Japonia este una dintre cele mai scumpe destinații din Asia. Alături de Singapore și Hong Kong, este adesea percepută ca o destinație de lux. Un cuplu de români, proaspăt întors din Țara Soarelui Răsare, a oferit câteva sfaturi utile pe o rețea de socializare pentru o vacanță memorabilă.

→ Imaginea 1/16: japonia pixabay jpg

Deși Japonia poate fi vizitată cu un buget mai mic, costurile pentru cazare în marile orașe sunt ridicate, Japan Rail Pass este destul de scump, iar taxele de acces la atracții pot adăuga la cheltuieli.

Cu toate acestea, cu o planificare atentă și cu dorința de a renunța la anumite experiențe și pretenții, mulți turiști susțin că Japonia poate fi explorată și cu un buget mai restrâns. Dar pentru doi români, aventura trăită pe parcursul a două săptămâni în Japonia a fost „mai mult decât o simplă vacanță”.

Pe un grup dedicat celor care își planifică vacanțele pe cont propriu, unul dintre turiști a povestit întreaga experiență trăită la capătul lumii, incluzând costurile și o serie de sfaturi de călătorie și ponturi pentru cei care doresc să exploreze această destinație fascinantă (VEZI GALERIA FOTO), care nu este deloc puțin frecventată: „Este un loc minunat pe care îl recomand tuturor celor interesați de alte culturi. În Tokyo, fiecare district are o atmosferă diferită, așa că, în funcție de preferințele tale, poți alege unde să te cazezi. De exemplu, în Shinjuku se află apogeul vieții de noapte. Am avut parte de un șoc cultural imens; este diferit de tot ce am experimentat până acum”.

„Japonia s-a dovedit a fi exact ceea ce ne doream, un loc minunat”

Sub titlul „Experiența mea în Japonia”, autoarea postării a scris: „Împărtășesc cu voi câteva informații despre Japonia în speranța că vor fi utile cuiva. Am fost acolo împreună cu iubitul meu timp de 16 nopți, având emoții că poate nu va fi chiar așa cum am auzit, dar Japonia s-a dovedit a fi exact ceea ce ne doream ca turiști. Este cu siguranță un loc minunat pe care îl recomand tuturor celor care își doresc să descopere alte culturi”.

Primii pași în această călătorie uimitoare i-au făcut însă în urmă jumătate de an, când au achiziționat biletele de avion: „Am zburat cu Qatar, având escală în Doha, și am aterizat pe Haneda, care este preferabil deoarece este mai aproape decât Narita”.

Cazările și itinerariul au fost planificate și rezervate cu patru luni înainte, cu nopți de cazare în: Tokyo, Shinjuku (cinci nopți), Muntele Fuji (o noapte), Kyoto (patru nopți), Osaka (patru nopți) și din nou Tokyo (două nopți).

Experiențe de neratat în Japonia

Ponturi. Pentru formalitățile de intrare în țară, este necesar să faci un cont pe site-ul Visit Japan: „Poate fi realizat de o singură persoană, care le poate adăuga și pe celelalte”. În locul unei cartele SIM, au optat pentru eSIM de pe aplicația Airalo: „Cod reducere 3$: CLAUDI2172; internetul a funcționat foarte bine”.

Tot din timp au fost achiziționate și bilete pentru TeamLab Borderless, uimitorul muzeu imersiv de artă digitală tridimensională și interactivă din Tokyo. Acesta este renumit pentru experiența unică oferită vizitatorilor, unde arta digitală depășește limitele tradiționale ale muzeelor. Expozițiile nu sunt limitate de rame sau pereți, ci se îmbină fluid, creând o atmosferă continuă și dinamică. Muzeul oferă așadar o combinație între tehnologie și artă, care formează un mediu captivant, unde lumina, culoarea și sunetele se transformă pe măsură ce te deplasezi, oferind o experiență personalizată fiecărui vizitator.

De asemenea, au rezervat și un „Bar hopping” pentru prima seară, cu ghid japonez. Aceasta este o experiență în care te deplasezi prin mai multe baruri într-un timp scurt și deguști băuturi locale: „Recomand, ne-a ajutat să luăm un prim contact și să ne familiarizăm”.

Pentru o experiență cât mai facilă, au apelat la un sistem de plată electronică foarte popular în Japonia - Suica - utilizat în principal pentru transportul public, dar și pentru plăți în magazine și restaurante. Acesta funcționează pe baza unei cartele preplătite care poate fi reîncărcată și care facilitează accesul rapid la trenuri, metrou și autobuze. Aplicația Suica poate fi adăugată în Apple Wallet, permițând utilizatorilor de iPhone și Apple Watch să utilizeze cardul fără a fi nevoie de un card fizic. Odată adăugată în Wallet, Suica - ce se poate obține de la automate sau la birourile de informații din stațiile de tren - poate fi folosită pentru a efectua plăți rapide și contactless, prin apropierea telefonului de terminalul de plată pentru a efectua tranzacția. Suica poate fi reîncărcată direct din Wallet. Avantajos este că e acceptată nu doar în Tokyo, ci și în multe alte regiuni din Japonia, fiind extrem de utilă pentru turiști.

