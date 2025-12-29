Cum vor circula mijloacele de transport public în Cluj de Revelion. Program prelungit pentru mai multe linii de tramvai, troleibuz și autobuz

Mijloacele de transport în comun vor avea un program de circulație special de Revelion și în anumite zile. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a anunțat programul de transport urban si metropolitan pentru zilele de sărbătoare.

Cu o zi înainte de trecerea în 2026, pe 31 decembrie 2025, mijloacele de transport public vor circula între 05:00 și 22:00, conform programului unei zile lucrătoare. Pentru a facilita accesul clujenilor la evenimentele organizate de Primăria Cluj-Napoca în Piața Unirii, CTP va prelungi programul de circulație până la 01:30, pe mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai.

Vor circula suplimentar autobuzele 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36B, 37, 38, 39, 42, 44 și 47, troleibuzele 1, 3, 5, 6 și 25, precum și tramvaiele 100 și 101. CTP precizează că liniile de noapte nu vor funcționa în noaptea de 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026.

Program de duminică în zilele de sărbătoare

În zilele de 1, 2, 4, 6 și 7 ianuarie 2026, transportul public va funcționa între 06:00 și 23:00, conform programului de duminică.

În 1 ianuarie 2026, liniile spre VIVO! Cluj-Napoca (28B și 43P) vor fi suspendate. În schimb, transportul va fi suplimentat pe liniile 24, 28 și 43B, iar linia 24B va circula după un program special.

Program normal de sâmbătă și zile lucrătoare

Pe 3 ianuarie 2026, transportul public va circula între 05:30 și 23:00, conform programului de sâmbătă.În 5 ianuarie 2026, mijloacele de transport vor funcționa între 05:00 și 23:15, după programul unei zile lucrătoare.

Suplimentări pentru zona industrială

Pentru asigurarea legăturii cu Bd. Muncii și zona Emerson, în 7 ianuarie 2026 vor fi introduse plecări suplimentare pe liniile 26L, 36L, 48L, 50L și 52L.

În perioada 1–7 ianuarie 2026, transportul de noapte va funcționa între 23:00 și 01:30, cu plecări din 30 în 30 de minute. Ultimele curse vor pleca la ora 01:00 din capetele de linie, pe traseele 5N, 25N și 54N.