S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”

Tot mai mulți turiști români reclamă faptul că ar fi fost discriminați în Grecia. Oamenii spun că polițiștii greci îi „vânează” pe turiști și îi amendează din orice motiv, dar sunt mult mai îngăduitori cu localnicii.

Românii nu ar mai fi la fel de bine veniți în Grecia, cel puțin în anumite zone turistice. Este afirmația făcută de mai mulți turiști români, pe un grup de Facebook dedicat Insulei Thassos. Oamenii susțin că românii și străinii în general sunt tot mai discriminați în vechea Eladă și că polițiștii greci se uită la numerele mașinilor înainte de a da amenzi.

Discuția a pornit de la postarea unui român care spunea cu subiect și predicat că grecii s-au săturat de români.

„În ultimul timp văd că grecii ăștia s-au cam săturat de noi. Ba amenzi, ba nesimțire, ba tot felul... O să văd eu de pe la anul când o să plângă după noi românii”, a scris el.

A fost semnalul pentru o adevărată dezbatere, în care părerile pro și contra s-au împletit. „Ce s-a întâmplat?” și „Poți să ne descrii ce întâmplări nefericite ai avut și pe unde în Grecia?” au fost primele întrebări.

Unde ar fi discriminați românii

Răspunsul autorului postării inițiale nu s-a lăsat așteptat. El a venit cu câteva detalii. „Mă refer la prețurile care au crescut foarte mult, pânda asta a poliției să-ți dea amendă, stilul ăsta neprimitor de un an încoace”, a explicat el.

„Unde? În Thassos?”, a venit imediat o altă întrebare, la care autorul postării nu a mai răspuns la fel de prompt. În discuție a intervenit un internaut care a afirmat că grecii îi discriminează pe români și pe turiștii străini în general. Iar acest lucru ar fi cel mai evident din felul în care acționează poliția greacă, a subliniat acesta.

„Problema n-ar fi că se dau amenzi, ci că se dau într-un mod abuziv și discriminatoriu. De cele mai multe ori zici că au două seturi de legi: unul pentru greci și unul pentru străini”, a explicat el. „Te referi la Thassos sau în general în întreaga Grecie?”, a venit întrebarea.

„În general, dar ne rezumăm la Thassos, că despre asta e grupul. La capitolul ăsta, la fel este și la bulgari. Doar la noi în țară este invers. Așa se vede unitatea unei națiuni”, a răspuns cel întrebat.

Pro și contra

Așa cum se întâmplă de obicei, au existat și opinii diferite. La scurt timp, cineva e venit cu alt punct de vedere. „Te contrazic. Noi am ajuns anul asta aproape de Atena am făcut stânga spre Evia pe care am traversat-o în lat. Nu am avut nici o problema cu poliția, dar am respectat regulile.”

Nici autorul explicației anterioare nu s-a lăsat așteptat și a oferit un nou punct de vedere și o explicație interesantă.

„E dreptul tău să mă contrazici. Discutăm despre situații la modul general, nu despre o situație aparte. Pe măsură ce se aglomerează o zona turistică, intervin și situațiile despre care spun. Devine mult mai la îndemână. Mergi în zone unde excelează volumul de turiști străini și dacă o să parchezi unde vezi mașini grecești parcate, o să fiți singurii care nu o să mai aveți numere de înmatriculare și o să trebuiască să plătiți amendă. Sau dacă aveți ghinionul să vă spargă mașina, o să vedeți cât «interes» își da poliția elena pentru problema turistului străin. Chiar și în cazul accidentelor rutiere sunt părtinitori, de multe ori”, a spus el, după care a revenit și a dat două exemple de zone în care străinii sunt clar discriminați, din punctul său de vedere: „Asta zic. Asta se întâmplă în zonele suprapopulate. Thassos, Halkidiki.”

Însă nici contestatarii ideii sale nu s-au lăsat și au încercat să demonteze ideea că grecii n-ar fi întotdeauna corecți cu turiștii care sunt practic principala resursă pentru o economie modestă așa cum e cea a Greciei.

De exemplu, cineva a considerat că, de fapt, poliția greacă este prea indulgentă. „Eu zic că nu se dau destule. Pe Thassos, mulți (nu numai românii) se cred în vestul sălbatic, parchează cum îi taie capul de multe ori blocând accesul celolrlalți. Iar de condus... nu mai zic nimic”, a fost o primă opinie contrară.

