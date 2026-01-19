Video O româncă stabilită în China arată câte produse a cumpărat cu 250 de lei dintr-un supermarket: „În România cumperi doar brânza și covrigii”

O româncă stabilită în China a atras atenția pe TikTok după ce a prezentat cumpărăturile pe care le-a făcut cu 250 de lei într-un supermarket. Videoclipul a stârnit zeci de reacții din partea românilor. „În România cumperi doar brânza și, eventual, covrigii”, au scris internauții.

În filmare, tânăra a prezentat coșul plin de produse și le-a explicat urmăritorilor ce a ales să cumpere. „Să vă arăt ce puteți lua de aici cu 250 de lei. În primul rând avem mozzarella. Eu locuiesc în Hong Kong, iar acolo produsele lactate sunt foarte scumpe, așa că mi-am luat un kilogram de mozzarella”, spune Sunny, pe TikTok.

Printre cumpărături se mai aflau mai multe tipuri de brânzeturi, ardei iuți, covrigei și ciuperci albe. Cel mai impresionant produs a fost un tort cu căpșuni de patru kilograme.

„Mi-am mai luat un tort pe care am dat 99 de yuani, aproximativ 65 de lei. Este un tort cu căpșuni și are 4 kilograme”, a adaugat tânăra.

Videoclipul a strâns zeci de comentarii din partea românilor, care au comparat imediat prețurile cu cele din România.

„Cu 250 de lei în România cumperi doar brânza aia și eventual covrigii”, a scris un internaut.

„Am dat 600 de lei ieri la Lidl pe jumătate din coșul tău”, a adăugat altcineva.

„Ieri la Kaufland am lăsat 310 lei și nu am luat mai nimic”, a spus o româncă.

„Întregul coș de cumpărături ar fi costat în România în jur de 750 de lei”, a spus altă persoană.

„Un kilogram de tort în România pleacă de la 80 de lei, deci doar tortul ar fi 320 de lei. Mozzarella rasă este undeva la 12-15 lei punguța de 250 g, ciupercile sunt 15 lei pentru 500 g”, a comentat altcineva.

Tânăra, originară din Craiova, locuiește în Hong Kong de mai bine de cinci ani, împreună cu soțul ei.