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Video A mers la cel mai ieftin all-inclusive din Turcia și a avut o surpriză uriașă: „Realitatea m-a șocat. M-am trezit cu o ușoară toxiinfecție alimentară”

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Un hotel de trei stele din Turcia, intens criticat pe TripAdvisor, a devenit subiectul unui experiment de vacanță: un turist britanic a plătit 595 de euro pentru a verifica dacă recenziile negative reflectă realitatea sau sunt exagerate.

Hotelul avea o piscină și un tobogan cu apă FOTO: YouTube/EdChapman
Hotelul avea o piscină și un tobogan cu apă FOTO: YouTube/EdChapman

YouTuberul Ed Chapman a plătit 595 de euro pentru un sejur all-inclusive de cinci nopți în sudul Turciei. Deși recenziile de pe TripAdvisor avertizau asupra muștelor și a mâncării îndoielnice, experiența sa a fost una mai surprinzătoare decât se aștepta.

Înainte de plecare, acesta a observat numeroasele comentarii negative pe TripAdvisor.

Un turist relata că „salatele și alte alimente reci erau adesea lăsate neacoperite, iar muștele se așezau pe ele”, adăugând că „mulți oameni s-au îmbolnăvit” în timpul șederii. Un alt vizitator scria: „Patul meu era plin de muște negre. Nu e deloc în regulă!”

„Arată ca ceva ce ai face dacă ai încerca să ascunzi o crimă”

Cu toate acestea, prețul considerat foarte mic pentru cinci nopți, inclusiv zborurile Jet2 și toate mesele incluse, l-a determinat pe Ed să își asume riscul.

Primele impresii nu au fost excelente. În loc de un pat dublu, a primit două paturi single și o canapea improvizată. „În mod neașteptat, am ajuns să am două paturi de o persoană și o canapea acoperită. Arată ca ceva ce ai face dacă ai încerca să ascunzi o crimă”, a comentat el.

Salteaua, deși foarte tare, i-a asigurat totuși un somn bun. Mai problematic a fost minibarul, susține turistul britanic. „Pare că a fost luat de la gunoi. E multă apă în el, picură… nu arată deloc sănătos.”, a spus turistul. 

„Recenziile spuneau că e un dezastru, dar realitatea m-a șocat. Este totuși cea mai ieftină vacanță all-inclusive, să nu ne așteptăm să fie perfectă”, a adăugat el. 

Mâncare modestă și un episod de toxiinfecție

Printre aspectele mai puțin reușite s-a numărat și micul dejun, „cu ouă anemice, fasole crocantă și castraveți tăiați bastonașe”.

În orașul din apropiere, a dat peste mai multe localuri „false” cu nume suspect de asemănătoare unor branduri cunoscute precum John Lewis sau 7-Eleven, până a ajuns la restaurantul Barracuda, unde un meniu complet costa 34  de euro.

„Probabil e scump pentru standardele din Turcia, dar pentru o zonă turistică nu mi se pare mult. E dovada unei mâncări de calitate”, a spus el.

Ulterior, a recunoscut că experiența culinară de la hotel a avut și consecințe: „A doua zi m-am trezit cu o ușoară toxiinfecție alimentară. Nimic grav, dar clar m-a afectat mâncarea de atunci. Nu știu exact ce a fost.”

În ciuda neajunsurilor, YouTuberul a recunoscut că raportul calitate-preț rămâne extrem de avantajos.

„Pentru 595 de euro, dintre care 210 euro sunt zborurile, 300 de euro pentru hotel și all-inclusive timp de cinci nopți e o ofertă foarte, foarte bună.”, a relatat acesta.

Totuși, turistul a recunoscu că există loc de îmbunătățiri: mâncarea ar trebui să fie mai variată, camerele mai bine întreținute, iar echipamentele mai noi. 

„Nu a fost perfect, nu a fost extraordinar, dar la prețul acesta, ce ai putea aștepta?”, a concluzionat el.

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