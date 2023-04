Cum să devii magnet pentru turiști: de la trei stele Michelin la fenomen muzical. Sibiu versus Brezoi VIDEO

Sibiu și Vâlcea, două județe învecinate, despărțite de Munții Carpați, dețin două entități care produc evenimente pe bandă rulantă ce reușesc să atragă anual un număr incredibil de turiști.

În mod cu totul straniu, Muzeul Astra din Sibiu și Live Music Summer Camp Brezoi din Vâlcea realizează ceea ce instituții cu profil în domeniu, în care se pompează bani grei de la bugetul de stat, nu sunt în stare să facă.

În timp ce Muzeul Astra este considerat, de unii, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa cu profil etno, Live Music Summer Camp Brezoi reprezintă un concept de festival life-style. Prin acțiunile pe care ambele le desfășoară, reprezintă cea mai bună lecție despre cum poți să devii magnet pentru turiști.

Concurează în acest an pentru titlul „Destinația anului” la categoria „Activități cultural - educative”, alături de Palatul Culturii din Iași, Castelul Bran, Castelul Corvinilor, Cetatea Oradea, Muzeul Recordurilor Românești și Muzeul Maramureșului. Concursul în sine, derulat de entități din turism cu sprijin guvernamental și cel al mass – media, inclusiv „Adevărul”, reprezintă o acțiune menită să promoveze destinațiile românești, dar și să le recompenseze (inclusiv business-uri turistice) pe cele care s-au preocupat de calitate, dezvoltare, promovare, profesionalizare.

Concurează pentru „Destinația anului 2023”

Vineri, 7 aprilie, este ultima zi de vot în cadrul competiției care a început în urmă cu mai bine de o lună și se va încheia prin gala din 27 aprilie, când va avea loc premierea ce constă în acordarea de titluri și promovare.

O comparație între cele două participante amintite poate părea oarecum surprinzătoare, având în vedere că una este instituție publică de cultură, iar cealaltă reprezintă inițiativa unui privat, focusată doar pe organizarea de evenimente muzicale.

Ar mai fi de amintit și că propunerile celor două județe în cadrul concursului național (online) „Destinația anului” nu sunt singulare. Spre exemplu, Vâlcea participă în acest an și la categoria „orașe care inspiră” (Râmnicu Vâlcea), boutique (Conacul lui Maldăr) și stațiuni turistice (Ocnele Mari și Călimănești – Căciulata). Iar Sibiul se mai află în competiție la categoria „Comori naturale” pentru Colinele Transilvaniei, un proiect pe care-l împarte însă cu Mureșul și Brașovul.

→ Imaginea 1/19: Panoramă asupra stațiunii montane Brezoi de pe Valea Lotrului din Vâlcea Foto Gheorghe Nicolae jpg

Astra și cele trei stele Michelin

Complexul Muzeal Astra, cea mai importantă instituție etno-muzeală din România, reușește să se detașeze clar în peisajul cultural național, încă din 2007, când Sibiul devenea Capitală Culturală Europeană. Dar de mai bine de un secol, Astra conectează oamenii cu valorile tradiționale.

Amplasat în rezervația naturală „Dumbrava Sibiului”, muzeul satului dispune de un lac și peste zece kilometri de alei, printre gospodării țărănești, ateliere, bisericuțe, troițe, stâne, mori de apă și de vânt, vechi de secole, unde pe lângă clasicul mers pe jos, te poți bucura de plimbări cu trăsura, sania barca.

De doi ani, în ciuda pandemiei, Complexul Național Muzeal Astra reușește să organizeze peste 2.000 de acțiuni culturale / an, un record pentru România și, cel mai probabil, pentru centrul și sud – estul Europei: de la ateliere interactive educaționale, meșteșugărești, gastronomice, trasee de tip quiz și treasure hunt, parcursuri motrice desenate pe alei pentru copii, la târguri de țară, târguri ale comunităților rurale, ori ale creatorilor populari, festivaluri și spectacole de teatru și film, muzică, jocuri, expoziții, precum Astra Film, Astra Multicultural, Circuitul Astra VR etc.. Printre cele mai noi proiecte marca Astra am menționa Astra Rock Festival, platforma educațională Etno Tehno Parc și RETOLD Sibiu Meeting 2023.

„Noi, ca instituție, reușim să aducem turiști în Sibiu... Am demonstrat și demonstrăm că generăm efecte economice directe și indirecte clare. Dacă vrem turism cultural în România trebuie să avem grijă de principala resursă care există deja: muzeele, monumentele istorice. Trebuie să avem grijă cum le comunicăm, cum le promovăm, cum le interpretăm astfel încât peste 50 de ani copii și nepoții noștri să se bucure în continuare de ele, turiștii străini să se bucure de țara noastră așa cum este ea: frumoasă și plină de resurse, chiar dacă mai are unele probleme”, menționa deunăzi managerul instituției muzeale, Ciprian Ștefan.

„Muzeul ASTRA este dovada vie a faptului că investițiile în muzee, atunci când sunt însoțite de profesionalism, produc efecte nu doar la nivel local sau regional, ci chiar pe plan internațional”, sună descrierea din Ghidul Michelin care a acordat instituției trei stele.

Fenomenul muzical unic de pe Valea Lotrului, din Țara Loviștei

Live Music Summer Camp Brezoi reprezintă visul și totodată pariul unui om care a reușit să demonstreze că orice este posibil, atunci când ai un țel și știi să te înconjori de oamenii potriviți.

Printr-o serie de concerte și festivaluri care au loc o vară întreagă, în general la sfârșit să săptămână, conceptul inedit și unic la nivel național a scos din anonimat o zonă montană, transformând-o într-un oraș festival. Anul trecut, Brezoi a primit titlul de „Destinația anului”.

Aici se adună la un loc, la fiecare final de săptămână, și câte 15.000 de oameni care vin în primul rând pentru muzica diversă și de calitate pe care o găsesc aici, pentru cântăreții faimoși, dintre care mulți pe plan internațional, care concertează în aer liber și se bucură și de împrejurimi.

Astfel, s-a născut dictonul „Brezoiul lumii“, lansat de AG Weinberger, în 2019, referitor la modul în care un orășel fără viitor a fost pus pe harta lumii grație fenomenului muzical și a unor nume precum Beth Hart – americanca asemănată adesea cu Janis Joplin, care face furori de câțiva ani în România și este nelipsită de la Brezoi –, Oscar Benton, Khalif „Wailin“ Walter, Louis King „The King of the Rockabilly Blues“, Layla Zoe, The Mysteries Five, Eric Gales, Ana Popovic, Samantha Fish, Dana Fuchs, Kaz Hawkins, Bad Day Blues Band, John Montana etc.

De la blues, la rock, pop, folk, ori muzică lăutărească, la Brezoi sunt prezente mai toate genurile muzicale în cadrul unor evenimente precum: Open Air Blues Festival, Barikada Folk, Live Music Summer Camp Brezoi, Șaraimanic World Festival, Electric Nights Festival, Bikers For Humanity Rock Fest, Târgul Lotrilor, Pinch Me Festival, TopPick Festival, Sports and Fun Festival „Let’s meat”, Mentor Rock Gathering etc.

„Woodstockul României“ a dat naștere celei mai curajoase stagiuni muzicale din România, care este în același timp o destinație de vacanță pentru iubitorii de muzică, de frumos, de munte și aer curat!