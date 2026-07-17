 Vacanță de coșmar pentru un britanic în Turcia: arestat în timpul unei crize de astm, sub suspiciunea că se opune etilotestului | adevarul.ro
search
Vineri, 17 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Vacanță de coșmar pentru un britanic în Turcia: arestat în timpul unei crize de astm, sub suspiciunea că se opune etilotestului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un bărbat din Marea Britanie, aflat în vacanță în Turcia cu logodnica sa, a fost arestat de poliția turcă pe motiv că ar fi fost beat. Deși a fost eliberat din arest, judecătorul a refuzat să le permită lui și logodnicei sale să părăsească Turcia.

Bodrum/FOTO: Shutterstock
Bodrum/FOTO: Shutterstock

Carl Ratcliffe (47 de ani) se afla într-un sejur de 10 zile la hotelul Susona din Bodrum împreună cu logodnica sa, Natalia Flynn (49 de ani), potrivit Express.

Vacanța lor în Turcia a fost însă întreruptă în a opta zi, când Carl a suferit un atac sever de astm. El a fost transportat de urgență la Spitalul American din Bodrum, unde medicii l-au indus în comă. Și-a recăpătat cunoștința după trei zile.

Pe 23 iunie, în timp ce urmărea într-un bar meciul Anglia – Ghana, Carl a suferit un al doilea atac de astm.

Acesta afirmă că polițiștii turci au interpretat starea sa medicală drept un comportament cauzat de consumul de alcool. O analiză de sânge efectuată în ziua următoare a arătat că nu avea alcool în organism, însă, în ciuda acestui rezultat, un judecător le-a interzis lui Carl și Nataliei să părăsească Turcia.

„Sunt o persoană puternică, dar ceea ce am trăit este ridicol. Aș fi putut muri din cauza modului în care am fost tratat de poliție, în două rânduri, în timp ce sufeream un atac de panică. M-am temut chiar că m-ar putea împușca.

Anxietatea mea este la cote maxime și sunt îngrozit la gândul că va trebui să merg la aeroport atunci când, sper eu, voi putea ieși din această situație. Nu mai pot suporta ceea ce au făcut, au fost îngrozitori”, a mărturisit Carl, fost manager la banca Barclays. În prezent, acesta nu are un loc de muncă din cauza problemelor de sănătate.

Potrivit lui Carl, polițiștii au presupus că era beat în bar, însă situația era cu totul alta.

„Le-am spus că nu pot respira și că am un atac de astm, dar au spus că nu vorbesc engleză. Au vrut să fac un test cu etilotestul, dar nu am putut, așa că m-au arestat pentru că m-aș fi opus arestării, pentru că nu am furnizat o probă pentru etilotest și pentru că aș fi fost agresiv cu ei. Nu am fost deloc agresiv.”

Britanicul a petrecut 14 ore în arest

Carl a fost dus la secția de poliție din Bodrum și spune că, pe parcursul celor aproximativ patru ore petrecute acolo, a reușit să își calmeze atacul de astm. Ulterior, a fost transferat la o altă secție de poliție. În total, britanicul a stat 14 ore în arest înainte de a fi eliberat.

Carl spune că a ajuns pentru a doua oară în comă indusă, după ce s-a dus la spital pentru a-și ridica un inhalator de înlocuire.

„Mă simțeam bine când am ajuns acolo, iar în timp ce așteptam mi-au spus să mă întind pe un pat din salon. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că m-am trezit cinci zile mai târziu. Nici acum nu știu de ce am fost pus în comă, pentru că mă simțeam perfect când am intrat în spital”, a declarat el.

Între timp, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru cuplul rămas blocat în Turcia, unde se află de peste o lună. Mama lui Carl a declarat că fiul său a fost tratat „ca un animal” și a cerut ca acesta să fie adus în siguranță acasă, în Marea Britanie.

Ministerul britanic de Externe a transmis că îi oferă asistență și colaborează cu autoritățile turce.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
digi24.ro
image
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
stirileprotv.ro
image
După destructurarea „fabricii de ciocolată”, Miruță „deconspiră” ofițerul la care a găsit carcase de porc și 100 litri de vin
gandul.ro
image
Miruță retrage din funcție un comandant militar: „Lua unitatea la plăcerea și confortul său”
mediafax.ro
image
Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani
fanatik.ro
image
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
libertatea.ro
image
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
digisport.ro
image
Sucul de merișoare ar putea îmbunătăți memoria. Ce alte beneficii are
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
cancan.ro
image
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
newsweek.ro
image
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
prosport.ro
image
Ce au preferat românii să mănânce în timpul Campionatului Mondial. Preparatul care a depășit burgerii și cartofii prăjiți
playtech.ro
image
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
digisport.ro
image
Ce analize medicale poți face gratuit în 2026 fără asigurare de sănătate. Drepturile pe care mulți români nu le cunosc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Mercur retrograd în Leu pe 17 iulie 2026! Cele trei zodii care atrag ghinionul începând cu această dată. Se anunță pierderi financiare majore!
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
click.ro
image
Val de reacții după imaginile șocante din Craiova, în care doi tineri cad de pe trotinetele electrice. „Ce reflex sa aibă omul ăla! Jos pălăria”
click.ro
image
Marius Elisei a rupt tăcerea după luni de discreție. Fotografia și mesajul care au stârnit reacții în mediul online
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (fotografie de Melinda Sue Gordon / © Universal Studios)
Cine este Odiseu, eroul noului film epic al lui Christopher Nolan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Popescu se plânge că nu este căutată de bărbați, după divorțul de Rareș Cojoc. Ce mesaj a primit pe Instagram. „Vă rog frumos să mă ajutați”
image
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri

OK! Magazine

image
Matroana de la Curtea Franței. Amanta detestată care conducea un harem cu minore pentru rege, în Parcul Cerbilor

Click! Pentru femei

image
Ce înseamnă tranzitul Uranus sextil Neptun pentru zodia ta?

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul