Luni, 25 August 2025
Adevărul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”

Publicat:

Numeroși români au ales Grecia ca destinație de vacanță, atrași de stațiunile accesibile, de plajele cu nisip fin și de locurile istorice și pitorești. Paradoxal, pe lângă viespi, unii dintre românii întorși acasă au găsit și un alt motiv de nemulțumire: numărul mare de turiști români.

Vacanță în Grecia. Foto: Pixabay.com
Vacanță în Grecia. Foto: Pixabay.com

Faimoasă pentru plajele sale, insula Thassos a rămas cea mai populară destinație pentru românii care au preferat vacanțele în Grecia.

Grecia, destinația de vacanță a românilor

Mulți turiști români și-au petrecut câteva zile și în peninsula Halkidiki, cu cele trei brațe ale sale – Kassandra, Sithonia și Athos.

Alții au ales insula Lefkada, situată la circa 1.000 de kilometri de România și legată de continent printr-un pod, adesea descrisă drept bijuteria Mării Ionice. Santorini a fost și ea în preferințele turiștilor, atrași de peisajele sale spectaculoase și de arhitectura sa inconfundabilă.

Mii de români și-au împărtășit experiențele din Grecia pe rețelele de socializare. Unii au lăudat mâncarea bună, apa curată, plajele cu nisip fin și ospitalitatea localnicilor, în timp ce alții au apreciat prețurile accesibile și distanța relativ scurtă față de România. Mulți și-au ilustrat poveștile cu numeroase imagini din locurile vizitate.

Nu toată lumea s-a întors însă mulțumită din vacanță. Unii turiști au dat vina pe viespi pentru concediile stricate, alții s-au plâns de atitudinea localnicilor, iar câțiva au reclamat că pe plajele grecești au întâlnit „prea mulți români”.

Viespile, coșmarul românilor

Unii români au reclamat viespile în topul lucrurilor care i-au nemulțumit în timpul vacanței din Grecia.

„Sunt groaznice, cu excepția unor locuri private unde, sigur, au dat cu insecticid. Atât eu, cât și nevastă-mea am fost înțepați de viespi”, scrie un turist reîntors din Thassos, pe platforma Reddit.

Alt român a povestit, la rândul lui, că a reușit să se obișnuiască cu prezența insectelor.

„Sunt încă aici, în Thassos. Sunt plaje frumoase, lume puțină, fără taxe de șezlong, concediul este perfect. Sunt albine și viespi, enervante când stai la tavernă, dar nu e ceva de speriat. Am văzut mult mai rău într-o vară în stațiunea Durău, acum câțiva ani”, își amintește acesta.

Altcineva susține că viespile au două perioade în care apar mai des: dimineața, între 7 și 10, și seara, după ora 19.

„În rest, poți sta liniștit, poți mânca ce dorești pe plajă, doar cu puțină grijă și atât”, concluzionează acesta.

Viespile au rămas în amintirea multor români plecați în concediu pe plajele din Thassos.

„Era plin de viespi peste tot. Nu puteai să mănânci la o terasă, pe unele plaje nu aveai unde să calci de ele”, spune o altă româncă.

Un alt român povestește că, deși s-a simțit bine în cele opt zile petrecute cu familia pe insula Thassos, a fost agasat de viespi.

„Există o problemă cu viespile la orice terasă sau restaurant. De multe ori puneau mici tăvițe cu ceva ars pentru a le ține la distanță. Pe plajă, dacă îți iei chipsuri, dulciuri, sandvișuri sau alte gustări, nu știu cum, dar imediat apare câte o viespe pe lângă tine”, afirmă acesta, pe o rețea de socializare.

Alți români spun că au cerut afumători pentru a alunga viespile ori au ales localuri unde existau plase și perdele care le țineau la distanță. Un român a povestit că a reușit să le convingă, în cele din urmă, să nu îl mai bâzâie, într-o tavernă.

„Noi le-am pus farfuria lor: pe o farfurie goală am lăsat câteva bucățele de carne și și-au făcut mendrele doar în jurul ei”, afirmă acesta.

Călătoria cu mașina poate fi o „capcană”

Unii turiști care au călătorit cu mașina în Grecia le recomandă amatorilor de excursii să își planifice din timp călătoria și să țină cont de vinietele pentru tranzitarea Bulgariei și de taxele de drum din Grecia.

Un drum din România până în peninsulă înseamnă, în general, o călătorie de o jumătate de zi, dar poate fi mai lung, astfel că opririle pentru odihnă sau chiar o noapte intermediară pot face traseul de vacanță mai ușor.

Zborul cu avionul reprezintă alternativa mai scurtă și mai puțin obositoare, spun turiștii convinși că nu au făcut o alegere prea inspirată pornind la drum spre Grecia cu mașina.

„Am făcut până acum trei drumuri spre Grecia, în Thassos și Halkidiki, și chiar a fost frumos primele două călătorii, pentru că totul era nou. A treia oară însă nu mai aveam niciun chef să vedem aceleași lucruri pe drum și, ca să fie tacâmul complet, am prins și un accident spre Ruse, la întoarcere, unde am stat patru ore în trafic până au reușit să facă un culoar. Pe lângă timpul pierdut, atunci am realizat că puteam fi și noi loviți, dacă plecam cu o oră mai devreme. Am decis atunci să merg doar cu avionul”, a povestit un român întors din Grecia.

Românii, supărați de români

Cea mai neobișnuită nemulțumire a românilor ajunși în Grecia o reprezintă numărul mare de conaționali care își petrec vacanțele aici.

„Prețuri bune, plaje frumoase, ape limpezi și curate. Nu am avut niciun inconvenient, în afară de faptul că sunt mulți români. Insula colcăie de turiști români. Cele mai multe mașini sunt din România, iar limba pe care o auzi cel mai des este româna”, observă un român întors de pe insula Thassos.

Unii susțin că turiștii români au contribuit la murdărirea plajelor, la creșterea numărului de infracțiuni, mai ales la spargerile de mașini, dar și la creșterea prețurilor din stațiunile Greciei.

„Thassos e o insulă superbă. Din păcate, ‘antreprenorii’ români au început să dețină destul de multe pensiuni și taverne. Prin urmare, prețurile au crescut, iar calitatea serviciilor a scăzut. Era altfel acum 7–8 ani. Acum, este de evitat. Mai bine mergi mai la sud sau pe altă insulă. În 2–3 ani va deveni Mamaia Nord, dar cu ape frumoase”, crede un român.

În schimb, alți călători spun că astfel de sesizări nu sunt justificate.

„Să spui că sunt prea mulți români în Grecia este ca și cum ai sta în trafic cu mașina și te-ai plânge că sunt prea multe mașini, uitând că și tu ești într-una dintre ele”, este de părere un alt turist.

