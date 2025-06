Istanbul fără filtru și fără gaură în buget. Eiffel-ul turcesc: cum să ai orașul la picioare. Ponturi esențiale pentru o aventură memorabilă

Să descoperi Istanbulul pe cont propriu poate fi, în sine, o aventură captivantă, dar și o provocare serioasă pentru oricine vrea să guste autentic din farmecul acestei fascinante metropole de pe două continente. Spre deosebire de variantele comode oferite de agențiile de turism – care propun itinerare standardizate, în care ești purtat pe fugă dintr-un obiectiv în altul –, o explorare individuală presupune documentare atentă, planificare riguroasă și rezervări făcute din timp.

→ Imaginea 1/28: Istanbul Turcia uluitorul oraș de pe două continente și atracțiile sale fascinante Colaj iStock jpg

Într-o ediție precedentă, am deschis seria „Istanbul fără filtru” – un ghid dedicat călătorilor curioși, în care am explicat cum poți explora orașul pe cont propriu, rapid, eficient și mai ales ieftin. Și am scos la lumină poveștile pline de mister și secretele ascunse din spatele unora dintre cele mai emblematice atracții.

Acum, continuăm cu partea a doua – o incursiune și mai adâncă în magia orașului de pe două continente, cu noi ponturi despre ce să vezi, unde, când și cum, cât te poate costa fiecare distracție în parte și – mai ales – cum poți trăi Istanbulul pe deplin, dincolo de clișee, filtre și suveniruri fabricate în serie.

Dacă prima parte ți-a deschis pofta de explorare, acest articol este următorul pas firesc: îți arăt cum să-ți construiești propria hartă a Istanbulului – una care merge dincolo de ghidurile clasice, direct spre esența orașului.

Palatul subteran al Istanbulului

Ascunsă sub forfota Istanbulului, la doar câțiva pași de Hagia Sofia, se află una dintre cele mai misterioase comori bizantine – Bazilica Cisternă sau „Palatul Subteran” (Yerebatan Sarnıcı), cum mai este numită.

Construită în secolul al VI-lea de împăratul Justinian I, cisterna a fost inițial o vastă rezervă subterană de apă, menită să alimenteze Palatul Imperial și alte clădiri importante ale orașului. Este cea mai mare și mai impresionantă dintre cele peste 40 de cisterne subterane construite în perioada bizantină pentru a asigura alimentarea cu apă a orașului.

Vasta structură subternă – cât o catedrală – a fost readusă la viață în 2022, după un amplu proces de restaurare început în 2017. Cisterna impresionează nu doar prin mărime – peste 9.800 mp și o capacitate de 80.000 m³ de apă –, ci și prin atmosfera sa unică, susținută de cele 336 de coloane de marmură recuperate din diverse temple și clădiri antice ale imperiului.

Artă, mister și Hollywood în Bazilica Cisternă

Astăzi, Bazilica Cisternă funcționează ca spațiu muzeal și centru cultural, fiind gazda unor evenimente artistice, expoziții temporare și instalații vizuale contemporane. De-a lungul anilor, și-a găsit locul și pe marile ecrane – cel mai faimos exemplu fiind filmul „Inferno“ (2016), cu Tom Hanks, inspirat din romanul lui Dan Brown, în care acțiunea culminantă are loc chiar printre coloanele Cisternei. Alte producții cinematografice și videoclipuri muzicale internaționale au profitat de decorul spectaculos al „Palatului subteran”.

Însă nu doar arhitectura te lasă fără cuvinte. Atmosfera sa enigmatică este amplificată de iluminarea teatrală, reflexiile apei și prezența misterioaselor capete de Meduză, sculptate la baza a două dintre coloane.

