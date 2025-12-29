Un gigant auto chinez bate Tesla la vânzările pe 2025

Un gigant auto chinez este pe cale să depășească oficial vânzările Tesla, devenind în premieră deținător al titlului de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025.

La sfârșitul lunii noiembrie, BYD, cu sediul în Shenzhen, care produce și vehicule hibride, vânduse 2,07 milioane de vehicule electrice până în prezent în 2025.

Tesla, la rândul său, vânduse 1,22 milioane de unități până la sfârșitul lunii septembrie.

Cifrele Tesla din septembrie au inclus o creștere unică a vânzărilor, la aproape o jumătate de milion de vehicule într-o perioadă de trei luni, înainte de expirarea unui credit fiscal american pentru cumpărătorii de vehicule electrice - care s-a încheiat în baza legislației susținute de președintele Donald Trump, un sceptic al schimbărilor climatice, potrivit AFP citată de Barrons.

Însă vânzările Tesla în trimestrul următor sunt așteptate să scadă la 449.000, conform unui consens de analiză FactSet. Aceasta ar însemna că Tesla va avea aproximativ 1,65 milioane de vânzări pentru întregul an 2025, o scădere de 7,7% și mult sub nivelul atins de BYD până la sfârșitul lunii noiembrie.

Analiștii Deutsche Bank, care estimează vânzări de doar 405.000 de vehicule electrice Tesla în trimestrul al patrulea, observă o scădere a vânzărilor companiei cu aproximativ o treime atât în ​​America de Nord, cât și în Europa și cu o zecime în China.

Observatorii din industrie spun că va dura ceva timp până când cererea de vehicule electrice va atinge un nivel de echilibru în Statele Unite, în urma eliminării creditului fiscal de 7.500 de dolari la sfârșitul lunii septembrie 2025.

Chiar și înainte de asta, Tesla se confruntase cu dificultăți de vânzări pe piețele cheie din cauza sprijinului politic acordat de CEO-ul Musk lui Trump și altor politicieni de extremă dreapta. Tesla s-a confruntat, de asemenea, cu o concurență tot mai mare în domeniul vehiculelor electrice din partea BYD și a altor companii chineze, precum și din partea giganților europeni.

„Credem că Tesla va înregistra o oarecare slăbiciune a livrărilor” în trimestrul al patrulea, a declarat Dan Ives de la Wedbush Securities.

Vânzările de 420.000 de unități ar fi „suficient de bune pentru a demonstra o cerere stabilă”, Wall Street „concentrându-se cu laser pe capitolul autonom care va începe în 2026”, a adăugat Ives, referindu-se la planurile pentru vehicule autonome.

Chiar dacă a crescut rapid, BYD s-a confruntat cu provocări pe piața internă, a adăugat acesta, precizând că profitabilitatea în China este afectată de consumatorii atenți la prețuri, compania a căutat să își consolideze poziția pe piețele externe.

BYD este „unul dintre pionierii care au stabilit capacități de producție și lanțuri de aprovizionare în străinătate pentru vehicule electrice”, a declarat pentru AFP Jing Yang, directorul departamentului de rating corporativ pentru Asia-Pacific la Fitch Ratings.

„Pe viitor, diversificarea sa geografică o va ajuta probabil să se descurce într-un mediu tarifar global din ce în ce mai complicat”, a declarat Yang.

Rivalii de peste hotare ai BYD s-au opus subvențiilor de stat chinezești și altor ajutoare de stat care i-au permis companiei să vândă vehicule ieftin.

Predecesorul lui Trump, Joe Biden, a impus tarife de 100% asupra importurilor de vehicule electrice din China, tarife care ar putea crește și mai mult sub Trump. Europa a impus, de asemenea, tarife asupra importurilor din China, dar BYD își construiește capacitatea de producție în Ungaria.

Deși șansa ca Tesla să-și recâștige poziția de lider global în domeniul vehiculelor electrice pare incertă, compania americană este, de asemenea, potențial poziționată pentru creștere.

Michaeli de la TD Cowen consideră că tehnologia autonomă joacă un rol din ce în ce mai important pentru Tesla, descoperirile în ofertele sale de „automație complet autonomă” sau „FSD” putând stimula vânzările.

„Pe măsură ce Tesla începe cu adevărat să implementeze funcții care să nu-i ia ochii și să extindă capacitatea FSD-urilor, dacă reușesc acest lucru, ar trebui să genereze o cerere mai mare pentru vehiculele lor”, a spus Michaeli.

Musk a declarat că Cybercab, un model de robotaxi autonom, va începe producția în aprilie 2026. Compania a dezvăluit, de asemenea, versiuni mai ieftine ale modelelor 3 și Y, care ar putea stimula vânzările.