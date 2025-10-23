Trucul de la hotel pe care nimeni nu ți-l spune: cum să obții apă gratuită în fiecare sejur

Cazarea la hotel oferă numeroase avantaje: curățenie zilnică, room service, acces rapid la restaurante și baruri, concierge și multe altele. Deși alternative precum Airbnb sau Vrbo au devenit populare, hotelul clasic rămâne o opțiune sigură și de încredere.

Există însă și mici inconveniente. După o zi lungă de călătorie, mulți oaspeți ajung în cameră și își dau seama că sunt însetați. În mod obișnuit, soluția aleasă este coborârea în hol pentru a cumpăra apă îmbuteliată, adesea la suprapreț, de la magazinul hotelului sau de la recepție.

Deși apa de la chiuvetă poate fi o alternativă, nu toți o consideră suficient de sigură sau satisfăcător de rece. În orașele unde apa potabilă nu este sigură – mai ales în călătoriile internaționale – cumpărarea sticlelor de apă pare singura opțiune.

Totuși, experiența arată că există soluții simple și eficiente pentru a evita costurile inutile în vacanță. În multe hoteluri, accesul la apă filtrată sau la dozatoare de apă rece este deja disponibil, însă majoritatea călătorilor nu profită de aceste facilități.

Cunoașterea unor trucuri simple poate transforma complet experiența de cazare, economisind timp și bani. Unul dintre cele mai eficiente astfel de trucuri este surprinzător de simplu și, totodată, foarte puțin cunoscut.

Apă gratuită la hotel: trucul din sala de fitness

Într-un articol despre trucuri de călătorie publicat pe Substack de Brent and Michael Are Going Places, autorii dezvăluie un mic secret ingenios legat de apa din hoteluri. Ei au observat că, de obicei, la cazare primești o singură sticlă de apă în cameră — însă asta nu e deloc suficient pentru a te menține bine hidratat. În plus, dacă te afli într-o țară străină unde apa de la robinet îți poate provoca disconfort gastric, probabil că vei prefera apă filtrată chiar și pentru spălatul pe dinți.

Brent și Michael spun, citați de Parade: „Soluția? Sala de sport sau centrul de fitness al hotelului are aproape întotdeauna apă potabilă — fie într-un dozator mare, fie în sticle, uneori chiar și ținute la rece. În orice caz, acea apă este destinată oaspeților, chiar dacă nu merg efectiv să facă sport”.

Mulți călători confirmă că acest truc funcționează perfect în practică. Cheia este să intri cu încredere în sala de fitness și să iei ce ai nevoie. Ai plătit pentru camera de hotel, deci ai dreptul să folosești facilitățile oferite — iar asta include și apa din sala de sport. Așa că, în loc să cheltuiești bani pe sticlele de la recepție, fă o scurtă vizită la sala de fitness a hotelului și economisește câțiva euro.

Cum să găsești apă gratuită când stai la hotel

Deși trucul cu sala de fitness funcționează în majoritatea cazurilor, mai există și alte metode simple pentru a te hidrata fără costuri. Dacă hotelul în care stai are o cafenea (ideal un Starbucks) sau ceva asemănător, poți pur și simplu să rogi personalul să îți umple sticla reutilizabilă cu apă. În astfel de locuri – cafenele, baruri sau restaurante – apa este de obicei filtrată, deci sigură pentru consum.

Dacă vrei să mergi un pas mai departe, călătorește cu o sticlă cu filtru integrat – se găsesc ușor în magazine precum Walmart, Target sau pe Amazon, și îți oferă libertatea de a-ți umple apa aproape oriunde, fără griji.

Un alt truc este să profiți de mic-dejunul gratuit al hotelului (dacă este inclus). Nu doar că primești o masă gratis – și poți lua un fruct pentru drum – dar ai și acces la apă gratuită. Majoritatea bufetelor de mic dejun au carafe sau dozatoare cu apă, perfecte pentru a-ți reumple sticla reutilizabilă înainte să pleci.

Pe termen lung, aceste mici gesturi te pot ajuta să economisești considerabil, pentru că achiziționarea constantă a sticlelor de apă în timpul călătoriilor se adună rapid și devine o cheltuială semnificativă.

Sfat practic de călătorie: Fii pregătit! Ia cu tine o sticlă reutilizabilă și profită de sursele sigure de apă gratuită din hoteluri și din apropiere.