Bazilica Cisternă – program, prețuri și experiențe artistice de neratat

După ce a fost redescoperită în secolul al XVI-lea de către un călător francez care a vâslit printre coloane, bazilica a trecut prin mai multe etape de restaurare. Ultima, și poate cea mai ambițioasă, a inclus consolidarea antiseismică și un sistem de iluminat care transformă întreg spațiul într-o experiență vizuală ireală.

Evenimentele găzduite aici sunt dintre cele mai diverse, de la concerte de muzică ambientală și clasică, la performance-uri artistice și expoziții de artă digitală. Printre cele mai cunoscute se numără „Night Shift”, o experiență nocturnă care îmbină atmosfera mistică a spațiului cu instalații multimedia și muzică live, atrăgând turiști și localnici deopotrivă.

Programul de vizitare este împărțit în două intervale: ziua (9:00-18:30), tarif standard: 900 TL (25 de euro); seara („Night Shift” – 19:30-22:00), tarif special: 1.400 TL (39 de euro), cu acces la evenimente artistice.

Museum Pass Istanbul nu este valabil pentru accesul la Bazilica Cisternă, iar biletele „skip-the-line“ sau pachetele cu ghidaj pot ridica prețul la peste 70 de euro.

Turnul Galata, locul în care legendele prind aripi

Pentru a ajunge la Turnul Galata din Centrul Istoric trebuie să traversați Cornul de Aur pe Podul Galata. Aflat pe un deal, accesul presupune fie urcarea mai multor scări, fie o opțiune mai comodă: funicularul Tünel, care leagă Karaköy de cartierul Galata. De aici, o plimbare plăcută pe celebra stradă Istiklal vă va conduce spre turn, coborând dinspre Piața Taksim.

Simbol emblematic al Istanbulului, Turnul Galata a fost ridicat în 1348 de coloniile genoveze, servind inițial ca fortificație de observație și apărare. De-a lungul secolelor și-a schimbat rolurile – de la observator pentru incendii la depozit de provizii. În 1638 a devenit scena legendarului zbor al lui Hezarfen Ahmed Çelebi, care, folosindu-se de aripi artificiale, ar fi traversat Bosforul, scriind o pagină spectaculoasă în istoria zborului.

Turnul Galata: panoramă spectaculoasă asupra Istanbulului, admirată de peste 600 de ani

Astăzi, turnul oferă una dintre cele mai impresionante panorame asupra Istanbulului, de la cei 67 de metri ai săi. Platforma de observație dezvăluie o priveliște de neuitat spre Bosfor, cartierele istorice, Moscheea Albastră și Hagia Sofia. În interior, vizitatorii pot explora un muzeu dedicat istoriei turnului și a orașului, iar la ultimul etaj se află un restaurant cu vedere panoramică.

Turnul poate fi vizitat zilnic, între orele 8:30 și 23:00 (ultima intrare la 22:00). În sezonul turistic este recomandat să ajungeți devreme, pentru a evita aglomerația. Prețul unui bilet este de 30 de euro/persoană, iar elevii, profesorii și vizitatorii sub 18 ani beneficiază de intrare gratuită. Pentru o experiență cu adevărat memorabilă, vizitați turnul la apus: orașul se îmbracă în lumină aurie, iar Istanbulul vi se așterne la picioare ca o poveste fără sfârșit.

Strada Istiklal, inima vibrantă și cosmopolită a Istanbulului modern

Întinsă între Piața Taksim și Turnul Galata, Strada Istiklal este una dintre cele mai cunoscute artere pietonale din Istanbul și un magnet pentru turiști din întreaga lume. Cu o lungime de aproximativ 1,4 kilometri, Istiklal Caddesi (Strada Independenței) pulsează zi și noapte, reflectând energia orașului într-un amestec fascinant de cultură, istorie, modernitate și diversitate. Cel mai simplu mod de a ajunge aici este cu funicularul Tünel, care urcă din Karaköy (în apropiere de Turnul Galata) până la capătul sudic al străzii, sau cu metroul până la stația Taksim, de unde poți începe explorarea din direcția opusă. Indiferent de traseu, priveliștile și atmosfera merită din plin.

