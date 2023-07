Țara minunilor ascunse. Provincia uluitoare din Turcia care e încă nedescoperită de mulți turiști

Provincia Rize, situată pe coasta Mării Negre, în apropiere de granița de nord-est a Turciei cu Georgia, este încă necunoscută de mulți turiști. Cu toate acestea, aici se află unele dintre cele mai neatinse terenuri alpine ale țării care continuă să fascineze iubitorii de natură care doresc să ia drumul mai puțin circulat.

Departe de Rize, orașul de la malul mării care dă numele provinciei , văile și platourile din zonă, înconjurate de crestele muntoase de mare altitudine, au rămas în mare parte rurale. Cu rate ridicate de precipitații, satele de munte (yayla) din Rize devin un punct de evadare din temperaturile de vară, scrie edition.cnn.com.

Çamlıhemșin este cea mai atractivă parte a provinciei Rize. Un district rural care înconjoară orașul Çamlıhemșin, acesta este un loc în care natura rămâne în mare parte neatinsă. Pensiuni simple, cafenele administrate de tineri care au părăsit orașul pentru a trăi o viață mai simplă și artiști care își găsesc inspirația în liniștea neatinsă se află în centrul acestei zone.

De pe coasta Mării Negre, drumul spre Çamlıhemșin străbate o vale muntoasă de un verde efervescent, de-a lungul râului torențial Fırtına, care coboară până la capăt din munții Kaçkar.

Timpul pare să se fi oprit în loc în acest loc de pășuni, văi și sate alpine de mare altitudine. Silvicultura, apicultura și creșterea animalelor sunt încă principalele surse de venit. Iată ce puteți face în jurul Çamlıhemșin.

Multe dintre casele tradiționale Karadeniz (Marea Neagră) din Çamlıhemșin, care au fațade cu structură din lemn, servesc acum ca pensiuni de familie, unde călătorii pot pătrunde în cultura locală.

Din cauza lipsei de opțiuni de servire a mesei în zonă, ei sunt responsabili în principal pentru a-și trata oaspeții cu mâncăruri gătite în casă - în special mic dejunuri turcești complete, inclusiv mıhlama, un preparat local, un amestec de brânză topită și făină de porumb care se servește cald cu pâine.

La Puli Mini Hotel, o casă tradițională Karadeniz, din lemn de castan și piatră învechită de vreme, în centrul orașului Çamlıhemșin, aproape fiecare fereastră are vedere direct spre râul Fırtına, în timp ce aerul proaspăt răscolește perdelele albe simple din cele șase dormitoare. Cafeneaua Puli's servește mâncăruri creative preparate din ingrediente locale, de la frunze de viță de vie umplute la tavada hamsili pilav (pilaf de anșoa la cuptor).

Puțin mai departe de oraș, pe versantul muntelui, Dudi Konak este o priveliște deosebită, cu fațada sa istorică din piatră și lemn care emană estetica unui Karadeniz istoric.

Construit la începutul secolului al XX-lea de familia Tarakçıoğlu, care și-a dobândit averea ca brutari și hotelieri în Rusia, conacul dărăpănat a fost renovat meticulos pentru a găzdui 24 de camere moderne cu vedere la vale și dincolo de ea.

Sus în munți, la aproximativ o oră la sud de centrul orașului Çamlıhemșin, yayla (satele alpine) din Rize adăpostesc esența vieții locale, iar a sta aici este mai degrabă ca și cum ai vizita o familie în cabana lor de munte.

Drumurile sunt adesea nedezvoltate, necesitând un vehicul 4x4, iar locuințele simple tind să fie case vechi din Karadeniz, cu vedere panoramică de pe postamentul lor de la altitudine.

A rămâne în yayla pentru câteva zile pentru a face drumeții prin pășunile și pădurile verzi, a descoperi flori sălbatice și a respira aerul curat, este cea mai prețioasă parte a experienței Rize.

În satul alpin Pokut, Zeyne și Ahmet Șișman i-au făcut pe vizitatori să se simtă ca în familie de ani de zile la frumoasa lor pensiune Plato'da Mola. Cu fața spre Valea Fırtına în toată gloria sa ondulată, casa tradițională din sat are șase camere, unde oaspeții se trezesc cu mirosul de pâine proaspăt coaptă și cu sunetul clopotelor vacilor de afară.

Mâncărurile de casă ale familiei se învârt în jurul laptelui de la vacile crescute în aer liber și a bunătăților naturii din jur. Veți găsi smântână proaspătă, brânză, unt, miere și gemuri, ouă de la propriile găini, pâine făcută în casă și produse din grădină.

În Gito, un alt sat, cuplul de pensionari Fatma și İbrahim Birben au decis să își deschidă propria casă pentru oaspeți, cu convingerea că frumusețea se poate înmulți doar atunci când este împărtășită.

Casa lor de oaspeți Son Mohikan Dağ Evi îi întâmpină pe cei care au tânjit după natură cu camerele sale simple și terasa cu vedere la munte. Seara, după o zi petrecută explorând platoul pe jos, se servesc mese gătite în casă, urmate de mici concerte susținute de familie - care se întâmplă să fie cu toții muzicieni.

Un castel de munte

Unul dintre cele mai impresionante obiective turistice din Rize, poate doar rivalizat cu Mănăstirea Sümela de lângă Trabzon, castelul Zilkale apare brusc în mijlocul văii, cu vârfurile înzăpezite ale Munților Kaçkar în fundal.

