Vernisajul celei de-a doua ediții a concursului ,,Catalizator”, la TNB. Tineri artiști români, în prim-plan cu 50 de lucrări finaliste

Cea de-a doua ediție a competiției „Catalizator”, desfășurată sub egida Asociației „Cred în România”, și-a deschis porțile printr-un vernisaj organizat în foaierul Sălii Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” București (TNB). Expoziția va rămâne deschisă publicului până pe 12 octombrie 2025.

Competiția are ca scop promovarea tinerelor talente românești din artele vizuale, oferindu-le vizibilitate și susținere. Pentru această ediție, peste 300 de artiști s-au înscris în concurs, iar 50 de lucrări finaliste au fost selectate de un juriu format din nume sonore ale artelor vizuale: Livia Florea, Petru Lucaci, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu. Expoziția va rămâne deschisă publicului până pe 12 octombrie 2025.

Atmosfera vernisajului a fost întregită de discursuri emoționante rostite de membrii juriului și invitați speciali, printre care actorul Marius Manole, care a vorbit despre fragilitatea și forța începuturilor.

„Am fost și eu tânăr. Știu ce înseamnă să-ți tremure mâna, știu ce înseamnă să ai emoții, știu ce înseamnă o vorbă bună, o încurajare, ca un maestru să-ți dea girul. Pentru mine, nici nu e important cine câștigă acest premiu, ci e important că suntem aici, că sunteți văzuți și că vă vedem”, le-a transmis acesta tinerilor artiști.

→ Imaginea 1/5: Actorul Mihai Manole. FOTO: Facebook/Cred în România

În cadrul evenimentului, Adriana Popescu, director de comunicare al TNB, a amintit că instituția susține și alte proiecte pentru noua generație, precum programul 9G (Nouă Generație) derulat prin Centrul de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”.

„Această încredere în tânăra generație va face ca România să meargă înainte”, a declarat Adriana Popescu.

Unul dintre concurenți, Andreias Welther, a subliniat importanța inițiativei: „Oamenii de la ‘Cred în România’ au reușit să le ofere artiștilor exact ceea ce merită – vizibilitate. Locuri vizibile, panouri uriașe unde lucrările lor au fost promovate. Pentru mine, ‘Cred în România’ a fost ceea ce are nevoie un artist astăzi.”

Asociația „Cred în România” este o inițiativă civică și culturală non-profit și apolitică, dedicată susținerii tinerilor cu viziune și promovării proiectelor pozitive din societatea românească.