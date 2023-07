Ghidul Michelin, extins și în restaurante din Izmir și Bodrum

Michelin anunță extinderea Ghidului Michelin în Izmir și Bodrum, Turcia, selecția finală urmând să fie făcută publică la Istanbul pe data de 9 noiembrie 2023.

Fermecătorul cartier Urla din Izmir oferă multe posibilități atunci când vine vorba de mâncare prin prisma tradițiilor culinare turcești din Marea Egee și Marea Mediteraneeană. De la restaurante la cafenele moderne, orașul are o diversitate culinară extrem de vastă. La acest capitol locația se diferențiază de celelalte prin localurile conduse de bucătari tineri de-ai locului, dornici să împartă cunoștințele pe care le-au dobândit din generație în generație.

Bodrum, una dintre cele mai faimoase destinații turistice turcești de lux situate în orașul Mugla oferă un încântător mix de restaurante turcești care pun la dispoziția clienților preparate lăudate pentru aroma lor autentică. Tot aici sunt și restaurante care oferă preparate internaționale de origine asiatică sau italienească. Restaurantele de la Bodrum sunt apreciate pentru faptul că depun eforturi pentru a oferi cele mai bune experiențe culinare pline de creativitate din partea bucătarilor.

Mai mult de 230.000 de români au ajuns în Turcia în primele cinci luni

Turcia traversează o perioadă bună dacă ne referim la acest început de an și din ce în ce mai mulți români au luat decizia să călătorească mai des în această țară. Potrivit datelor oferite de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, prin Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA,) în primele 5 luni (ianuarie – mai) ale anului 231.240 de turiști români au călătorit în Turcia (+13.5% vs primele 5 luni din 2022 când au călătorit 204.364). Cifrele au crescut și în ceea ce privește numărul de turiști români care au călătorit la Istanbul. Aici, în primele 5 luni ale anului, 73.888 de români au fost înregistrați (+17.1% vs primele 5 luni din 2022 când au călătorit 64.096).

Gwendal Poullennec, Director Internațional al Ghidului Michelin: „După o primă oprire la Istanbul anul trecut, inspectorii noștri au rămas foarte încântați și au decis să pună Izmir și Bodrum pe harta lor. Aceste două locații sunt renumite nu doar pentru experiențele culturale, turistice deosebite, ci și pentru că sunt adevărate scene culinare care merită și trebuie să fie descoperite. Dacă Izmir vine cu o ofertă de restaurante deosebite care demonstrează abilitățile de înalt nivel al multor bucătari tineri, Bodrum strălucește prin diversitatea restaurantelor sale, cu concepte inovatoare, de lux, multe dintre acestea fiind situate chiar în inima orașului și la prețuri accesibile. Odată cu adăugarea acestor două noi teritorii în familia Ghidului Michelin sperăm sincer să răspândim în lume mesajul că Turcia este o destinație gastronomică de neratat.”

Mehmet Nuri Ersoy, Ministrul Culturii și Turismului al Turciei a menționat: „Suntem fericiți că după Istanbul, vin în prim-plan Izmir și Bodrum cu titulatura de „gastro orașe”. Vom putea prezenta lumii bogăția culturii noastre culinare, care deține o componentă de sustenabilitate la bază, grație bucătarilor noștri talentați care îmbină cele mai calitative produse ale regiunii printr-o abordare personală. Vizitatorii care urmează să sosească la Izmir și Bodrum pentru a gusta aceste delicatese vor fi surprinși de apele turcoaz ale Mării Egee, de patrimonial nostru istoric, de calitatea facilităților și de posibilități nelimitate atunci când vine vorba de turism. Suntem încântați de aceste două noi completări care indică foarte bine potențialul în creștere al scenei culinare turcești și credem cu tărie că multe alte orașe vor fi adăugate în următorii ani.”

Criterii de selecție

Ghidul Michelin de la Istanbul a fost lansat pentru prima data în 2022 întrucât metropola a demonstrat că are potențial gastronomic și oferă o diversitate culinară. Aici au fost recomandate 53 de restaurante dintre care 5 cu stele Michelin (un restaurant cu două stele Michelin** și patru restaurante cu o singură stea Michelin*). Un singur restaurant cu o stea verde Michelin și 10 restaurante de tip Bib Gourmand, certificare ce aparține Ghidului Michelin și care atestă un restaurant bun care oferă preparate rafinate la un preț accesibil. Ghidul Michelin de la Istanbul a evidențiat o varietate de mâncăruri de sezon și de specialitate și a scos în evidență diferite restaurante, de la cele de tip bistro și de lux la cele tradiționale.

Așa cum este cazul în toate destinațiile pe care le acoperă, Ghidul Michelin evidențiază scena culinară din Izmir și Bodrum și recomandă cele mai bune restaurante pe baza metodologiei istorice și universale a Ghidului Michelin. Desfășurat de echipa sa de inspectori anonimi și independenți, toți foști profesioniști ai industriei și în prezent angajați cu normă întreagă ai Grupului Michelin, atât metodologia cât și ghidul în sine, se concentrează doar pe calitatea hranei produse evaluate după 5 criterii:

- Calitatea ingredientelor;

- Măiestria tehnicii prin care sunt gătite aceste preparate;

- Armonia dintre arome;

- Personalitatea bucătarului șef care își lasă amprenta pe fiecare preparat;

- Consistența pe care o are restaurantul atât în timp, cât și în întregul său meniu pe care îl oferă.

Selecția completă de restaurante a ghidului Michelin de la Istanbul, Izmir și Bodrum 2024 va fi dezvăluită pe data de 9 noiembrie 2023 în cadrul unei ceremonii organizată de Ghidul Michelin și va avea loc la Istanbul. Selecția va fi disponibilă pe site-ul Ghidului Michelin precum și pe aplicația mobilă gratuită pentru iOS și Android.