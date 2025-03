Gus Russo, unul dintre cei mai reputați experți din lume privind asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, afirmă, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, că zecile de mii de pagini declasificate săptămâna trecută nu aduc nimic nou, dar că pun în pericol viețile a sute de oameni.

Administrația americană a declasificat și publicat săptămâna trecută nu mai puțin de 63.400 de pagini legate de asasinarea fostului președinte american John Fitzgerald Kennedy pe 22 noiembrie 1963.

Printre altele, documentele conțin detalii despre Gary Underhill, agent de informații, informator CIA și fost căpitan al armatei americane care a susținut că „statul profund” („deep state”) ar fi fost responsabil pentru asasinat. Un alt detaliu ce reiese din documente: Lee Harvey Oswald, asasinul lui Kennedy, era considerat un „trăgător slab”, iar Serviciul Secret a fost avertizat că John Fitzgerald Kennedy va fi ucis în august 1963, cu trei luni înainte de crimă.

Gus Russo, unul dintre cei mai apreciați experți din lume privind asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy spune, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, faptul că documentele declasificate nu aduc informații relevante și că nu schimbă cu nimic ceea ce se știa deja.

Născut în 1950, Gus Russo a lucrat în 1968 și pentru campania prezidențială a lui Robert Kennedy, fratele lui John Fitzgerald Kennedy, care a murit și el asasinat. În 1991, Gus Russo a fost cercetător în cadrul unui documentar realizat de PBS despre viața lui Lee Harvey Oswald, mergând în toate locurile de pe glob unde a fost Oswald.

În 1998, Gus Russo a publicat cartea „Live By The Sword: The Secret War against Castro and the Death of JFK”. În carte, Russo argumentează că Lee Harvey Oswald a fost probabil singurul asasin și că războiul secret împotriva lui Fidel Castro a grăbit asasinarea Președintelui Kennedy și acoperirea urmelor de către Lyndon B. Johnson, CIA și Robert Kennedy pentru a preveni un război nuclear împotriva Cubei și a Uniunii Sovietice. Cartea a fost nominalizată la Premiul Pulitzer.

Gus Russo a fost coproducător la peste 10 documentare despre asasinarea lui JFK și a intervievat din 1978 și până acum peste 6.000 de oameni legat de asasinarea președintelui Kennedy, inclusiv martori, agenți FBI, CIA, Secret Service și rude ale lui Lee Harvey Oswald.

„După cum era de așteptat, aceste documente declasificate sunt dezamăgitoare și nerelevante. Mult zgomot pentru nimic. În mod ironic, nu există nimic acolo despre asasinarea propriu-zisă sau despre Lee Oswald. Așa cum ne așteptam, totul este despre sursele și metodele de informații. Din păcate, mulți informatori confidențiali care sunt încă în viață sunt acum în pericol. Și sute de angajați ai Congresului s-au trezit cu numerele lor de securitate socială dezvăluite, ceea ce poate fi un coșmar de securitate în SUA. Unii vorbesc despre procese. Nu-i condamn. Președintele a forțat Arhivele să grăbească acest lucru și le-a ordonat să nu redacteze nimic. Este un dezastru în multe privințe”, a declarat Gus Russo pentru „Adevărul”.

„Oswald era o persoană tulburată de care cei din KGB au fost bucuroși să scape”

Reputatul expert mai spune că a citit o mare parte dintre zecile de mii de pagini publicate, însă până acum nu a descoperit nimic interesant.

„Cu toate acestea, veți vedea oameni din mass-media care fac fracturi uriașe de logică pentru a spune că documentele sunt „bombe”. Este absurd. Speram să aflăm mai multe despre contactele lui Oswald în Mexico City, dar până acum nimic”, adaugă Gus Russo.

Într-unul dintre documentele publicate săptămâna trecută, un raport telegrafiat al serviciilor secrete americane, datat 20 noiembrie 1991, spune că un oficial KGB cunoscut doar ca Nikonov sau „Slava” a investigat dacă Oswald „a fost agent KGB”. „Nikonov este acum convins că Oswald nu a fost în niciun moment un agent controlat de KGB”, se arată în document.

În opinia lui Gus Russo, Oswald nu a fost controlat de KGB: „Acest lucru nu este nou. Când am realizat emisiunea din 1993 despre Oswald la Frontline, l-am intervievat pe Nikonov și pe mulți alți membri KGB legați de poveste. Toți au spus același lucru: Oswald era o persoană tulburată de care au fost bucuroși să scape”.

În opinia lui Gus Russo, cele 63.400 pagini publicate nu vor schimba faptele ce au stat la baza cazului asasinării lui John Fitzgerald Kennedy. „În niciun caz nu se schimbă ceva. Oswald tot a făcut-o. Singur. El l-a ucis pe președintele Kennedy”, concluzionează cunoscutul expert american.