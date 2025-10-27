search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Juriul proiectului „Catalizator” a desemnat câștigătorii celei de-a doua ediții dedicate artei vizuale emergente

0
0
Publicat:

Competiția „Catalizator”, organizată de platforma culturală Cred în România, cu sprijinul Evo Properties și găzduită de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, și-a încheiat recent ediția din acest an, în cadrul Galei de Premiere. Evenimentul a marcat finalul a trei luni de activități și expoziții menite să promoveze arta vizuală din România.

Proiectul și-a încheiat recent ediția din acest an. FOTO: Cred în România
Proiectul și-a încheiat recent ediția din acest an. FOTO: Cred în România

În urma jurizării, au fost desemnați următorii câștigători

Premiul I – 5.000 de euro: Andrei Răzvan Neciu, cu lucrarea „Take it with a grain of salt”

Premiul II – 3.000 de euro: Matei Emanuel, „Would you eat a chicken that had painted nails?”

Premiul III – 2.000 de euro: Rebeca Ulici, „Xerox of a Xerox”

Mențiuni – 1.000 de euro pentru fiecare: Bogdan Matei, „Weird Context 3” și Iulian Cristea, „The Flame”

Premiul de popularitate (500 euro): Lorena Buta, în urma votului publicului online

Platformă pentru tinerii artiști vizuali

Ajuns la a doua ediție, proiectul „Catalizator” își propune să susțină dezvoltarea unei noi generații de artiști vizuali din România.

„Dintr-un spațiu dedicat începuturilor, „Catalizator” a devenit un reper al artei emergente din România. Prin premiile substanțiale și sprijinul oferit tinerilor artiști de partenerii implicați, competiția contribuie la creșterea vizibilității și recunoașterii artei contemporane tinere din România”, a transmis asociația Cred în România, printr-un comunicat de presă.

Ediția din acest an a reunit, în perioada 7 septembrie – 12 octombrie 2025, în spațiul expozițional din foaierul Teatrului Național, 50 de lucrări finaliste. Selecția acestora a fost realizată de un juriu format din profesioniști din domeniu: Livia Florea, Petru Lucaci, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu.

Lucrările au fost disponibile și online, începând cu 20 iulie 2025, pe platforma credinromania.ro, pentru a facilita accesul publicului din țară și din străinătate. Competiția promovează vizibilitatea tinerilor artiști și încurajează dezvoltarea artei contemporane românești.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
gandul.ro
image
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
mediafax.ro
image
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Un youtuber a dat pe mâna poliției o bandă de hoți și spune că 40-50 sunt români. Cum acționau infractorii în Olanda
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Ce este arma 'joker'? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii
playtech.ro
image
Ce s-a ales de lotul feminin de gimnastică, echipă adorată de milioane de români. Este scandal total între mama și antrenoarea Sabrinei Voinea și Denisa Golgotă. Amenințări, acuze și declarații explozive
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Grindeanu aruncă bomba! Nemajorarea salariului minim poate supune România unui infringement
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Unde-s reguli, nu-i tocmeală! Irina Columbeanu nu-și poate scoate tatăl din azil, decât pe semnătură. Ion Cassian: „Răspunde pentru el, e majoră!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?