Vremea marți, 29 septembrie. Unde sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului

Marți, vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă, însă cerul va fi temporar noros în centrul, sudul și estul țării. Vântul se va intensifica în mai multe regiuni, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele vor ajunge la 75 km/h.

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Potrivit ANM, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul, sudul și estul țării. Izolat, va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia, cantitățile de apă urmând să fie în jurul valorii de 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Vitezele vor ajunge, în general, la 45-55 km/h.

În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor fi mai puternice și vor ajunge la 55-75 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei. Temperaturile minime vor coborî până la -1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și vor ajunge la 15 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Vremea în Capitală

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, când vitezele vor ajunge la 40-45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar cea minimă se va situa între 9 și 11 grade.