Clădirile care flanchează strada sunt o adevărată lecție de istorie urbană – de la stil neoclasic la Art Nouveau, multe dintre ele foste ambasade, reședințe elegante sau sedii ale comunităților armene, grecești și evreiești din epoca otomană. De la branduri internaționale și ateliere de designer local, până la librării vechi și magazine de suveniruri, Istiklal este un paradis pentru pasionații de shopping. Emblematic este tramvaiul nostalgic roșu, care leagă Taksim de Tünel – un simbol al locului, iubit de turiști pentru farmecul său retro.

Glamur și shopping: locul unde Orientul întâlnește Occidentul

Aici găsești de toate – de la cafenele tradiționale turcești, unde cafeaua la nisip își păstrează ritualul, până la restaurante internaționale și mici locante cu kebab autentic sau dulciuri orientale. Galeriile de artă, cinematografele istorice, cluburile de jazz, barurile și teatrele fac din Istiklal un epicentru cultural activ 24/7. Nu rata pasajele laterale precum Çiçek Pasajı (Pasajul Florilor) sau zona Galatasaray Lisesi, unde poți descoperi curți interioare boeme, restaurante vechi și o atmosferă cu parfum de epocă.

Istiklal este, în esență, Istanbulul cosmopolit în cea mai pură formă – un loc în care te poți pierde printre miresmele castanelor coapte, sunetele muzicienilor stradali și energia neîntreruptă a orașului. Tradiția și modernitatea se întâlnesc aici la fiecare pas, într-o experiență urbană care nu se uită.

Grădinile Seraiului de pe malul Bosforului

Pentru a vizita Palatul Dolmabahçe, transformat astăzi în complex muzeal, ideal ar fi să vă rezervați jumătate din zi, având în vedere dimensiunea și bogăția detaliilor arhitecturale și decorative, iar seara să v-o petreceți într-o croazieră organizată pe Bosfor.

Palatul Dolmabahçe, situat în districtul Beşiktaş din Istanbul, chiar vizavi de stadionul celebrei echipe de fotbal turcești, pe malul european al Bosforului, a fost construit între 1843 și 1856 la ordinul sultanului Abdülmecid I. Acesta a dorit o reședință care să reflecte stilul și luxul palatelor europene, înlocuind astfel vechiul Palat Topkapî. Construcția a fost realizată de arhitecții Garabet Balyan, fiul său Nigoğayos Balyan și Evanis Kalfa, membri ai familiei armene Balyan, cunoscuți pentru contribuțiile lor la arhitectura otomană.

După cum se menționează și în panourile de informare ale muzeului, palatul a servit ca centru administrativ al Imperiului Otoman din 1856 până în 1887 și din nou între 1909 și 1922. După proclamarea Republicii Turcia în 1923, palatul a fost utilizat de Mustafa Kemal Atatürk ca reședință prezidențială în timpul verii. Atatürk a murit chiar în acest palat pe 10 noiembrie 1938.

Palatul Dolmabahçe și celebrul său candelabru de cristal de 4,5 tone

Palatul Dolmabahçe este printre cele mai mari palate din Turcia, având o suprafață de 45.000 m², 285 de camere, 46 de săli, 6 băi (hamam) și 68 de toalete. Designul palatului îmbină elemente din stilurile baroc, rococo și neoclasic, reflectând influențele europene asupra culturii și artei otomane din perioada Tanzimat.

Sala Ceremoniilor (Muayede Salonu): o sală impresionantă cu o cupolă de 36 de metri înălțime, decorată cu un candelabru de cristal de 4,5 tone, considerat cel mai mare din lume (dar la o căutare pe Google, afli că nu este chiar așa, însă tot este uluitor). Pentru că este aglomerat tot timpul, se merge în șir indian, pe un coridor special creat în așa fel încât se dă roată întregii camere.

