Luni, 29 Decembrie 2025
Mașinăria de război a Rusiei pare să-și atins limita. Estimările analiștilor de la ISW pe baza evoluțiilor actuale pe linia frontului

Război în Ucraina
Forțele rusești nu au capacitatea să construiască o rezervă strategică și nu vor putea depăși stadiul bătăliilor costisitoare de uzură pe tot parcursul anului 2026, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de Euromaidan Press. Astfel, în pofida faptului că Moscova și-a îndeplinit obiectivele de recrutare pentru 2025, deficitul de trupe proaspete, capabile să lanseze ofensive mai ample, se traduce prin faptul că strategia Kremlinului pe câmpul de luptă va fi în continuare limitată ca arie de acțiune și ritm.

Orașele din Donețk, distruse de bombardamentele rusești foto epa-efe
Analiștii ISW l-au citat în acest sens pe Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații Militare (HUR), care a declarat pentru postul de televiziune ucrainean Suspilne pe 27 decembrie că Rusia și-a îndeplinit obiectivul de a recruta 403.000 de militari în 2025.

Rusia va depăși acest prag până la finalul anului și intenționează să mobilizeze alți 409.000 soldați în 2026, a precizat șeful spionajului ucrainean. Cu toate acestea, potrivit evaluării lui Budanov, Rusia nu a reușit să clădească o rezervă strategică și continuă să angajeze „constant” rezerva operațională în luptele active de pe front.

„ISW a evaluat anterior că Kremlinul creează premise pentru chemări parțiale nevoluntare ale rezervelor pentru a-și susține efectivele militare și, eventual, pentru a încerca să formeze o rezervă strategică, având în vedere rata ridicată a victimelor în Ucraina”, a scris grupul de experți.

Institutul pentru Studiul Războiului evaluează că, deși Rusia menține un flux constant de personal, unul suficient pentru a-și acoperi pierderile, este totuși „inaptă să clădească rezerve suficient de mari pentru a putea inunda un sector al frontului” fără a slăbi alte zone. Redistribuirea unităților pentru a permite ofensive locale lasă adesea flancurile expuse - vulnerabilități pe care forțele ucrainene le-au exploatat în ultima vreme în mai multe zone de-a lungul frontului.

Forțele ucrainene recuperează teren în timp ce Rusia își supraîntinde liniile

Analiștii au constatat că Ucraina a recucerit recent teritoriu de la Rusia la nord de Huliaipole, în timp ce trupele rusești erau concentrate asupra centrului orașului Huliaipole. La începutul lunii noiembrie, forțele ucrainene au eliberat, de asemenea, o mare parte din terenul străpuns în direcția Dobropillia, la nord-vest de Pokrovsk. Totodată, apărarea și contraatacul de succes de la Kupiansk au fost posibile datorită incapacității armatei ruse de a-și crea rezerve, pe măsură ce trupele au fost deviate în alte părți ale frontului.

Conform ISW, aceste exemple arată modul în care capacitatea limitată a Rusiei în ceea ce privește rezervele de personal influențează direct rezultatele pe câmpurile de luptă.

„Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Kupiansk. Forțele rusești au avansat recent în apropiere de Huliaipole”, au scris analiștii de la ISW cu privire la ultimele evoluții de pe front

Capacitate limitată de a deschide noi fronturi sau de a accelera ritmul

Forțele rusești nu sunt în prezent capabile să deschidă noi fronturi sau să își extindă operațiunile transfrontaliere în prezent limitate în regiunile Sumi și Harkov, estimează analiștii ISW, subliniind că această situație va persista probabil și în anul următor, cu excepția cazului în care Kremlinul găsește o soluție la deficitul actual de personal.

Deși populația numeroasă și resursele financiare ale Rusiei permit recrutarea neîntreruptă, ISW a remarcat că Kremlinul pare să se pregătească pentru viitoare convocări parțiale din rezervă din cauza ratei ridicate a pierderilor de soldați. Recrutorii ruși se confruntă cu dificultăți în a atrage înrolarea voluntară la costuri pe care statul este dispus să le suporte - un aspect pe care Budanov nu l-a abordat.

Războiul pozițional domină pe măsură ce opțiune de manevră dispar

ISW a concluzionat că forțele rusești vor continua să lupte la amploarea și ritmul actual de avans pe tot parcursul anului 2026, asta în condițiile în care nu vor surveni schimbări în factori externi precum sprijinul occidental pentru Ucraina. În ciuda afirmațiilor președintelui rus Vladimir Putin conform cărora forțele rusești avansează de-a lungul întregului front, ISW a evaluat că această estimare nu este conformă cu realitatea dat fiind că Moscova nu are capacitatea de a escalada sau accelera semnificativ operațiunile.

„Forțele rusești nu pot desfășura în prezent război de manevră la scara necesară unor avansuri rapide la nivel operațional. Forțele rusești nu sunt în prezent capabile să rezolve niciunul dintre factorii care le îngreunează abilitatea de a efectua un avans rapid sau de a-și mări semnificativ ritmul actual de avans”, au concluzionat analiștii de la ISW.

Rusia

