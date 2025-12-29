Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteorologilor

Cei patru cetățeni moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun după ce s-au îndreptat spre vârful Negoiu, ignorând avertizările meteorologilor. Conform responsabililor MAE moldovean, ei se află în stare bună de sănătate, iar autoritățile competente se îndreaptă spre ei pentru a-i evacua.

În jurul orei 08:00, nouă salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Argeș, structură de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, împreună cu doi jandarmi montani din cadrul IJJ Argeș, au început deplasarea spre Refugiul Călțun pentru evacuarea celor patru turiști blocați din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

,,Din păcate, vremea nu ne ajută foarte mult, este în continuare cod portocaliu de vânt puternic care suflă cu aproximativ 90km/h, este ceață, transport de zăpadă deci vizibilitate scăzută. Dar cu toate acestea vom realiza operațiunea de aducere în siguranță deplină la baza muntelui a celor patru turiști. Avem tot ce ne trebuie pentru această operațiune, avem echipamente de salvare și de siguranță inclusiv pentru cei patru. Este o operațiune de durată, aproximativ 3-4 ore să ajungem la Călțun, alte 3-4 ore să coborâm”, au menționat reprezentanții structurii.

Între timp, responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe (MAE) subliniază că cei patru moldoveni ,,se află în stare bună de sănătate. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră. Condițiile meteorologice permit desfășurarea operațiunii.Ministerul Afacerilor Externe rămâne în contact permanent cu autoritățile române și va reveni cu informații actualizate, pe măsură ce acestea vor fi disponibile”.

Cei patru moldoveni sunt blocați în munți de duminică, 28 decembrie, iar responsabilii Salvamont Argeș au menționat că nu au putut interveni pe parcursul zilei de ieri pentru evacuarea acestora din cauza vremii complicate.

,,Sperăm ca vremea să ne ajute și să efectuăm misiunea în condiții de maximă siguranță atât pentru salvatori cât și pentru persoanele evacuate”, au subliniat reprezentanții structurii menționate.

Zona montană a județului Argeș a fost sub avertizare meteo cod roșu de vreme extremă până luni dimineață, 29 decembrie, la ora 10:00.