Între secretele haremului și splendoarea Bosforului: detalii practice pentru vizitare

Complexul este format din Selamlık – zona oficială a palatului, destinată bărbaților și întâlnirilor oficiale –, Harem – zona privată a sultanului și a familiei sale, care include apartamentele soțiilor, concubinelor și ale mamei sultanului –, grădinile și curțile interioare: spații verzi bine întreținute, cu fântâni și pavilioane, oferind o priveliște splendidă asupra Bosforului.

Conform informațiilor disponibile (www.dolmabahcepalace-tickets.com), tariful de intrare în acest an pentru vizitatorii străini este de 1.500 TL. Este important de menționat că Museum Pass Istanbul nu este valabil pentru Palatul Dolmabahçe. Este deschis în fiecare zi pentru vizitare, cu excepția zilei de luni, în intervalul orar 9:00-17:00, ultima intrare fiind la ora 16:00. De asemenea, este închis de Anul Nou, prima zi a Ramadanului și prima zi a Sărbătorii Sacrificiului.

Istanbulul văzut dintre continente

Una dintre cele mai plăcute și mai memorabile experiențe în Istanbul este, fără îndoială, o croazieră pe Bosfor. Ziua sau noaptea, orașul văzut de pe apă capătă o altă dimensiune. Pe timp de zi, croaziera îți oferă prilejul de a admira ambele maluri ale Bosforului, cu palate otomane, moschei somptuoase și vile elegante, toate desfășurate într-un peisaj vibrant, unde Europa și Asia se întâlnesc la fiecare val.

Seara, însă, orașul se transformă într-un spectacol de lumini, iar siluetele clădirilor se profilează misterios în lumina apusului. Atmosfera este completată de muzică live, dansuri tradiționale și ospitalitate locală.

De la Kabataș sau Eminönü poți porni într-o croazieră clasică, cu prețuri accesibile (10-25 de euro), care durează între una și două ore, sau pentru cei mai darnici chiar și patru ore. Pentru o experiență mai sofisticată există opțiuni de seară cu cină, muzică și spectacole, la prețuri între 35 și 100 de euro, în funcție de meniu și servicii.

Farmecul acestor croaziere costă nu doar în peisaj, ci și în diversitatea de la bord – turiști din toate colțurile lumii stau la aceeași masă, povestesc, dansează și descoperă Istanbulul împreună. Gazdele – adesea poliglote – știu să creeze un ambient cald, acompaniat de cântece internațional, interpretate în mai toate limbile oaspeților.

Pentru grupuri sau familii există și croaziere private, care pot ajunge la 150-300 de euro, dar oferă confort, intimitate și trasee personalizate.

Cel mai ieftin și pitoresc transport între două continente, pe Bosfor, cu ferry

Alegerea transportului cu vaporul între cele două continente este, fără îndoială, și cea mai ieftină și mai pitorească modalitate de a trece din Europa în Asia și invers, în Istanbul. Traversarea Bosforului cu ferry-urile publice operate de compania Şehir Hatları costă doar 30 de lire turcești (adică mai puțin de 1 euro) pentru un adult, ceea ce o transformă în cel mai accesibil bilet transcontinental din lume. Începând cu 20 ianuarie 2025, tarifele pentru transport între continente, inclusiv ferry-urile, au fost majorate cu 35%. Pentru a beneficia de aceste tarife este necesară utilizarea Istanbulkart, cardul oficial de transport public al orașului. Acesta poate fi achiziționat și reîncărcat la stațiile de metrou, tramvai și feribot.

Vaporul face legătura între puncte strategice precum Eminönü, Karaköy, Beşiktaş (partea europeană) și Üsküdar sau Kadıköy (partea asiatică), oferind nu doar transport rapid – durata medie a unei curse este între 15 și 25 de minute, în funcție de rută –, ci și o priveliște spectaculoasă asupra orașului, în special la apus. Frecvența acestora este ridicată – la orele de vârf pot circula aproximativ la fiecare 15-20 de minute, iar programul de funcționare este extins, de regulă, între orele 6:00 și 23:00, în funcție de linie.

