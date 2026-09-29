 Prețurile carburanților marți, 29 septembrie. Unde mai găsesc șoferii benzină sub 10 lei pe litru | adevarul.ro
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Prețurile carburanților marți, 29 septembrie. Unde mai găsesc șoferii benzină sub 10 lei pe litru

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Prețurile carburanților se mențin la niveluri similare și marți, 29 septembrie, în timp ce motorina rămâne sub pragul de 11 lei pe litru.

Benzinărie - combustibil - motorina - benzina - pompa FOTO Inquam Photos / Alex Nicodim
Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină poate fi găsită de șoferi în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde este 9.87 lei. Tot în același loc, motorina se poate găsi cu 10.75 lei.

Prețul motorinei în marile orașe din România se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, motorina costă 10,91 lei/litru, același preț fiind întâlnit și în Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, un litru de motorină costă 10,89 lei, în timp ce în Timișoara prețul ajunge la 10,88 lei/litru.

În ceea ce privește benzina, prețul este de 9,99 lei/litru în București, Iași și Constanța, în timp ce în Timișoara un litru costă 9,97 lei, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei.

Ajungând la GPL, prețul este de 4,67 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.

Pe 23 septembrie, benzina depășise pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei.

Unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Site-ul citat arată că, în această perioadă, România se află pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină.

În fața României se află Malta, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Ungaria, Croația, Luxemburg, Slovacia, Polonia, Cehia și Spania.

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