„În afară de Shinkansen, am folosit-o (Suica) pentru orice mijloc de transport în comun și pentru magazinele mici deschise non-stop (convenience stores, de genul 7-Eleven)”, a mai menționat românca.

Sfaturi de călătorie utile pentru o vacanță pe cont propriu

Cei doi turiști români au decis să își păstreze banii pe card, dar au achiziționat și yeni japonezi (10.000 de la Afi Cotroceni) pentru a avea numerar la ei. Bineînțeles, au optat și pentru o asigurare de sănătate.

În ceea ce privește detaliile organizatorice, au ales transferul de la aeroport la hotel prin taxi: „Am avut ore târzii, așa că am plătit cu cardul direct în mașină (aproximativ 400 de lei pentru un drum). La cazări, este esențial să alegi locații convenabile pentru a nu pierde timp, o regulă pe care o aplicăm în toate vacanțele noastre, dar aici a fost cu atât mai important”.

Autoarea postării a subliniat și importanța adaptării la o cultură și o mentalitate diferite: „Dacă nu ești deschis să explorezi cultura și mâncarea lor, poți găsi totul copleșitor, mai ales că ritmul vieții acolo este diferit de cel cu care suntem obișnuiți. Este nevoie de un efort pentru a înțelege ce se întâmplă”.

Pentru transferul bagajelor de la un hotel la altul, au utilizat un serviciu specializat: „Am trimis bagajele prin serviciile lor. Discutând la recepție, la următoarea cazare le găseam în cameră (aproximativ 140 de lei pentru două trolere per transfer)”.

Când au avut nevoie de numerar, au scos bani de la un ATM din magazinele „7-Eleven” folosind cardul Revolut: „Sunt multe locuri în care ai nevoie de cash”.

De asemenea, au menționat magazinele „tax free”, unde pentru cumpărături peste 5500 yeni este necesar să prezinți pașaportul.

Un alt truc pe care l-au folosit în Japonia a fost să nu își aducă prea multe bagaje, astfel încât să le fie mai ușor să se deplaseze între locații: „Nu am avut multe haine la noi, am mers la spălătorie – ieftin și rapid”.

„Am mâncat foarte bine oriunde. Nu a fost o problemă nici cu limba”

Turiștii români au împărtășit o serie de sfaturi utile și despre cum să te bucuri din plin de timpul petrecut în Japonia, inclusiv despre costurile implicate: „Am mâncat foarte bine oriunde. Nu ne-am rezervat restaurante dinainte; ne plimbam și ne opream unde simțeam. O masă pentru două persoane a costat în jur de 150 de lei, incluzând două feluri de mâncare și două-trei băuturi de persoană. Seara, preferam un izakaya — un bar unde servesc și mâncare, cu porții mai mici, ca niște aperitive, la prețuri accesibile și cu o atmosferă „fun”. Mâncarea de la „7-Eleven” și „Lawson” este de calitate bună și la un preț rezonabil, ideală pentru un mic dejun sau o masă rapidă caldă”.

Nu au întâmpinat probleme legate de bariera lingvistică: „Chiar dacă multe persoane nu vorbesc engleză, nu a fost o problemă să ne înțelegem.” În schimb, au recomandat ca înainte să înveți câteva cuvinte în limba locală, precum „scuze”, „te rog” și „mulțumesc”: „Pentru că apreciază”.

Călătoriile interne au fost realizate cu celebrele trenuri „Shinkansen”, renumite pentru viteza, eficiența și punctualitatea lor: „Nu am rezervat bilete dinainte; mergeam la gară și luam primul tren disponibil, care circulă din 10 în 10 minute.” Și au sugerat ca pentru a admira Muntele Fuji din tren să se achiziționeze locurile „D” și „E”. Iar pentru a se orienta, au folosit Google Maps: „Am fost atenți la informațiile de acolo, care specifică linia, numărul stației și pe unde să ieșim/intrăm. Poate părea complicat din cauza numărului mare de direcții și de oameni, dar cu puțină atenție nu te pierzi.”

„E diferit de tot ce am experimentat până acum”

Mulți dintre turiștii care au ales să exploreze Japonia au povestit ulterior că și-au planificat vacanța cu mult timp înainte, nu doar în ceea ce privește transportul și cazarea, ci și experiențele pe care au dorit să le trăiască. Românii au menționat despre acest aspect: „Am citit multe înainte despre cât de dificil este să organizezi o călătorie în Japonia și despre câtă muncă și multe rezervări necesită, dar noi nu am simțit asta deloc. Am fost destul de relaxați și am avut un plan general despre ce ne dorim să vedem sau să facem, dar nu ne-am umplut zilele cu activități turistice. E foarte plăcut să te plimbi pur și simplu și să descoperi diverse zone, nu doar să bifezi ceva de pe listă”.