Insulele Prinților: escapada perfectă cu ferry-ul din Istanbul

Tot cu feribotul se poate ajunge și pe Insulele Prinților (Adalar în turcă) – arhipelagul format din nouă insule situate în Marea Marmara, în apropierea Istanbulului. Dintre acestea, patru sunt deschise publicului și frecventate de turiști: Büyükada, Heybeliada, Burgazada și Kınalıada. Ferry-urile către Insulele Prinților pleacă din mai multe puncte ale orașului, inclusiv Kabataş (pe malul european) și Bostancı (pe malul asiatic). Durata călătoriei variază în funcție de insula aleasă, între 20 și 75 de minute. Pentru detalii precise privind orarele și tarifele actualizate este recomandat să consultați site-ul oficial al operatorului de feriboturi sau să verificați direct la stațiile de îmbarcare, deoarece aceste informații pot varia în funcție de sezon și de ziua săptămânii.

Transportul cu vaporul este o experiență locală autentică, departe de aglomerația traficului rutier și cu farmecul aparte al valurilor și pescărușilor care însoțesc barca. Pentru localnici e o rutină, dar pentru turiști – o poveste. Iar pentru tine poate fi cea mai frumoasă traversare între două lumi.

Turnul Fecioarei, simbolul magic al Istanbulului

Și pe malul asiatic al Bosforului, în acest captivant oraș turcesc ce se numără printre destinațiile de top ale Turciei, sunt numeroase atracții de vizitat, printre care, probabil cel mai cunoscut este Turnul Fecioarei (în turcă: Kız Kulesi, în engleză Maiden's Tower), unul dintre cele mai emblematice și mai misterioase monumente din Istanbul, situat pe o mică insulă la capătul sudic al Bosforului, în cartierul Üsküdar.

Originile Turnului Fecioarei datează din Antichitate, cu primele mențiuni în secolul al V-lea î.Hr., când a fost utilizat ca punct de observație și far. De-a lungul secolelor, turnul a servit pentru diverse scopuri: far, post de observație militară, punct de taxare și chiar loc de carantină în timpul epidemiilor. Structura actuală a fost reconstruită în secolul al XVIII-lea, în timpul Imperiului Otoman, păstrându-și funcția de far până în secolul al XX-lea.

Turnul Fecioarei este învăluit în numeroase legende. Cea mai cunoscută poveste spune că un sultan a primit o profeție conform căreia fiica sa va muri mușcată de un șarpe. Pentru a o proteja, a construit turnul pe o insulă izolată. Cu toate acestea, o coșniță cu fructe trimisă fetei a adăpostit un șarpe care a mușcat-o, împlinind astfel profeția. O altă legendă implică o poveste de dragoste tragică între un tânăr și o fată închisă în turn, care s-a încheiat cu moartea ambilor îndrăgostiți.

Turnul din mijlocul Bosforului: istorie, panoramă și experiențe culinare

Turnul este deschis zilnic între orele 9:30 și 21:00. Biletele de intrare costă 27 de euro pentru adulți, la care se adaugă o taxă de transport cu barca de 5 euro. Transportul către turn se face cu bărci private care pleacă de la debarcaderele Üsküdar-Salacak și Karaköy. Pentru posesorii de Museum Pass Türkiye sau Istanbul, accesul la muzeu este gratuit, însă se percepe o taxă de transport de 5 euro. Prețurile pot varia, așa că este recomandat să verificați site-ul oficial al muzeelor din Istanbul sau să contactați punctele de informare turistică locale pentru cele mai actualizate informații privind programul de vizitare și tarifele.