Ce spun alți români

Iar alți internauți s-au grăbit să-i dea dreptate. „Am văzut multe mașini fără numere pe ele (din Grecia sau România. Mi-am dat seama după suporții de numere), dar sincer chiar erau parcate total aiurea și fără logică, doar să încurce. Chiar dacă erau semne de parcarea interzisă, în Limenas am văzut numere ridicate de la mașinile parcate aiurea doar și mi se pare de bun simț”, a spus cineva.

Altcineva a nuanțat și a recunoscut că poliția elenă îi discriminează uneori pe români, dar și-a exprimat îndoiala că Grecia ar suferi cu adevărat în lipsa turiștilor români.

„Partea cu amenzile de circulație nu e chiar așa. Poate un exces de zel pentru mașinile cu număr de România și mai puțin pentru cele cu număr de Grecia. În ce privește că o să plângă după noi, nicio șansă. Am văzut un număr mare de mașini din Serbia. Dacă românii o să scadă, o să crească sârbii sau alții. Ca și «nesimțiri» sau strategie de făcut bani, mai mult aș putea încadra parțial taxa pe șezlong și consumația minimă de la 30 euro în sus. Poate și lipsa apei gratuite, care a dispărut ușor ușor în ultimii ani”, a fost altă idee.

Și i s-a dat imediat dreptate: „Ai dreptate. Au început să vină și bulgarii. În zona Kavala, Nea Iraklitsa, Nea Peramos tavernele au meniu în bulgară, dar în română nu. În zona asta sunt cel puțin la paritate cu noi. Din discuțiile cu unul din ei, a reieșit că bulgarii de la Haskovo în jos, către Grecia își fac vacanțe în zona asta.”

Un alt internaut a explicat că grecii se comportă urât cu turiștii în zonele în care se simt deja invadați de numărul mare de străini.

„Grecii să știi că se poartă așa în zonele în care e invazie de turiști. Dacă mergi mult spre sud, insulele din jurul Atenei de exemplu se schimbă datele problemei. La fel și prețurile. Cazare similară că cea pe care am avut-o anul acesta cu 120 euro în Thassos era 200. O bere la terasă ne-a costat anul acesta 3 euro maxim 3,5 dacă luam ceva mai special. În Thassos am fost ultima dată în 2022 cred și țin minte că atunci era 5 euro o bere la tavernă... și exemplele pot continua”, a scris cineva.

A intervenit un alt internaut dornic să-și demonstreze punctul de vedere: „Nu vor plânge după cei care încalcă legea. Când lași ca nesimțitul mașina nu trebuie să te superi tot tu doar pentru că ești turist și ai venit să cheltui. Se dau amenzi și la Atena nu doar în Halkidki și pe Thassos. Din păcate în toată Europa cei mai nesimțiți suntem noi, bulgarii, albanezii.... Ăștia din est care n-au teamă de poliție și respect pt ceilalți. În alte state n-au toți curajul să pună mașina pe locul de handicapat așa cum o face romanul la Lidl inclusiv în România.”

Un altul a afirmat că numărul românilor care merg în Thassos este în scădere, fără să prezinte însă dovezi.

„Care români? Scade simțitor numărul lor pe insulă! Ce ați văzut anul asta, mare parte, sunt cei care au rămas fără vouchere de vacanță date de stat și care se duceau pe litoralul românesc! Anul ăsta, plin de moldoveni, sârbi, bulgari, ucrainieni, greci, mai puțin români! Asta e ce am văzut analizând din 2013/2014 încoace, am 32..34 vizite la activ. Veteranii s-au reorientat către alte zone, inclusiv eu, parțial anul asta, 100% de la anul”, a scris el.

„Nu vor plânge după noi, stai liniștit, Grecia a trăit toată viața ei din turism. Dar acum să fim sinceri, nici noi nu suntem ăia respectuoși”, a scris altcineva.

În sfârșit, un alt internaut a contestat afirmațiile celor care susțineau că poliția greacă discriminează străinii.

„Am văzut poliția greacă în acțiune: au luat numerele de la mașini, la rând, indiferent că erau de Grecia, România, Serbia sau Bulgaria. Și, din punctul meu de vedere, chiar pe bună dreptate. Toate mașinile erau parcate pe trotuar, în zona cu parcarea interzisă, iar pietonii se chinuiau să circule printre mașini pe stradă, pentru că trotuarul era ocupat 100% de mașini. Și locuri de parcare se puteau găsi lejer la 5-10 min de mers pe jos, însă oamenii sunt comozi, vor să parcheze fix la intrarea în tavernă”, a fost altă intervenție.