.

Pe scenă, muzica este interpretată live de un ansamblu cameral alcătuit din Theodor Andreescu (vioară), Constantin Borodin (violoncel), Iulian Popovici (violă) și Verona Maier (pian). Împreună cu actorii, aceștia construiesc un univers aflat permanent la granița dintre realitate și imaginație.

Regia îi aparține lui Marcel Țop, cunoscut pentru producțiile sale de teatru, operă și spectacole muzicale prezentate atât în România, cât și în străinătate. Montarea marchează, totodată, lansarea String Theory, noua platformă culturală dezvoltată de Origins Events, dedicată proiectelor care explorează întâlnirea dintre teatru, muzică și literatură.

Pentru Maia Morgenstern, rolul lui Sancho Panza înseamnă reinterpretarea unuia dintre cele mai cunoscute personaje masculine din literatura universală. Alături de ea, Diana Sar propune un Don Quijote vulnerabil și profund uman, îndepărtându-se de imaginea clasică a cavalerului excentric și apropiindu-l de sensibilitatea publicului contemporan.

Maia Morgenstern este una dintre cele mai importante actrițe ale teatrului și filmului românesc, cu o carieră de peste patru decenii și roluri memorabile atât pe scenele din România, cât și în producții internaționale. Diana Sar este cunoscută publicului pentru activitatea sa în teatru și film, dar și pentru rolurile din producții de televiziune, fiind apreciată pentru naturalețea și intensitatea interpretărilor sale.

„Don Quijote” va avea loc pe 15 iulie 2026, de la ora 20:00, la Sala Radio din București. Biletele pot fi achiziționate prin rețeaua Eventim.