În interiorul turnului se află un muzeu, un restaurant și o cafenea, oferind o experiență culinară unică de a savura preparate tradiționale turcești într-un cadru istoric, cu vedere panoramică asupra Istanbulului. Vizitarea Turnului Fecioarei oferă nu doar o incursiune în istoria bogată a oraşului, ci și o experiență culturală și culinară de neuitat. Turnul a fost folosit ca locație de filmare pentru filme celebre, inclusiv „The World Is Not Enough” din seria James Bond. În plus, a apărut pe reversul bancnotei turcești de 10 lire între 1966 și 1981.

Turnul Çamlıca, simbolul futurist: noua nestemată a Istanbulului

Situat pe Dealul Çamlıca, pe partea asiatică a Istanbulului, în cartierul Üsküdar, Çamlıca Tower sau Çamlıca Kulesi este o construcție relativ nouă, finalizată în 2021, motiv pentru care este mai puțin cunoscut în rândul turiștilor români. Proiectul modern a fost menit să înlocuiască mai multe antene de televiziune și radio ce ocupau dealurile din zonă.

Are o înălțime totală de 369 de metri, dintre care 221 de metri reprezintă partea vizitabilă și nu mai puțin de 49 de etaje. Este cea mai înaltă clădire din Turcia și un reper turistic important, fiind o atracție modernă care oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

La etajele 33 și 34, două platforme de observație panoramice oferă o vedere spectaculoasă la 360 de grade asupra Bosforului, cartierelor europene și asiatice, Insulelor Prinților și Marea Marmara.

Panorama supremă: 360° magie la apus, fără nici un obstacol

Turnul combină funcționalitatea (transmisii radio-TV) cu turismul și gastronomia. Găzduiește un restaurant panoramic la etajul 39 și o cafenea la etajul 40 – cu vedere asupra întregului oraș, pentru care însă este nevoie de o rezervare prealabilă, dar și spații interactive și expoziții despre tehnologia turnului și comunicare, având lifturi panoramice și facilități digitale.

Prețul de acces doar la platformele de observare este de 22 de euro (650 TL) pentru adulți (străini) și 11 euro pentru copii (6-14 ani, 325 TL), dar acesta nu include mese sau produse consumate la cafenea/restaurant. Biletele pot fi achiziționate și online: camlicakulesi.com.tr. Este deschis zilnic între orele 10:00-22:00, iar ultima intrare se face, de regulă, cu o oră înainte de închidere.

Ca să ajungi la Çamlıca Tower, cea mai rapidă și mai ieftină soluție este metroul – Linia M5 – cobori la stația Kısıklı/Bulgurlu, apoi în aproximativ 15-20 de minute de mers pe jos ajungi în parcul cu același nume. Taxi/Uber/Bolt poate costa ceva mai mult în funcție de trafic, care în general este destul de aglomerat în zonă. Există și autobuze care opresc în apropiere (stația Küçük Çamlıca).

Trucuri utile: Prinde apusul – este absolut spectaculos de sus! Platformele au geamuri foarte curate, perfecte pentru fotografii. Este foarte aglomerat în weekenduri – cel mai bine e să mergi dimineața sau în timpul săptămânii. Turnul este accesibil și pentru persoane cu dizabilități.

Grand Bazar: O lume plină de istorie, culoare, miresme și emoție

Am lăsat la final Grand Bazarul pentru că aici vă puteți pierde în mod ușor o zi întreagă, deși mulți turiști români nu recomandă să faceți cumpărături din interior.

În inima vibrantă a Istanbulului, unde vechiul se împletește cu noul, se află unul dintre cele mai mari și mai cunoscute bazaruri din lume – Grand Bazar (Kapalı Çarşı). Cu o istorie de peste 550 de ani, acest loc fascinant este mult mai mult decât un simplu centru comercial, este un adevărat labirint de străzi acoperite, unde tradițiile, cultura și comorile Turciei sunt la fiecare pas.

