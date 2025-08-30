Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”

Numeroși români se declară convinși că numărul tot mai ridicat de furturi semnalate pe plajele și în stațiunile din Grecia este din cauza românilor și turiștilor din Balcani și mai puțin vina localnicilor.

Mulți români își privesc cu suspiciune conaționali, chiar și atunci când îi întâlnesc în vacanțele din Grecia.

Unii dintre ei au trecut prin experiența neplăcută de a fi victimele unor infractori și chiar și fără a avea dovezi cu privire la naționalitatea celor care i-au păgubit s-au declarat convinși că aceștia nu pot fi decât români, bulgari, albanezi și, în general, balcanici, dar mai puțin localnici greci.

Unul dintre motivele invocate este numărul tot mai ridicat al românilor din Grecia și faptul că în trecut, destinațiile de vacanță le păreau mult mai sigure.

Grecia rămâne o țară sigură

Grecia se numără printre țările considerate sigure pentru călătorii, la fel ca majoritatea statelor europene. Platforma „The Global Peace Index” (GPI), care măsoară și clasifică țările lumii în funcție de nivelul lor de „pace” sau de absență a violenței și a conflictelor, situează Grecia pe locul 45 în lume în privința siguranței. Clasamentul este condus de țările nordice Islanda, Norvegia și Finlanda, urmate de Japonia și Singapore.

„Există câteva trăsături comune între cele mai sigure țări din lume. De pildă, aceste țări tind să aibă un nivel ridicat de prosperitate, protecție socială și educație. În plus, ele dispun, de regulă, de sisteme de justiție penală eficiente și de guverne care mențin relații foarte sănătoase cu cetățenii lor”, arată site-ul independent de statistică și date demografice World Population Review (WPR).

Orașe ca Heraklion, plajele din Lefkada, Corfu și Preveza și insulele Antipaxos, Creta și Corfu au fost și ele recunoscute în ultimii ani ca fiind printre cele mai sigure destinații turistice, conform unor rapoarte și publicații internaționale.

În privința spargerilor de mașini și a furturilor auto, Grecia reclamă o infracționalitate ridicată față de alte țări din Europa, explicată de autorități prin numărul mare de turiști, dar și prin vechimea parcului auto, care face ca numeroase mașini să aibă sisteme de siguranță mai puțin moderne.

Unii români laudă siguranța din Grecia

Numeroși români care și-au petrecut vacanțele în Grecia au remarcat nivelul de infracționalitate redus din stațiuni, relatând că nu au avut experiențe neplăcute. Alții, în schimb, s-au plâns de faptul că furturile sunt tot mai des reclamate.

„De vreo șase ani de când mergem în Grecia în vacanțe, am fost cazați doar la campinguri, la cort sau la rulotă. Prin toate campingurile vizitate, lumea e relaxată și își lasă lucrurile fără teamă. Am văzut multe telefoane, de exemplu, băgate la încărcat pe panourile de curent cu prize, mașini cu geamurile lăsate sau alte lucruri destul de scumpe, fără pază specială. Eram mirați, dar și încântați că în Grecia nu se fură”, povestește un turist român, pe pagina de Facebook „Forum Grecia”.

Un alt român se mândrește că, în 25 de ani de când își petrece concediul în Grecia, nu a fost niciodată victima hoților. Însă mărturiile recente ale unor călători întorși din vacanță i-ar putea face pe români să fie mai precauți.

„Nouă, pe Sithonia, la Portokali Beach, ni s-a spart mașina. Nu a fost singura spartă atunci. De cinci ani venim în Grecia și nu am avut niciun incident până acum”, relatează o altă româncă.

O altă româncă spune că a fost jefuită în Atena, adăugând că polițiștii cărora li s-a plâns că i-a fost furat portofelul cu acte, carduri și bani nu au putut să o ajute în recuperarea pagubei.

„La consulat, când am mers să ne facem acte temporare pentru a ieși din țară, ni s-a spus că, în niciun an, nu s-au întâmplat așa multe furturi ca în acest an. De ani de zile venim în Grecia, dar de la an la an am văzut, cu tristețe, rezultatele turismului excesiv”, povestește o altă româncă.

Românii și bulgarii, bănuiți de furturi

Un român stabilit în Grecia nu se ferește să îi acuze pe români de furturi, alături de albanezi și bulgari.

„Îmi amintesc vremurile când România nu era „mutată” în Grecia... erau prea frumoase amintiri. Cu regret o spun. Sunt din 1985 în Grecia, dar în trecut nu închideam ușa de la casă cu cheie, mașina era deschisă cu geamurile jos. Dar de când s-a umplut țara de emigranți, nu ești deloc în siguranță. În special vizează locurile turistice și profită de neatenția și relaxarea turiștilor. Stați cu ochii în patru”, reclamă acesta.

O turistă se plânge că a fost recent victima hoților într-un hotel de cinci stele.

„Chiar în ultima zi a intrat cineva în cameră și ne-a luat toți banii (cam 3.000 lei)”, povestește aceasta.

În anii trecuți, în Grecia nu erau atâtea furturi, iar turiștii își lăsau mașinile și casele descuiate ore întregi sau chiar zile, își amintește un turist.

„Anul acesta și anul trecut am observat tot mai multă lume plângându-se că a pățit-o. Eu, de câte ori am fost în Grecia sau Albania, nu am pățit niciodată nimic”, susține acesta.

Unii turiști se plâng că le-au fost furate bunuri din mașini, după ce au lăsat ușile descuiate, însă nu se consideră vinovați de neglijență. Alții nu au trecut prin astfel de incidente, dar sunt convinși că hoții din Grecia nu pot fi greci.

„De când au scăpat românii, bulgarii și albanezii, se fură în toată lumea. Tot străinii fură. De când s-au deschis granițele și au venit toți fără viză în Grecia, nu mai ești în siguranță. Acum 20 de ani plecam la muncă și lăsam toate balcoanele deschise, acum suntem toți cu alarme și camere peste tot”, susține un român stabilit în Grecia.

Nu Grecia este de vină pentru situația actuală, este convins un alt român.

„Și mie mi-au furat portofelul. M-am dus la poliție. M-au întrebat ce sunt. Cum le-am zis că sunt român, mi-au spus: Ai tăi te-au furat, noi îi prindem”, povestește acesta.