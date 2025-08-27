Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”

Bulgaria atrage ca un magnet turiști din toată Europa, iar românii se înghesuie de multe ori la vecinii noștri și din motive obiective. Există însă situații în care, fără să fie o regulă, turiștii au parte de surprize mai mult decât neplăcute din partea gazdelor.

Românii aleg în număr tot mai mare să-și petreacă vacanța pe litoralul bulgăresc. Proximitatea, dar și calitatea serviciilor mult mai bună în stațiunile vecinilor de la Sud de Dunăre sunt principalele argumente în acest.

Ca în orice situație, există și unele excepții, dar care mai degrabă ar avea rolul să întărească regula. Nu întâmplător au fost cazuri în care chiar și în țări ca Bulgaria, Grecia și Turcia oamenii s-au plâns de condiții sau de situații neașteptate.

Experiență neplăcută la Nisipurile de Aur

Este și cazul unui român care a revenit pentru a 11-a oară pe litoralul bulgăresc, dar de această dată a avut o surpriză mai mult decât neplăcută. Turistul a relatat întreaga experiență pe un grup de Facebook dedicat românilor care în fac concediile în țara vecină.

„Merg in Bulgaria pentru a opta oară în ultimii 11 ani, perioadă in care am avut cazare în 5 stațiuni. Anul acesta, la Nisipurile de Aur este prima dată când mi se refuză să închiriez pe plajă un singur șezlong și o umbrelă. Și nu un refuz oarecare, ci unul agresiv, ostil. Nu e treaba mea să înțeleg cum fac ei afaceri si de ce preferă să piardă bani, in cazul meu 24 de leva pe zi, în condițiile in care jumătate din șezlonguri sunt neocupate, dar surpriza a fost neplăcută. Eu am rezolvat, am dat 50 de leva pe o umbrelă mare si am rămas si cu bani, față de suma programată pe șezlong și umbrelă timp de 6 zile, dar nedumerirea rămâne”, a scris acesta.

Se pare că nu este un caz singular, cu atât mai mult cu cât și alți internauți susțin că au avut experiențe similare. Iar unii au fost implicați sau au văzut situații și mai neplăcute.

„Am fost și noi pentru prima data la Nisipurile de Aur anul acesta și am avut surpriza sa constatăm, nu la noi, dar la alte persoane din jur, că nu-i lăsau să se așeze cum și unde doreau. Îi așezau ei unde voiau, în funcție de numărul de persoane, dacă erau cu copii sau nu, dar pe mulți îi mutau. Noi am avut noroc, unde ne-am așezat, ne-au lăsat fără probleme. Dar am văzut și un caz în care nu i-a lăsat cu cățelul pe plajă, cățel de talie mică, asta pentru că erau grup măricel, dar voiau să închirieze puține șezlonguri. Au zis că dacă luau mai multe poate făceau un compromis, dar așa nu acceptă”, a scris cineva.

„Se dă voie să stai pe nisip cu prosopul?”, a vrut să afle altcineva și a primit un răspuns afirmativ.

Scandal și mai grav la Thassos

Un alt turist care a comentat la postare a văzut o întâmplare destul de asemănătoare de pe o plajă din Grecia. Spre deosbire de autorul postării inițiale, care a fost implicat direct într-o situație neplăcută, acesta doar a asistat.

„Și în Grecia se întâmplă frecvent astfel de lucruri, iar de România ce să mai spunem. Până la urmă, cei care fac astfel de gesturi vor avea de pierdut pe termen lung. În Grecia am asistat la o scena violentă, în care angajații unei plaje au bruscat un cuplu care nu înțelegea bine de ce trebuie să părăsească zona. A fost pur și simplu scandalos, mai rau că la Mamaia!”, a fost scena descrisă.

„Unde anume în Grecia? Sunt curioasă daca erau angajați greci sau albanezi”, l-a întrebat cineva.

„În Thasos. Ei vorbeau limba greacă (nu-mi dau seama câ de bine) și o engleză de baltă, dar e foarte posibil să nu fi fost greci. Exact cum scria o doamnă aici, îi inșirau pe unii ca pe niște vite să-i puna în altă parte a plajei, dar se purtau de parcă urma să-i deporteze undeva în Siberia sau la Auschwitz”, a venit răspunsul internautului.