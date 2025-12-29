Danemarca încheie o eră de peste 400 de ani. Compania poștală națională renunță la livrarea scrisorilor fizice

PostNord, compania poștală națională a Danemarcei, va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie 2025, punând capăt unui serviciu istoric care funcționa din 1624, transmite POLITICO. Decizia vine pe fondul scăderii dramatice a volumului de corespondență și al problemelor financiare ale companiei, care a înregistrat anul trecut un deficit operațional de 428 milioane de coroane (aproximativ 57 milioane euro).

Conform directorului de relații publice al PostNord, Andreas Brethvad, majoritatea danezilor nu mai trimit scrisori fizice, Danemarca fiind una dintre cele mai digitalizate țări din lume. Compania va concentra eforturile pe livrarea coletelor din comerțul electronic, serviciu folosit de opt din zece danezi care fac cumpărături online.

Legislația daneză garantează dreptul cetățenilor de a trimite și primi scrisori. Astfel, de la începutul anului 2026, compania privată Dao va prelua serviciul, procesând corespondența și aplicând ștampilele necesare. Dao a procesat deja 30 de milioane de scrisori în 2025 și va primi subvenții guvernamentale de 110 milioane de coroane (14,7 milioane euro). Compania intenționează să reducă tarifele de livrare și să crească capacitatea de procesare la 80 de milioane de scrisori pe an, profitând de interesul crescând al tinerilor pentru corespondența tradițională.

Sfârșitul unei epoci

Renunțarea la serviciul de livrare a scrisorilor va duce la eliminarea a 1.500 de locuri de muncă și retragerea celor 1.500 de cutii poștale roșii din Danemarca. Brethvad a precizat că 1.000 dintre acestea au fost deja vândute la licitație, iar alte 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie, toate încasările fiind donate organizațiilor caritabile. Restul cutiilor vor fi păstrate pentru „scopuri noi și semnificative”.

Danemarca nu este singura țară care își restructurează serviciile poștale. În Germania, Deutsche Post a renunțat anul trecut la corespondența aeriană și concediază mii de angajați, iar Poczta Polska reduce și ea locuri de muncă pentru a diminua pierderile.