Construit la începutul anilor 1450 de către Sultanul Mehmed al II-lea după cucerirea Constantinopolului, Grand Bazar a fost gândit pentru a stimula comerțul în noul oraș otoman. Astăzi, rămâne un simbol al economiei turcești, cu sute de comercianți care își vând produsele într-un decor care pare să fi înghețat în timp. Bazarul a fost reconstruit de mai multe ori, suferind daune majore din cauza incendiilor și cutremurelor, dar a rezistat eroic, păstrându-și spiritul de-a lungul secolelor.

Mergând pe străzile sale înguste vei întâlni o diversitate de produse: bijuterii din aur și argint, covoare tradiționale, lămpi de sticlă colorată, ceramică și textile deosebite, condimente, ceaiuri și alte delicatese. Negocierea este un ritual aproape sacru aici, iar fiecare stradă are un iz aparte, un magnet pentru turiști și localnici deopotrivă. Dacă ai noroc, poate vei întâlni chiar un meșter care îți va arăta secretele vechi ale meșteșugului său.

4.000 de comori și o mie de povești: experiența autentică din inima Istanbulului

Grand Bazar cuprinde o suprafață de aproximativ 30.700 de metri pătrați și se întinde pe 60 de străzi. Cu aproape 4.000 de magazine, fiecare colț are ceva unic de oferit. De la condimente aromate, ceaiuri exotice și dulciuri turcești, până la bijuterii prețioase și mătase fină, este locul perfect pentru a-ți găsi suveniruri sau pentru a te pierde în farmecul unui Istanbul adânc înrădăcinat în tradiție.

Dacă îți dorești o experiență autentică de cumpărături, Grand Bazar este locul ideal. O mică degustare a unui lokum – rahatul turcesc – sau a unei cafele turcești poate adăuga o notă de autenticitate experienței tale.

Grand Bazar este deschis de luni până sâmbătă, între 9:00 și 19:00, iar duminica este închis. Deși poate fi destul de aglomerat, mai ales în sezonul turistic, dacă alegi să-l vizitezi dimineața sau în mijlocul săptămânii vei avea ocazia să te bucuri de o atmosferă mai calmă, iar vânzătorii vor avea mai mult timp pentru a-ți împărtăși povestea produselor lor.

Marele Bazar, între ruină și magie: un loc care renaște din propria legendă

Pe lângă ofertele deosebite, Grand Bazar sau Marele Bazar este și un loc plin de povești. Aici comerțul s-a făcut adesea în tăcere, dar și în mijlocul unor mari conflicte. De-a lungul secolelor, bazarul a fost martorul unor schimburi comerciale importante, dar și al unor mari incendii și cutremure care au devastat părți ale complexului. Totuși, ca printr-o minune, Grand Bazar a reușit mereu să își revină și să rămână un loc de întâlnire între culturi, un adevărat centru al Istanbulului care nu doarme niciodată.

Grand Bazar este mult mai mult decât un loc unde cumperi. Este un loc în care îți poți trăi propriile povești, descoperind o Turcie autentică și un Istanbul plin de istorie, dar și de culoare.

Așadar, pregătește-te să te pierzi pe străzile sale labirintice și lasă-te cucerit de magia unui loc cu totul special!

În loc de concluzie

Dincolo de moscheile impunătoare, bazarurile pline de culoare și străzile în pantă care miros a cafea proaspăt măcinată, adevăratul Istanbul se lasă descoperit doar celor dispuși să iasă din tiparele turistice și să se piardă, măcar pentru câteva ore, în ritmul autentic.

Noi ți-am dat doar busola – direcțiile ți le alegi singur. Iar dacă deja îți imaginezi forfota de pe Istiklal, gustul unui ceai pe malul Bosforului sau un apus peste silueta minaretelor din partea asiatică, atunci e clar: Istanbul e pregătit să te primească.