Video Topul celor mai bune 10 destinații europene pentru plimbări și trasee ușoare. Orașul surpriză de pe primul loc

Tot mai mulți turiști renunță la city break-urile aglomerate și aleg destinații europene în care pot combina vizitarea orașelor cu plimbări relaxante prin natură, pe trasee ușor accesibile din centrul urban.

Potrivit unei analize bazate pe datele aplicației AllTrails, care a evaluat numărul de trasee aflate la mai puțin de 15 minute de centrul orașelor, unele dintre cele mai populare destinații europene oferă acces facil la natură chiar din inima urbană.

„Vacanțele de drumeții oferă flexibilitate și aventură, învățând călătorii să se bucure de momentul prezent și să savureze experiențele de călătorie. Poți vedea în continuare obiectivele turistice, dar un ritm mai lent poate oferi o experiență mai satisfăcătoare.”, a spus Dave Mills, Director Comercial la Iglu Cruise.

Clasamentul celor mai potrivite destinații europene pentru plimbări și trasee ușoare este condus de Berlin (Germania), urmat de Viena (Austria) și München (Germania), în timp ce Oslo (Norvegia) ocupă locul patru, iar Praga (Cehia) se află pe poziția a cincea, potrivit express.

În a doua parte a topului se regăsesc Stockholm (Suedia), Madrid (Spania), Zürich (Elveția), Dublin (Irlanda) și Paris (Franța), orașe care completează lista celor mai accesibile destinații pentru vacanțe relaxate în Europa.

Berlinul, aflat pe primul loc în clasament, se remarcă prin diversitatea și accesibilitatea traseelor din interiorul orașului și din împrejurimi. Cu sute de rute de plimbare disponibile la distanțe scurte de centrul urban, capitala Germaniei a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii care își doresc un city- break relaxat, în care natura și orașul se completează.

Printre cele mai cunoscute trasee se numără segmentul central al fostului Zid al Berlinului, o rută de aproximativ 9 mile care îmbină istoria cu arhitectura modernă, dar și zona Bernauer Straße, considerată una dintre cele mai bine păstrate părți ale fostei frontiere, transformată astăzi într-un memorial în aer liber.

Pentru cei care preferă liniștea naturii, Panke River Walk oferă o plimbare generoasă prin parcuri și zone verzi frecventate în special de localnici, în timp ce Havel Heights Trail traversează Pădurea Grunewald și oferă priveliști largi asupra râului Havel..