Autoarea postării a recunoscut însă „șocul cultural mare” pe care l-a experimentat în Japonia și a oferit câteva sfaturi în acest sens: „Ce ne-a ajutat pe noi a fost să fim deschiși și să ne adaptăm. Am fost atenți la comportamentele lor, încercând să ne conformăm. De exemplu, nu se vorbește în metrou - așa că nu am vorbit nici noi; telefonul pe silent - l-am pus și noi pe silent în locurile publice.”

De asemenea, a remarcat că „în Tokyo, fiecare district se simte diferit, deci, în funcție de ce îți dorești, poți alege unde să stai”. Iar în Shinjuku, de exemplu, „este apogeul vieții de noapte și, fiind și Red Light District, la 02:00 dimineața e plin de oameni”. Din acest motiv: „Am ales să stăm aici de cum am ajuns, pentru că e o explozie de lumini și oameni, iar energia de început s-a potrivit perfect. Ne așteptam să fie mulți turiști, dar, din contră, au fost mulți localnici”.

Pentru cei care ajung în zonă, turiștii români au recomandat experiența „Omoide” - locurile sau experiențele care trezesc emoții puternice legate de trecut. Un exemplu popular de acest gen este „Omoide Yokocho”, o stradă micuță și veche din Tokyo, cunoscută pentru micile restaurante și baruri tradiționale (izakaya), unde mulți oameni se opresc pentru o masă simplă și pentru a-și aminti de trecutul autentic al Japoniei postbelice. În general, „Omoide” reflectă importanța pe care cultura japoneză o acordă amintirilor și legăturilor emoționale cu locuri și experiențe.

Japonia, o fuziune fascinantă între tradiție și modernitate

De altfel, cultura unică și tradițiile reprezintă unul dintre principalele motive pentru care „Țara Soarelui Răsare” este atât de atrăgătoare. Japonia oferă o combinație fascinantă între tradiții antice și modernitate. Templele istorice, ceremoniile ceaiului, kimono-urile și festivalurile culturale, cum ar fi hanami (privitul florilor de cireș), oferă o experiență autentică pentru cei care doresc să descopere cultura japoneză.

La acestea se adaugă peisajele naturale spectaculoase, care nu au fost ratate nici de turiștii români. De la Muntele Fuji la parcurile naturale, grădinile japoneze, plajele din Okinawa și frumusețea peisajului rural, Japonia are o diversitate de peisaje naturale care atrag iubitorii de natură.

Arhitectura futuristă și tehnologia avansată completează acest tablou. Japonia este renumită pentru orașele sale ultramoderne, precum Tokyo și Osaka, unde clădiri impresionante și tehnologii de ultimă generație coexistă cu locuri tradiționale și temple antice.

Un alt aspect remarcat de români este și gastronomia deosebită. Bucătăria japoneză, cu preparate celebre precum sushi, ramen, tempura și sashimi, constituie o atracție majoră. Japonia găzduiește și numeroase restaurante cu stele Michelin, unde turiștii sunt dispuși să plătească prețuri ridicate pentru a experimenta delicatesele locale.

„A fost mai mult decât o simplă vacanță”

La toate aceste aspecte fascinante din Japonia se adaugă și siguranța și ordinea care domnesc în această țară. „Ne-am simțit mereu în siguranță din toate punctele de vedere”, a recunoscut turista româncă. Japonia, de altfel, este cunoscută ca fiind una dintre cele mai sigure țări din lume, având un nivel ridicat de civilizație și respect pentru ceilalți. Din acest motiv, turiștii sunt atrași de sentimentul de siguranță și de curățenia impecabilă.

Totuși, toate acestea vin la pachet cu anumite costuri, pe care unii sunt dispuși să le plătească, în timp ce alții sunt de acord să renunțe la o parte din pretenții, doar pentru a experimenta o vacanță memorabilă într-o astfel de destinație turistică unică.

Pentru turiștii români, bugetul alocat acestei vacanțe în Japonia pentru două persoane a fost de aproximativ 7.000 de euro: „Cel mai mult am cheltuit pe cazare. Pentru noi, a fost mai mult decât o simplă vacanță. Data viitoare, ne-ar plăcea să experimentăm dincolo de orașe, dar pentru o primă vizită, este un itinerar clasic cu sens, iar noi nu am schimba nimic”.

Japonia atrage turiști din întreaga lume din diverse motive, în ciuda faptului că este considerată o destinație scumpă.