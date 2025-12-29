search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum vor circula mijloacele de transport public în Cluj de Revelion. Program prelungit pentru mai multe linii de tramvai, troleibuz și autobuz

0
0
Publicat:

Mijloacele de transport în comun vor avea un program de circulație special de Revelion și în anumite zile. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a anunțat programul de transport urban si metropolitan pentru zilele de sărbătoare.

tramvai cluj foto ctp cluj jpg

Cu o zi înainte de trecerea în 2026, pe 31 decembrie 2025, mijloacele de transport public vor circula între 05:00 și 22:00, conform programului unei zile lucrătoare. Pentru a facilita accesul clujenilor la evenimentele organizate de Primăria Cluj-Napoca în Piața Unirii, CTP va prelungi programul de circulație până la 01:30, pe mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai.

Vor circula suplimentar autobuzele 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36B, 37, 38, 39, 42, 44 și 47, troleibuzele 1, 3, 5, 6 și 25, precum și tramvaiele 100 și 101. CTP precizează că liniile de noapte nu vor funcționa în noaptea de 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026.

Program de duminică în zilele de sărbătoare

În zilele de 1, 2, 4, 6 și 7 ianuarie 2026, transportul public va funcționa între 06:00 și 23:00, conform programului de duminică.

În 1 ianuarie 2026, liniile spre VIVO! Cluj-Napoca (28B și 43P) vor fi suspendate. În schimb, transportul va fi suplimentat pe liniile 24, 28 și 43B, iar linia 24B va circula după un program special.

Program normal de sâmbătă și zile lucrătoare

Pe 3 ianuarie 2026, transportul public va circula între 05:30 și 23:00, conform programului de sâmbătă.În 5 ianuarie 2026, mijloacele de transport vor funcționa între 05:00 și 23:15, după programul unei zile lucrătoare.

Suplimentări pentru zona industrială

Pentru asigurarea legăturii cu Bd. Muncii și zona Emerson, în 7 ianuarie 2026 vor fi introduse plecări suplimentare pe liniile 26L, 36L, 48L, 50L și 52L.

În perioada 1–7 ianuarie 2026, transportul de noapte va funcționa între 23:00 și 01:30, cu plecări din 30 în 30 de minute. Ultimele curse vor pleca la ora 01:00 din capetele de linie, pe traseele 5N, 25N și 54N.

Cluj-Napoca

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului
gandul.ro
image
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
mediafax.ro
image
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Doliu în România! Vestea a ajuns și la urechile lui Nicușor Dan! Președintele îl întâlnise la începutul lunii!
romaniatv.net
image
Ai zile libere neluate? Iată când poți cere bani pentru ele
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
profimedia 1061985552 jpg
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată