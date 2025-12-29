Bulgaria introduce vinieta de o zi: tot ce trebuie să știe șoferii români înainte de a pleca la drum

Începând cu 3 februarie 2026, Bulgaria va pune la dispoziția șoferilor o nouă vinietă valabilă o zi pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Costul vignetelor de o zi va fi de 4,09 euro (8 leva).

În 2026, toate vinietele vor fi emise atât în euro, cât și în leva. Conversia între cele două monede se va face automat la cursul oficial fix, fără nicio acțiune suplimentară din partea șoferilor.

Plata în numerar va fi posibilă în ambele valute, iar plățile electronice vor fi procesate în euro.

Potrivit Novinite, celelalte tipuri de viniete își vor menține prețurile actuale: anuală – 49,60 euro (97 leva), trimestrială – 27,61 euro (54 leva), lunară – 15,34 euro (30 leva), săptămânală – 7,67 euro (15 leva) și de weekend – 5,11 euro (10 leva).

Șoferii își pot verifica statusul vignetei pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor de Drum, introducând numărul de înmatriculare și țara de origine a vehiculului.

Statusul poate fi „activ”, „expirat” sau „neutilizat” în cazul în care data de început este amânată cu până la 30 de zile.

Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA) a avertizat că, între 22 și 31 decembrie 2025, vor exista întreruperi temporare ale plăților prin transfer bancar online, din cauza pregătirilor pentru trecerea la euro.

În această perioadă, vinietele pot fi achiziționate online prin card, la ghișee sau la terminale self-service.

Toate cardurile de rută achiziționate în 2025 vor rămâne valabile până la 31 decembrie 2025.

În noaptea dintre ani, între ora 21:00 și 2:00, toate canalele de vânzare vor fi închise pentru mentenanță programată.

Introducerea vinietei de o zi face parte din tariful revizuit pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri și se aliniază cu adoptarea oficială a euro ca monedă națională a Bulgariei.