Se crede că acest castel medieval a fost construit între secolele al XIV-lea și al XV-lea, iar unii istorici au sugerat că a fost inițial o capelă armeană construită de împăratul din Trebizond, transformată apoi în castel de către otomani în secolul al XIX-lea. Oricum ar fi, castelul interior - accesibil pe o cărare de piatră - are priveliști excelente asupra văii de dincolo de ziduri.

Unde vechiul întâlnește noul

La aproximativ opt kilometri sud de centrul orașului Çamlıhemșin, satul Șenyuva a devenit un fel de refugiu pentru foștii orășeni care s-au întors la rădăcinile lor din Rize pentru a trăi o viață simplă.

În mod enervant de incongruent cu împrejurimile sale tradiționale, Zua Coffee este singura cafenea de al treilea val din sat, administrată de Apo și Elif Tașkın, care s-au mutat aici din Istanbul. Un loc pentru localnici și vizitatori deopotrivă, cafeneaua servește sortimente de espresso cu o priveliște liniștitoare asupra naturii. Cuplul se dedică căutării de produse și prepară deserturi cu ingrediente precum flori de soc, căpșuni sălbatice și mure.

"Ne-am gândit că o viață liniștită în Rize ar fi suficientă pentru noi, așa că am decis să locuim aici împreună după ce ne-am căsătorit. Acum avem un fiu de patru ani și un mic cerc de prieteni", spune Elif, care este originară din zonă.

"Chiar dacă activitățile sunt limitate aici, faptul de a fi în natură creează un sentiment de plenitudine. De la sfârșitul lunii mai până la jumătatea lunii octombrie începe sezonul de vizitare a satelor alpine. Vă recomandăm să vă cazați la una dintre casele de oaspeți pentru a experimenta cu adevărat cultura și bucătăria locală. De asemenea, vă recomandăm cu tărie să folosiți ghizi locali pentru a descoperi traseele de drumeție și pentru a experimenta cu adevărat bogata cultură locală. Hărțile online nu sunt cu adevărat suficiente, iar vremea poate fi foarte imprevizibilă. Uğur Biryol de la Pokutsal Tur este unul dintre cei mai de încredere ghizi ai noștri."

Alături de Zua, ușa albastră de bebeluș de la Peri Dükkan te invită să intri pentru a răsfoi un sortiment frumos de specialități de la Marea Neagră cu o filozofie locală, sustenabilă și organică. Proprietarul Deniz Demirci Tarakçı vinde oțet de miere locală, siropuri de casă cu fructe și flori endemice, ceaiuri din plante din munții Kaçkar, lumânări, săpunuri, textile și multe altele.

Chiar vizavi de Peri, Çinçiva Kafe este unul dintre puținele restaurante care servește preparate autentice de la Marea Neagră. O casă tradițională din lemn cu o terasă deasupra râului, micul dejun turcesc complet al cafenelei include produse de patiserie de casă, gemuri și creme tartinabile, brânzeturi, măsline și mıhlama - plus, runde nesfârșite de ceai turcesc proaspăt preparat. Mâncărurile de prânz și cină includ păstrăv local gătit în unt, cartofi cu smântână, düğün kızartması (un fel de mâncare locală din carne prăjită) și pâine de porumb cu legume.

Artiștii din Rize

No More Lies, unul dintre cei mai respectați artiști de stradă din Istanbul, este originar din Rize, petrecându-și fiecare vară în munți încă din copilărie. "Pacea și liniștea sunt esența acestui loc", spune el, "Am avut niște prieteni din Istanbul care au venit să mă viziteze și nu au ieșit din casă zile întregi, pentru că și priveliștea și liniștea erau suficiente pentru ei - nu prea aveau nevoie de altceva."

De la biroul său din interiorul casei sale din munți, artistul se uită pe fereastră la valea veșnic verde, adesea învăluită în ceața dimineții. "Unul dintre principalele motive pentru care oamenii vin aici sunt yayla. Preferata mea este Elevit Yaylası pentru că, spre deosebire de celelalte, aici nu veți găsi nicio cafenea, locuitorii au doar casele lor și nu prea multe altele", spune el.

"Aș evita Ayder Yaylası [unul dintre cele mai populare sate], care a devenit din păcate supraaglomerat și prea turistic de-a lungul anilor. În schimb, sate precum Amlakit și Hazindağ merită văzute pentru frumusețea lor naturală."

După ce a locuit în orașe precum Barcelona și Istanbul, apoi a fost nomad timp de trei ani alergând după plante, artistul botanist Ișık Güner a decis să se stabilească în Rize în 2015, iar acum locuiește într-o cabană în vârful unui munte din Valea Fırtına.

"Mi-am petrecut fiecare vară din copilărie în Çamlıhemșin și, dacă ai avut o copilărie bună, amintirile, gusturile și mirosurile te urmăresc pe tot parcursul vieții", spune ea.

"Aici, sunt înconjurată de flori, ceea ce este esențial pentru profesia mea, și este imposibil să nu fiu inspirată de acest loc. Starea turismului în Rize nu este foarte plăcută, deoarece vizitatorii sosesc adesea fără prea multe cunoștințe despre cultura locală sau despre natură. Ei trebuie să învețe cum să călătorească cel mai bine prin peisaje care sunt încă foarte mult neatinse și sălbatice, cum să respecte flora și fauna.Cred că scopul de a veni la Rize nu ar trebui să fie acela de a trece în grabă prin toate și de a face câteva selfie-uri. Ar trebui să includă să stai o vreme într-o yayla, să respiri cu adevărat aerul, să absorbi parfumurile naturii, să bei din izvoarele ei. Poate doar atunci poți înțelege unde te afli și poți deveni parte din această lume naturală uimitoare."