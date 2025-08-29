search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”

0
0
Publicat:

Tot mai mulți turiști români reclamă faptul că ar fi fost discriminați în Grecia. Oamenii spun că polițiștii greci îi „vânează” pe turiști și îi amendează din orice motiv, dar sunt mult mai îngăduitori cu localnicii.

Mulți români se plâng că nu sunt tratați corect în Grecia. FOTO: Pixabay
Mulți români se plâng că nu sunt tratați corect în Grecia. FOTO: Pixabay

Românii nu ar mai fi la fel de bine veniți în Grecia, cel puțin în anumite zone turistice. Este afirmația făcută de mai mulți turiști români, pe un grup de Facebook dedicat Insulei Thassos. Oamenii susțin că românii și străinii în general sunt tot mai discriminați în vechea Eladă și că polițiștii greci se uită la numerele mașinilor înainte de a da amenzi.

Discuția a pornit de la postarea unui român care spunea cu subiect și predicat că grecii s-au săturat de români.

„În ultimul timp văd că grecii ăștia s-au cam săturat de noi. Ba amenzi, ba nesimțire, ba tot felul... O să văd eu de pe la anul când o să plângă după noi românii”, a scris el.

A fost semnalul pentru o adevărată dezbatere, în care părerile pro și contra s-au împletit. „Ce s-a întâmplat?” și „Poți să ne descrii ce întâmplări nefericite ai avut și pe unde în Grecia?” au fost primele întrebări.

Unde ar fi discriminați românii

Răspunsul autorului postării inițiale nu s-a lăsat așteptat. El a venit cu câteva detalii. „Mă refer la prețurile care au crescut foarte mult, pânda asta a poliției să-ți dea amendă, stilul ăsta neprimitor de un an încoace”, a explicat el.

„Unde? În Thassos?”, a venit imediat o altă întrebare, la care autorul postării nu a mai răspuns la fel de prompt. În discuție a intervenit un internaut care a afirmat că grecii îi discriminează pe români și pe turiștii străini în general. Iar acest lucru ar fi cel mai evident din felul în care acționează poliția greacă, a subliniat acesta.

Problema n-ar fi că se dau amenzi, ci că se dau într-un mod abuziv și discriminatoriu. De cele mai multe ori zici că au două seturi de legi: unul pentru greci și unul pentru străini”, a explicat el. „Te referi la Thassos sau în general în întreaga Grecie?”, a venit întrebarea.

„În general, dar ne rezumăm la Thassos, că despre asta e grupul. La capitolul ăsta, la fel este și la bulgari. Doar la noi în țară este invers. Așa se vede unitatea unei națiuni”, a răspuns cel întrebat.

Pro și contra

Așa cum se întâmplă de obicei, au existat și opinii diferite. La scurt timp, cineva e venit cu alt punct de vedere. „Te contrazic. Noi am ajuns anul asta aproape de Atena am făcut stânga spre Evia pe care am traversat-o în lat. Nu am avut nici o problema cu poliția, dar am respectat regulile.”

Nici autorul explicației anterioare nu s-a lăsat așteptat și a oferit un nou punct de vedere și o explicație interesantă.

E dreptul tău să mă contrazici. Discutăm despre situații la modul general, nu despre o situație aparte. Pe măsură ce se aglomerează o zona turistică, intervin și situațiile despre care spun. Devine mult mai la îndemână. Mergi în zone unde excelează volumul de turiști străini și dacă o să parchezi unde vezi mașini grecești parcate, o să fiți singurii care nu o să mai aveți numere de înmatriculare și o să trebuiască să plătiți amendă. Sau dacă aveți ghinionul să vă spargă mașina, o să vedeți cât «interes» își da poliția elena pentru problema turistului străin. Chiar și în cazul accidentelor rutiere sunt părtinitori, de multe ori”, a spus el, după care a revenit și a dat două exemple de zone în care străinii sunt clar discriminați, din punctul său de vedere: „Asta zic. Asta se întâmplă în zonele suprapopulate. Thassos, Halkidiki.

Însă nici contestatarii ideii sale nu s-au lăsat și au încercat să demonteze ideea că grecii n-ar fi întotdeauna corecți cu turiștii care sunt practic principala resursă pentru o economie modestă așa cum e cea a Greciei.

De exemplu, cineva a considerat că, de fapt, poliția greacă este prea indulgentă. „Eu zic că nu se dau destule. Pe Thassos, mulți (nu numai românii) se cred în vestul sălbatic, parchează cum îi taie capul de multe ori blocând accesul celolrlalți. Iar de condus... nu mai zic nimic”, a fost o primă opinie contrară.

