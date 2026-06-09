Marius Manole devine ambasadorul competiției „Catalizator”. Organizatorii lansează un premiu care îi poartă numele

Actorul Marius Manole a devenit ambasadorul ediției a treia a competiției „Catalizator”, proiect organizat de Asociația Cred în România și dedicat artiștilor români cu vârsta sub 35 de ani.

Cu această ocazie, organizatorii au anunțat, în premieră, lansarea Premiului „Marius Manole”, care își propune să susțină și să încurajeze noua generație de artiști vizuali.

Competiția se adresează studenților și absolvenților facultăților de artă și arhitectură din România și va oferi în 2026 premii în valoare totală de 12.500 de euro.

În cadrul vernisajului ediției precedente, Marius Manole a vorbit despre importanța sprijinirii artiștilor aflați la început de drum.

„Am fost și eu tânăr. Știu ce înseamnă să-ți tremure mâna, știu ce înseamnă să ai emoții, știu ce înseamnă o vorbă bună, o încurajare, ca un maestru să-ți dea girul. Pentru mine, nici nu e important cine câștigă acest premiu, ci e important că suntem aici, că sunteți văzuți și că vă vedem”, a declarat actorul.

Potrivit organizatorilor, proiectul urmărește să ofere tinerilor artiști vizibilitate și oportunități de afirmare într-un domeniu în care accesul la expunere publică poate fi dificil la începutul carierei.

La ediția din 2025 s-au înscris peste 300 de artiști. Pentru ediția din acest an, juriul va selecta 50 de lucrări finaliste. Din comisia de jurizare fac parte Doina Lemny, Livia Florea, Petru Lucaci, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu.



Detaliile privind înscrierea și calendarul competiției sunt disponibile pe site-ul proiectului Catalizator.