Vacanță de coșmar pentru un britanic în Turcia: arestat în timpul unei crize de astm, sub suspiciunea că se opune etilotestului

Un bărbat din Marea Britanie, aflat în vacanță în Turcia cu logodnica sa, a fost arestat de poliția turcă pe motiv că ar fi fost beat. Deși a fost eliberat din arest, judecătorul a refuzat să le permită lui și logodnicei sale să părăsească Turcia.

Carl Ratcliffe (47 de ani) se afla într-un sejur de 10 zile la hotelul Susona din Bodrum împreună cu logodnica sa, Natalia Flynn (49 de ani), potrivit Express.

Vacanța lor în Turcia a fost însă întreruptă în a opta zi, când Carl a suferit un atac sever de astm. El a fost transportat de urgență la Spitalul American din Bodrum, unde medicii l-au indus în comă. Și-a recăpătat cunoștința după trei zile.

Pe 23 iunie, în timp ce urmărea într-un bar meciul Anglia – Ghana, Carl a suferit un al doilea atac de astm.

Acesta afirmă că polițiștii turci au interpretat starea sa medicală drept un comportament cauzat de consumul de alcool. O analiză de sânge efectuată în ziua următoare a arătat că nu avea alcool în organism, însă, în ciuda acestui rezultat, un judecător le-a interzis lui Carl și Nataliei să părăsească Turcia.

„Sunt o persoană puternică, dar ceea ce am trăit este ridicol. Aș fi putut muri din cauza modului în care am fost tratat de poliție, în două rânduri, în timp ce sufeream un atac de panică. M-am temut chiar că m-ar putea împușca.

Anxietatea mea este la cote maxime și sunt îngrozit la gândul că va trebui să merg la aeroport atunci când, sper eu, voi putea ieși din această situație. Nu mai pot suporta ceea ce au făcut, au fost îngrozitori”, a mărturisit Carl, fost manager la banca Barclays. În prezent, acesta nu are un loc de muncă din cauza problemelor de sănătate.

Potrivit lui Carl, polițiștii au presupus că era beat în bar, însă situația era cu totul alta.

„Le-am spus că nu pot respira și că am un atac de astm, dar au spus că nu vorbesc engleză. Au vrut să fac un test cu etilotestul, dar nu am putut, așa că m-au arestat pentru că m-aș fi opus arestării, pentru că nu am furnizat o probă pentru etilotest și pentru că aș fi fost agresiv cu ei. Nu am fost deloc agresiv.”

Britanicul a petrecut 14 ore în arest

Carl a fost dus la secția de poliție din Bodrum și spune că, pe parcursul celor aproximativ patru ore petrecute acolo, a reușit să își calmeze atacul de astm. Ulterior, a fost transferat la o altă secție de poliție. În total, britanicul a stat 14 ore în arest înainte de a fi eliberat.

Carl spune că a ajuns pentru a doua oară în comă indusă, după ce s-a dus la spital pentru a-și ridica un inhalator de înlocuire.

„Mă simțeam bine când am ajuns acolo, iar în timp ce așteptam mi-au spus să mă întind pe un pat din salon. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că m-am trezit cinci zile mai târziu. Nici acum nu știu de ce am fost pus în comă, pentru că mă simțeam perfect când am intrat în spital”, a declarat el.

Între timp, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru cuplul rămas blocat în Turcia, unde se află de peste o lună. Mama lui Carl a declarat că fiul său a fost tratat „ca un animal” și a cerut ca acesta să fie adus în siguranță acasă, în Marea Britanie.

Ministerul britanic de Externe a transmis că îi oferă asistență și colaborează cu autoritățile turce.