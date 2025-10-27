Juriul proiectului „Catalizator” a desemnat câștigătorii celei de-a doua ediții dedicate artei vizuale emergente

Competiția „Catalizator”, organizată de platforma culturală Cred în România, cu sprijinul Evo Properties și găzduită de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, și-a încheiat recent ediția din acest an, în cadrul Galei de Premiere. Evenimentul a marcat finalul a trei luni de activități și expoziții menite să promoveze arta vizuală din România.

În urma jurizării, au fost desemnați următorii câștigători

Premiul I – 5.000 de euro: Andrei Răzvan Neciu, cu lucrarea „Take it with a grain of salt”

Premiul II – 3.000 de euro: Matei Emanuel, „Would you eat a chicken that had painted nails?”

Premiul III – 2.000 de euro: Rebeca Ulici, „Xerox of a Xerox”

Mențiuni – 1.000 de euro pentru fiecare: Bogdan Matei, „Weird Context 3” și Iulian Cristea, „The Flame”

Premiul de popularitate (500 euro): Lorena Buta, în urma votului publicului online

Platformă pentru tinerii artiști vizuali

Ajuns la a doua ediție, proiectul „Catalizator” își propune să susțină dezvoltarea unei noi generații de artiști vizuali din România.

„Dintr-un spațiu dedicat începuturilor, „Catalizator” a devenit un reper al artei emergente din România. Prin premiile substanțiale și sprijinul oferit tinerilor artiști de partenerii implicați, competiția contribuie la creșterea vizibilității și recunoașterii artei contemporane tinere din România”, a transmis asociația Cred în România, printr-un comunicat de presă.

Ediția din acest an a reunit, în perioada 7 septembrie – 12 octombrie 2025, în spațiul expozițional din foaierul Teatrului Național, 50 de lucrări finaliste. Selecția acestora a fost realizată de un juriu format din profesioniști din domeniu: Livia Florea, Petru Lucaci, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu.

Lucrările au fost disponibile și online, începând cu 20 iulie 2025, pe platforma credinromania.ro, pentru a facilita accesul publicului din țară și din străinătate. Competiția promovează vizibilitatea tinerilor artiști și încurajează dezvoltarea artei contemporane românești.