Citește și: Nicușor Dan sau Ilie Bolojan: cine e mai bun și unde punctează fiecare. Verdictul dat de la Oxford

Ce spun alți români

Iar alți internauți s-au grăbit să-i dea dreptate. „Am văzut multe mașini fără numere pe ele (din Grecia sau România. Mi-am dat seama după suporții de numere), dar sincer chiar erau parcate total aiurea și fără logică, doar să încurce. Chiar dacă erau semne de parcarea interzisă, în Limenas am văzut numere ridicate de la mașinile parcate aiurea doar și mi se pare de bun simț”, a spus cineva.

Altcineva a nuanțat și a recunoscut că poliția elenă îi discriminează uneori pe români, dar și-a exprimat îndoiala că Grecia ar suferi cu adevărat în lipsa turiștilor români.

„Partea cu amenzile de circulație nu e chiar așa. Poate un exces de zel pentru mașinile cu număr de România și mai puțin pentru cele cu număr de Grecia. În ce privește că o să plângă după noi, nicio șansă. Am văzut un număr mare de mașini din Serbia. Dacă românii o să scadă, o să crească sârbii sau alții. Ca și «nesimțiri» sau strategie de făcut bani, mai mult aș putea încadra parțial taxa pe șezlong și consumația minimă de la 30 euro în sus. Poate și lipsa apei gratuite, care a dispărut ușor ușor în ultimii ani”, a fost altă idee.

Și i s-a dat imediat dreptate: „Ai dreptate. Au început să vină și bulgarii. În zona Kavala, Nea Iraklitsa, Nea Peramos tavernele au meniu în bulgară, dar în română nu. În zona asta sunt cel puțin la paritate cu noi. Din discuțiile cu unul din ei, a reieșit că bulgarii de la Haskovo în jos, către Grecia își fac vacanțe în zona asta.”

Un alt internaut a explicat că grecii se comportă urât cu turiștii în zonele în care se simt deja invadați de numărul mare de străini.

„Grecii să știi că se poartă așa în zonele în care e invazie de turiști. Dacă mergi mult spre sud, insulele din jurul Atenei de exemplu se schimbă datele problemei. La fel și prețurile. Cazare similară că cea pe care am avut-o anul acesta cu 120 euro în Thassos era 200. O bere la terasă ne-a costat anul acesta 3 euro maxim 3,5 dacă luam ceva mai special. În Thassos am fost ultima dată în 2022 cred și țin minte că atunci era 5 euro o bere la tavernă... și exemplele pot continua”, a scris cineva.

A intervenit un alt internaut dornic să-și demonstreze punctul de vedere: „Nu vor plânge după cei care încalcă legea. Când lași ca nesimțitul mașina nu trebuie să te superi tot tu doar pentru că ești turist și ai venit să cheltui. Se dau amenzi și la Atena nu doar în Halkidki și pe Thassos. Din păcate în toată Europa cei mai nesimțiți suntem noi, bulgarii, albanezii.... Ăștia din est care n-au teamă de poliție și respect pt ceilalți. În alte state n-au toți curajul să pună mașina pe locul de handicapat așa cum o face romanul la Lidl inclusiv în România.”

Citește și: Incompetența care expune România Rusiei și o face să piardă miliarde de euro. „N-avem nicio strategie aici”

Un altul a afirmat că numărul românilor care merg în Thassos este în scădere, fără să prezinte însă dovezi.

„Care români? Scade simțitor numărul lor pe insulă! Ce ați văzut anul asta, mare parte, sunt cei care au rămas fără vouchere de vacanță date de stat și care se duceau pe litoralul românesc! Anul ăsta, plin de moldoveni, sârbi, bulgari, ucrainieni, greci, mai puțin români! Asta e ce am văzut analizând din 2013/2014 încoace, am 32..34 vizite la activ. Veteranii s-au reorientat către alte zone, inclusiv eu, parțial anul asta, 100% de la anul”, a scris el.

„Nu vor plânge după noi, stai liniștit, Grecia a trăit toată viața ei din turism. Dar acum să fim sinceri, nici noi nu suntem ăia respectuoși”, a scris altcineva.

În sfârșit, un alt internaut a contestat afirmațiile celor care susțineau că poliția greacă discriminează străinii.

„Am văzut poliția greacă în acțiune: au luat numerele de la mașini, la rând, indiferent că erau de Grecia, România, Serbia sau Bulgaria. Și, din punctul meu de vedere, chiar pe bună dreptate. Toate mașinile erau parcate pe trotuar, în zona cu parcarea interzisă, iar pietonii se chinuiau să circule printre mașini pe stradă, pentru că trotuarul era ocupat 100% de mașini. Și locuri de parcare se puteau găsi lejer la 5-10 min de mers pe jos, însă oamenii sunt comozi, vor să parcheze fix la intrarea în tavernă”, a fost altă intervenție.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul în această toamnă
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Tichete educaționale de 500 de lei. Elevii le primesc în 2025 și 2026
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?