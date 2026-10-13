 Catalizator, la a treia ediție: Proiectul care dă voce noii generații de artiști vizuali din România | adevarul.ro
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Catalizator, la a treia ediție: Proiectul care dă voce noii generații de artiști vizuali din România

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Catalizator este un proiect dedicat susținerii tinerilor artiști vizuali din România, care le oferă oportunitatea de a-și expune lucrările, de a câștiga vizibilitate și de a intra în contact cu publicul. Ajuns la cea de-a treia ediție, proiectul reunește anul acesta 50 de artiști emergenți, ale căror creații pot fi descoperite într-o expoziție.

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Foto: Catalizator

Proiectul este organizat de Asociația „Cred în România”, cu sprijinul EVO Properties, și se adresează artiștilor români cu vârsta de până la 35 de ani, studenți sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ artistic.

„Miza proiectului depășește însă competiția și premiile acordate. Catalizator răspunde unei nevoi concrete a artiștilor aflați la început de carieră: aceea de a fi văzuți, de a intra în dialog cu publicul și de a-și găsi locul într-un circuit cultural în care primele oportunități sunt, de multe ori, și cel mai greu de obținut.

În numai trei ani, proiectul a crescut constant. La prima ediție, în 2024, au fost selectați 50 de finaliști dintre cei 320 de artiști înscriși. Lucrările lor au fost prezentate atât în cadrul unei expoziții digitale, cât și în șase spații din București, iar ulterior au fost reunite în expoziția de la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Peste 123.000 de persoane au aflat atunci despre proiect, 23.000 au vizitat expoziția digitală, iar premiile acordate tinerilor artiști au însumat 12.500 de euro”, mai transmit organizatorii proiectului.

Organizatorii subliniază că proiectul Catalizator a evoluat de la o inițiativă de promovare a tinerilor artiști la o platformă care le oferă vizibilitate și oportunități de afirmare.

După primele două ediții, care au inclus expoziții în spații culturale importante și premii de 12.500 de euro, proiectul continuă în 2026 cu 50 de finaliști din diverse domenii ale artelor vizuale. Lucrările lor sunt expuse atât online, cât și la ARCUB – Hanul Gabroveni, iar publicul poate vota până pe 16 octombrie. Câștigătorii vor fi anunțați pe 20 octombrie.

„Câștigătorii Catalizator sunt desemnați în urma evaluării juriului și a votului publicului, care are astfel un rol direct în competiție. Dincolo de premii, însă, artiștii câștigă ceva esențial la început de drum: vizibilitate, contactul direct cu publicul și șansa ca lucrările lor să ajungă dincolo de cercul restrâns al atelierului sau al facultății.

După trei ediții, Catalizator rămâne fidel ideii de la care a pornit: talentul are nevoie nu doar de timp și de muncă pentru a crește, ci și de contexte în care să fie văzut și descoperit. Pentru o nouă generație de artiști români, un astfel de context poate fi începutul unui drum.”

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