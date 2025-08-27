Video Fenomen „îngrijorător” pe o insulă turistică din Grecia. Polițiștii au început să dea amenzi

Pe insula Sikinos din Marea Egee, ofițerii Gărzii de Coastă încearcă să oprească un fenomen „îngrijorător”: cel al „săritorilor peste valuri”, care se aruncă în spatele feriboturilor cu turiști.

Când feribotul Dionysios Solomos pleacă din port, cu destinația Pireu, localnicii obișnuiesc să se arunce în urma lui pentru a-și lua rămas bun de la turiști, relatează publicația ProtoThema.

Sunt așa-numiții „aponeristes” (sărători peste valuri).

Este vorba despre o tradiție de vacanță tot mai populară, care s-a încheiat, recent, cu amenzi.

Ce i-a determinat pe oamenii legii să ia măsuri

Ca în fiecare an, și în această vară, mai mulți tineri și bătrâni din Sikinos și-au luat rămas bun de la vizitatorii care și-au petrecut vacanța pe insulă.

Recent, imediat după ce nava a sunat din sirenă, localnicii s-au aruncat în urma ei pentru a le ura drum bun celor care le-au fost oaspeți.

Scena a fost un pic diferită de data aceasta: un polițist și o polițistă de la Paza de Coastă au încercat să oprească oamenii să se arunce în apă, din cauza pericolelor pe care le prezintă acest obicei.

Nu avut prea mult succes, pentru că oamenii au sărit oricum în valuri, ciuda prezenței oamenilor legii.

„Este un fenomen îngrijorător”, a declarat un oficial al Ministerului Transporturilor Maritime pentru publicația Kathimerini.

Opt participanți la acest ritual identificați și au fost amendați.

Autoritățile spun că cel mai mare pericol nu il reprezintă neapărat elicea feribotului, deoarece săritorii așteaptă câteva secunde înainte de a plonja în apă, ci curenții puternici creați la plecarea navelor, care îi pot împinge pe înotătorii unul în celălalt sau în stânci.