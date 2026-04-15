Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis"

North Oaks, o comunitate exclusivistă din statul Minnesota (SUA), a devenit un subiect intens dezbătut după ce a fost eliminată din Google Street View și descrisă de mulți drept un „oraș secret al bogaților”, complet izolat și strict controlat.

Aici locuiesc aproximativ 5.300 de persoane, iar venitul lor mediu anual depășește 230.000 de dolari. Zona este cunoscută pentru accesul restricționat, supravegherea permanentă și regulile stricte privind intrarea.

Fiecare intrare în oraș este marcată cu „Accesul interzis”. Camerele de supraveghere și cititoarele de plăcuțe de înmatriculare urmăresc cine intră și cine iese.

Potrivit Wikipedia, toate terenurile sunt deținute de proprietarii de locuințe, iar Asociația Proprietarilor din North Oaks întreține toate drumurile, serviciile de deszăpezire, parcurile, facilitățile și traseele recreative. Există și un consiliu local, care administrează servicii de bază precum pompieri, poliție.

În 2008, Google a fost nevoit să elimine imaginile după ce locuitorii au amenințat cu acțiuni în instanță, invocând încălcarea proprietății private.

Un reprezentant al companiei a explicat situația, subliniind cât de neobișnuit a fost cazul: „Este foarte rar ca un întreg oraș să ceară să fie eliminat.”

„Un oraș fără drumuri publice”

North Oaks este considerat unic în SUA deoarece drumurile sunt deținute privat de locuitori, nu de autoritățile publice, ceea ce transformă întreaga zonă într-un spațiu controlat de comunitate.

Un susținător al cartografierii digitale a criticat lipsa de acces la informație: „Hărțile sunt o infrastructură publică. A avea o hartă incompletă este un deserviciu adus umanității”.

Un YouTuber și operator de drone a reușit ulterior să filmeze zona din aer, folosind faptul că spațiul aerian este reglementat federal și nu aparține proprietarilor de terenuri.

El a explicat strategia sa în mod direct: „North Oaks nu a interzis cartografierea… doar încălcarea proprietății.”

Pentru a obține acces la sol, acesta a intrat în zonă cu acordul unui rezident, plătind chiar o sumă simbolică pentru permisiune. Imaginile publicate au devenit virale, arătând vile luxoase, străzi perfect întreținute și un nivel ridicat de izolare față de public.

Istoria zonei: de la sursă de apă la fermă de elită

Zona este structurată în jurul lacului Pleasant Lake și a fost inițial utilizată ca sursă de apă pentru sistemul municipal al orașului Saint Paul, care păstrează și în prezent drepturi de acces la resursele de apă din zonă.

În 1883, terenul a fost achiziționat de magnatul James J. Hill și transformat într-o fermă folosită atât pentru activități agricole, cât și ca proprietate de recreere.

După moartea lui Hill, ferma a fost moștenită de fiul său, Louis Hill, care a administrat proprietatea până în 1948. Ulterior, terenul a trecut la copiii acestuia, care au decis transformarea zonei într-o comunitate rezidențială planificată, cu accent pe conservarea mediului natural.

În acest scop a fost înființată North Oaks Company, iar terenul a fost parcelat și vândut prin acte de proprietate care au dus la formarea Asociației Proprietarilor (NOHOA), responsabilă de administrarea drumurilor și a facilităților comune.